Ni mocasines ni bailarinas: los zapatos de Tommy Hilfiger y Tintoretto que parecen «deportivas de oficina» por su comodidad

Admitámoslo: todas hemos pasado por ese momento de querer ir elegantes pero terminar con los pies destrozados a media tarde. Con la llegada de la primavera 2026, el paradigma ha cambiado definitivamente. Ya no es necesario sufrir para ir a la última, porque el calzado plano ha ganado la batalla a las sandalias convencionales.

La tendencia es clara y los escaparates ya nos lo están gritando. Hemos pasado de buscar la altura a buscar la sofisticación a pie de calle. Y no, no hablamos de las viejas zapatillas de estar por casa, sino de joyas del diseño que elevan cualquier «look» de oficina o de fin de semana en segundos (sí, incluso ese vestido que solo te ponías con tacones).

La clave de este éxito radica en la versatilidad. Las expertas en moda lo tienen claro: este año, la comodidad no es negociable. Pero, ¿cuáles son las piezas que realmente harán que aparques tus sandalias hasta el verano? Hemos seleccionado las cinco opciones que están agotando existencias por su capacidad de transformar tu armario.

Las bailarinas de red: El secreto del ‘chic’ francés

Si hay una reina indiscutible esta temporada, es la bailarina de red o tipo «mesh». Este zapato ha pasado de ser una rareza en las pasarelas a convertirse en el objeto de deseo de todas las prescriptoras de estilo. Su transparencia aporta una ligereza visual con la que las sandalias no pueden competir.

Lo mejor de este calzado es su capacidad de ventilación (muy necesaria cuando el termómetro comienza a subir) sin perder la estructura de un zapato cerrado. Son ideales para esos meses de transición donde aún no queremos llevar los dedos al aire pero necesitamos frescura.

Además, su estética minimalista permite combinarlas tanto con unos jeans rectos como con faldas midi. Es esta inversión inteligente que nos hace sentir como si fuéramos descalzas, pero con un punto de sofisticación extra que nos encanta.

Mocasines destalonados: El equilibrio perfecto

El mocasín se reinventa en su versión más libre. El diseño destalonado o tipo «mule» es el aliado perfecto para quienes buscan un aire más profesional sin renunciar a la libertad de movimiento. Es la solución definitiva para esos días de reuniones interminables.

Este 2026, los vemos con acabados en piel metalizada o con detalles de joyería que los hacen destacar por encima de cualquier sandalia plana. Aportan una estructura que estiliza el pie y da un aire de seguridad a cada paso que das.

Este tipo de calzado soluciona el drama de «¿qué me pongo cuando hace demasiado calor para un zapato cerrado pero demasiado frío para una sandalia?». Es, literalmente, el punto medio que todas necesitábamos en nuestra colección.

Las Merceditas de terciopelo o satén

Las «Mary Janes» o Merceditas no nos abandonan, pero se transforman. Esta primavera dejamos atrás los colores oscuros del invierno para abrazar tonos pastel y tejidos más ligeros como el satén. Son el toque femenino que nos recuerda que la moda también puede ser divertida y nostálgica.

Su doble o triple hebilla es el detalle de autor que marca la diferencia. No solo sujetan el pie a la perfección, sino que añaden un punto visual que capta todas las miradas. Son la prueba de que no hacen falta diez centímetros de tacón para ser el centro de atención de un evento.

Estos zapatos funcionan de maravilla con calcetines de cristal o, simplemente, con la piel desnuda cuando la primavera ya nos regala los primeros rayos de sol de verdad. Una apuesta segura para las amantes del «vintage» contemporáneo.

Zapatos de punta afilada: El efecto óptico que estiliza

Si tu miedo a ir plana es verte «baja», aquí tienes la solución definitiva: el zapato plano de punta afilada. Su diseño alarga visualmente la pierna, creando una silueta estilizada que nada tiene que envidiar a los tacones de aguja más vertiginosos.

Esta temporada llegan con tiras muy finas, casi imperceptibles, que recuerdan a la estética de los años 90 que tanto está triunfando. Son las sustitutas naturales de las sandalias de tiras para cenas o eventos un poco más formales donde la comodidad es tu objetivo número uno.

Un consejo de nuestra redacción: busca modelos en colores neutros o «nude» para potenciar aún más este efecto de pierna infinita. Tu reflejo en el espejo te lo agradecerá (y tu espalda aún más).

La alpargata renovada: El alma mediterránea

No podíamos terminar sin hablar de la alpargata, pero olvídate de las clásicas de toda la vida. Este 2026 se llevan las versiones híbridas: suelas de yute pero con cuerpos de piel o crochet hecho a mano. Es la unión perfecta entre la artesanía y la tendencia urbana.

Estas piezas son las que realmente nos transportan a las vacaciones antes de tiempo. Tienen este beneficio estrella de ser extremadamente transpirables y adaptarse a la forma del pie como una segunda piel. Son, sin duda, la compra de la que no te arrepentirás nunca.

La tendencia actual marca que las llevemos con vestidos camiseros o pantalones de lino anchos, creando ese estilo «effortless» que parece que no te haya costado nada de esfuerzo conseguir, pero que está cuidado hasta el último detalle.

Al final, elegir una de estas cinco opciones es una decisión inteligente para tu bienestar y para tu estilismo. El mundo corre mucho y nosotros necesitamos un calzado que nos permita seguirle el ritmo sin perder la elegancia en el camino.

¿Y tú, con cuál de estas maravillas planas empezarás a pisar fuerte esta primavera?