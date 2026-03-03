El congelat de Mercadona que millora en cuinar-lo a la planxa i és pura proteïna

Preparar el sopar en arribar a casa cansada s’ha convertit en el gran repte del segle XXI. Busquem alguna cosa ràpida, que no ensuciï i, sobre tot, que sigui saludable. I sembla que Mercadona té la clau mestra a la seva secció de congeladors.
Parlem dels medallons de salmó d’Hacendado. Un producte que ha passat de ser un “fons d’armari” a convertir-se en el protagonista absolut de les dietes altes en proteïna per la seva comoditat i preu.
Tanmateix, la majoria dels consumidors comet un error de base: encendre el forn. Encara que sembli l’opció més neta, els experts i els paladars més fins ho tenen clar. Si vols que aquest peix brilli, has de canviar de tècnica.
L’error del forn i el triomf de la planxa
És la trampa en què totes caiem. Pensem que el forn ens estalviarà feina, però amb un tall tan específic com el medalló, el risc que quedi sec és altíssim. En ser peces compactes, la calor seca del forn sol evaporar els seus sucs interns abans que l’exterior estigui daurat.
La solució definitiva és la planxa. En cuinar aquests medallons directament congelats (o lleugerament atemperats) sobre una superfície molt calenta amb una gota d’oli, passa la màgia. Es crea una capa cruixent exterior que segella tots els sucs.
El resultat és una textura que pocs esperen d’un producte congelat: un cor tendre, rosat i extremadament sucós que no té res a envejar al salmó fresc de la peixateria.
Pura proteïna per menys de 4 euros
Més enllà de la tècnica, el que ha fet viral aquest producte és el seu perfil nutricional. Cada paquet, que ronda els 3,95 euros, conté peces que són pràcticament proteïna pura i greixos saludables Omega-3.
És la solució ideal per resoldre un àpat en menys de 10 minuts. No cal netejar escates, no hi ha espines traïdores i el format circular és perfecte per controlar les racions si estàs seguint un pla de pèrdua de pes o guany muscular.
Dada important: El salmó és un dels aliments més recomanats per protegir la salut cardiovascular i millorar el sistema immunològic. Tenir-lo al congelador és, literalment, tenir una assegurança de vida gastronòmica.
Com cuinar-los perquè quedin perfectes
Perquè no se’t enganxin i quedin de revista, el truc de la Gema és senzill: escalfa la planxa fins que gairebé fumi. Posa el medalló i no el toquis durant al menys 3 o 4 minuts per cada costat.
Si intentes donar-li la volta abans d’hora, trencaràs aquesta crosta deliciosa i perdràs l’efecte “premium”. Acompanya’l amb unes verdures al vapor o una amanida ràpida i tindràs un sopar de restaurant per una fracció del seu preu original.
Truc de la Gema: Afegeix un pessic de sal en escates i un rajolí de llimona just abans de servir. El contrast de l’acidesa amb el greix del salmó farà que t’oblidis que l’has tret d’un paquet de cartró.
L’aliat dels sopars “low cost” i saludables
En un moment on la cistella de l’anar a comprar no para de pujar, trobar productes que mantinguin la qualitat nutricional a un preu competitiu és un alleujament per a la nostra butxaca. Mercadona ha encertat de ple amb aquest format que guanya en sucositat i sabor si saps com tractar-lo.
La propera vegada que passis pel passadís de congelats, no ho dubtis. Però recorda la regla d’or: deixa el forn per a la reposteria i treu la planxa per als teus medallons.
Eres de les que els assecava al forn o ja coneixies el secret de la planxa?
Al cap i a la fi, menjar bé no és qüestió de temps, sinó de tenir els aliats correctes al congelador.
Ens veiem en el proper descobriment del súper, abans que s’esgoti als estants.