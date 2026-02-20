Corre cap a Mercadona: el pollastre coreà que arrasa pel seu sabor intens i el seu preu imbatible

Els nous “plats llestos” que es cuinen en minuts han canviat el passadís de refrigerats: cada vegada s’assemblen més a una recepta de restaurant, però amb etiqueta, safata i preu ajustat. En aquest tipus de productes, hi ha un punt que no s’hauria de saltar mai abans de comprar: llegir ingredients i al·lèrgens, tal com explica la guia oficial de l’AESAN sobre al·lèrgens a l’etiquetatge.
L’última novetat que està aixecant conversa no triomfa per ser “fitness” ni per prometre miracles. Funciona per una altra raó: barreja un sabor molt reconeixible, un format còmode i un acabat que molta gent associa a la cuina coreana més popular.
La dada clau és el producte i el seu format: es diu Pollastre Koreano i Mercadona el ven en safata refrigerada amb el pollastre preparat i un gotet de salsa a part per afegir al final. La proposta es mou al voltant de 380 grams i un preu que ronda una mica més de 3 euros (en moltes botigues, al voltant de 3,42 euros), cosa que el col·loca com una compra de “prova” sense massa planificació.
Què porta exactament la safata i per què encaixa en un sopar entre setmana
La clau de l’èxit no és que sigui sofisticat, sinó que resol un àpat amb sensació de plat diferent. L’envàs sol incloure peces de pollastre arrebossades i un recipient amb salsa tipus teriyaki o d’inspiració asiàtica. Aquesta separació és important: permet cuinar el pollastre perquè quedi més daurat i afegir la salsa al final per evitar que l’arrebossat s’estovi massa aviat.
És, en essència, un producte pensat per repetir quan no ve de gust cuinar des de zero. La idea és simple: proteïna ja llesta, un cop de sabor potent i una textura cruixent si s’encerta amb el mètode.
Per què la barreja dolç-salada funciona tan bé
- Equilibri de sabors: combina notes dolces, salades i un punt especiat o lleugerament picant.
- Textura: l’arrebossat aporta contrast davant la salsa.
- Versatilitat: es pot servir amb arròs, amanida, verdures saltades o fins i tot en format bowl.
Com es prepara perquè no quedi tou
En productes d’aquest tipus, el resultat depèn menys de “la recepta” i més de la tècnica. Si es cuina amb poca escalfor o es barreja la salsa massa aviat, l’arrebossat perd gràcia i l’experiència canvia del tot. La preparació més repetida per qui l’ha provat a xarxes i mitjans sol passar per tres opcions: paella, fregidora d’aire o forn.
Guia ràpida de cocció
- Fregidora d’aire: ideal per mantenir el cruixent. Escalfor alta i temps curt, remenant a mitja cocció.
- Paella: funciona si es controla la temperatura i s’evita amuntegar el pollastre perquè no “cogui”.
- Forn: útil si es prepara una ració més gran o es volen cuinar guarnicions alhora.
La regla pràctica és sempre la mateixa: primer daura el pollastre, després afegeix la salsa. Si t’agrada que la salsa caramel·litzi una mica, el truc és barrejar-la al final i donar un cop breu d’escalfor, sense allargar-ho.
En què fixar-se a l’etiqueta abans de convertir-lo en un habitual
Que un plat “arrasi” no el converteix en base diària. En refrigerats preparats, el decisiu sol estar en dos punts: sal i additius (conservants, estabilitzants, aromes, espessidors) que ajuden a mantenir textura i estabilitat. No és un problema per si mateix, però sí una raó per tractar-lo com a recurs ocasional i no com a rutina fixa.
A més, si hi ha al·lèrgies o intoleràncies, l’etiqueta mana. L’AESAN recorda que els al·lèrgens han de figurar clarament destacats a la llista d’ingredients, i que cal revisar l’envàs fins i tot encara que el producte s’hagi comprat altres vegades, perquè les formulacions poden canviar.
Checklist de compra en 20 segons
- Al·lèrgens: revisa què està destacat i si hi ha advertiments de traces.
- Sal: compara amb altres preparats similars si acostumes a controlar el sodi.
- Percentatge de pollastre: en productes arrebossats, l’equilibri entre carn i cobertura canvia molt d’una marca a una altra.
- Ració real: 380 g poden ser plat únic per a una persona o per compartir si hi ha acompanyament.
Com muntar-lo perquè sembli un plat complet
El format convida a menjar-lo tal qual, però la manera d’equilibrar-lo és senzilla: afegir volum i fibra sense complicar-se. Això no converteix el plat en “dieta”, però sí millora l’àpat en termes de sacietat i varietat.
Combinacions que funcionen
- Bowl ràpid: arròs blanc o integral + verdures saltades + pollastre + salsa al final.
- Versió lleugera: amanida cruixent (col, pastanaga, cogombre) + pollastre calent per sobre.
- Saltat complet: barreja de verdures congelades al wok + pollastre daurat + salsa per acabar.
Si s’hi afegeix una guarnició, el producte rendeix més i es percep menys “pesat”. A més, ajuda a no dependre de l’arrebossat com a únic protagonista.
Per què s’ha tornat viral i quines expectatives convé ajustar
Aquest tipus de novetats triomfen quan toquen tres palanques alhora: preu d’entrada baix, curiositat per una cuina de moda i preparació sense esforç. La cuina coreana fa temps que està instal·lada a l’imaginari popular gràcies a salses dolces, picants suaus i arrebossats fins. Un producte que reprodueix aquesta idea a casa, amb un envàs llest en minuts, té moltes paperetes per circular a xarxes.
El matís important és el de sempre: no és un plat de restaurant ni pretén ser-ho. El seu punt fort és ser una solució còmoda que canvia el sopar sense obligar a cuinar des de zero. Si es compra amb aquesta expectativa, acostuma a agradar més.
Taula ràpida de pros i contres
|El que aporta
|El que pot limitar
|Sabor intens i diferent
|Si es barreja la salsa aviat, perd el cruixent
|Llest en pocs minuts
|No està pensat com a base diària
|Format fàcil de combinar
|Convé vigilar la sal i els ingredients si se’n consumeix sovint
|Preu accessible per provar
|La ració pot quedar curta si no hi ha guarnició
El Pollastre Koreano de Mercadona s’ha convertit en conversa precisament per això: no és una recepta complexa, sinó una drecera ben dissenyada. Si es cuina per mantenir l’arrebossat ferm, s’afegeix la salsa al final i s’acompanya amb arròs o verdures, encaixa com un recurs ràpid amb sabor diferent. La decisió intel·ligent és la mateixa que amb qualsevol preparat refrigerat: gaudir-ne com a opció puntual i deixar que l’etiqueta marqui els límits quan hi ha al·lèrgies, intoleràncies o objectius nutricionals concrets.