Ni marques cares ni postureig: el secret premiat rere la cervesa de Mercadona que està arrasant

Segur que t’ha passat. Estàs davant del lineal de Mercadona, amb el carret a mig omplir, i la teva mà va directa a aquell pack de color verd.
Parlem de la Steinburg. És un clàssic de les nostres reunions, barbacoes i d’aquells dijous nit on el pressupost apreta però les ganes d’una canya freda no perdonen.
Però, t’has parat mai a llegir la lletra petita de la llauna? (Tranquil·la, gairebé ningú ho fa, per això estem nosaltres aquí per explicar-t’ho).
Existeix una creença estesa que el que és barat surt car, especialment quan parlem de begudes fermentades. Tot i això, el cas de la cervesa de Juan Roig és l’estudi de cas perfecte per fer callar boques.
La realitat és que aquell sabor que ja tens gravat al paladar no neix en una fàbrica genèrica sense nom. Té ADN de campió i una història que creua fronteres.
El gegant que mou els fils de la teva nevera
Per entendre per què la cervesa de Mercadona té el gust que té, hem de mirar cap a França i, més concretament, cap al grup Brasserie Champigneulles.
Aquest nom potser no et diu res mentre fas la cua a la caixa, però en el sector és sinònim de maestria cervesera des de fa segles.
Es tracta d’una de les plantes de producció més grans d’Europa, ubicada a prop de Nancy. No són uns nouvinguts: fabriquen des de l’any 1897.
Què significa això per a la nostra butxaca? Bàsicament, que estem comprant experiència centenària a preu de marca blanca. Un autèntic hack de consum que moltes marques premium preferirien que no sabessis.
Dada clau: La fàbrica de Champigneulles té capacitat per produir més de 4 milions d’hectolitres a l’any. És una maquinària de precisió dissenyada per a la qualitat massiva.
Premis que no es compren amb màrqueting
No ho diem nosaltres, ho diuen els experts internacionals. La variant Steinburg Especial ha aconseguit colar-se en rànquings de prestigi, guanyant medalles en certàmens com el World Beer Awards.
Aconseguir que una cervesa que costa una fracció que les marques líders guanyi una medalla d’or és, senzillament, una anomalia del mercat. (I una alegria per als nostres comptes bancaris).
El secret resideix en l’estandardització de processos. En produir volums tan brutals per a Mercadona, els costos cauen en picat, però la recepta es manté sota un control de qualitat fèrri.
Parlem d’una cervesa tipus Lager, amb aquell punt d’amargor just i una bombolla que no satura. És, en essència, la definició de “fàcil de beure”.
Molts consumidors a cegues no són capaços de diferenciar-la d’una marca de 3 euros el litre. Aquí és on resideix el veritable triomf de l’enginyeria de producte de la cadena valenciana.
Per què ens hi sentim tan identificats?
Al final, la Steinburg s’ha convertit en una icona cultural. És la democratització del terrat a casa. Ens permet convidar tota la colla sense que ens tremoli la targeta de crèdit en passar pel datàfon.
A més, Mercadona ha sabut diversificar. Ja no és només “la verda”. Ara tenim la 0,0%, la d’Abadia (que compte, aquesta té una altra procedència molt interessant) i les versions Radler.
És aquella sensació de saber que estàs comprant una cosa intel·ligent. No pagues l’anunci de la tele, ni el patrocini de l’equip de futbol; pagues el líquid, l’alumini i la logística.
I siguem sinceres: en els temps que corren, trobar un producte que mantingui el tipus davant la inflació i que a sobre estigui premiat, és gairebé un miracle laic.
Truc: Si vols elevar l’experiència, serveix-la sempre en copa de vidre (mai en el got de plàstic) i assegura’t que estigui exactament a 3 graus. La diferència és abismal.
La logística: del camp a la teva taula en temps rècord
Un altre factor que la fa imbatible és la frescor. La rotació d’estoc a Mercadona és tan alta que és pràcticament impossible trobar una llauna que porti mesos al magatzem.
Això és vital per a una Lager. Com més jove sigui la cervesa, millor manté les seves propietats aromàtiques i el seu punch de gas natural.
A més, la col·laboració amb proveïdors locals i l’optimització de les rutes de transport redueixen l’empremta de carboni, un fet que cada vegada valorem més com a comunitat.
No és només que estigui bona i sigui barata, és que el sistema funciona com un rellotge suís (o francès, en aquest cas) perquè el producte arribi impecable.
És la prova que el model de proveïdor especialista de Mercadona continua sent el rival a batre en el sector del gran consum.
La pròxima vegada que algú et miri estrany per treure una Steinburg en un sopar, pots deixar anar la dada dels premis internacionals i veure com canvia la seva cara de sorpresa.
Al final del dia, el que importa és el gaudi. I si aquest gaudi ve acompanyat d’un estalvi real a final de mes, la satisfacció és doble.
Ets de les fidels a la Steinburg o encara t’hi resisteixes per prejudicis? Potser aquest és el moment de donar-li una segona oportunitat.
Al cap i a la fi, si els jutges més exigents del món li han donat el vistiplau, qui som nosaltres per portar-los la contrària?