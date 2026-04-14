Ni mocasins ni ballarines: les sabates de Tommy Hilfiger i Tintoretto que semblen «esportives d’oficina» per la seva comoditat

Admetem-ho: totes hem passat per aquest moment de voler anar elegants però acabar amb els peus fets pols a mitja tarda. Amb l’arribada de la primavera 2026, el paradigma ha canviat definitivament. Ja no cal patir per anar a l’última, perquè el calçat pla ha guanyat la batalla a les sandàlies convencionals.
La tendència és clara i els aparadors ja ens ho estan cridant. Hem passat de buscar l’altura a buscar la sofisticació a peu de carrer. I no, no parlem de les velles sabatilles d’estar per casa, sinó de joies del disseny que eleven qualsevol “look” d’oficina o de cap de setmana en segons (sí, fins i tot aquell vestit que només et posaves amb talons).
La clau d’aquest èxit rau en la versatilitat. Les expertes en moda ho tenen clar: aquest any, la comoditat no és negociable. Però, quines són les peces que realment faran que aparquis les teves sandàlies fins a l’estiu? Hem seleccionat les cinc opcions que estan esgotant existències per la seva capacitat de transformar el teu armari.
Les ballarines de xarxa: El secret del ‘chic’ francès
Si hi ha una reina indiscutible aquesta temporada, és la ballarina de xarxa o tipus “mesh”. Aquesta sabata ha passat de ser una raresa a les passarel·les a convertir-se en l’objecte de desig de totes les prescriptores d’estil. La seva transparència aporta una lleugeresa visual que les sandàlies no poden competir.
El millor d’aquest calçat és la seva capacitat de ventilació (molt necessària quan el termòmetre comença a pujar) sense perdre l’estructura d’una sabata tancada. Són ideals per a aquests mesos de transició on encara no volem portar els dits a l’aire però necessitem frescor.
A més, la seva estètica minimalista permet combinar-les tant amb uns uns texans rectes com amb faldilles midi. És aquesta inversió intel·ligent que ens fa sentir com si anéssim descalces, però amb un punt de sofisticació extra que ens encanta.
Mocasins destalonats: L’equilibri perfecte
El mocasí es reinventa en la seva versió més lliure. El disseny destalonat o tipus “mule” és l’aliat perfecte per a les que busquen un aire més professional sense renunciar a la llibertat de moviment. És la solució definitiva per a aquells dies de reunions interminables.
Aquest 2026, els veiem amb acabats en pell metal·litzada o amb detalls de joieria que els fan destacar per sobre de qualsevol sandàlia plana. Aporten una estructura que estilitza el peu i dóna un aire de seguretat a cada passa que fas.
Aquest tipus de calçat soluciona el drama de “què em poso quan fa massa calor per a una sabata tancada però massa fred per a una sandàlia”. És, literalment, el mig camí que totes necessitàvem a la nostra col·lecció.
Les Merceditas de vellut o setí
Les “Mary Janes” o Merceditas no ens abandonen, però es transformen. Aquesta primavera deixem enrere els colors foscos de l’hivern per abraçar tons pastís i teixits més lleugers com el setí. Són el toc femení que ens recorda que la moda també pot ser divertida i nostàlgica.
La seva doble o triple sivella és el detall d’autor que marca la diferència. No només subjecten el peu a la perfecció, sinó que afegeixen un punt visual que capta totes les mirades. Són la prova que no calen deu centímetres de taló per ser el centre d’atenció d’un esdeveniment.
Aquestes sabates funcionen de meravella amb mitjons de cristall o, simplement, amb la pell nua quan la primavera ja ens regala els primers raigs de sol de veritat. Una aposta segura per a les amants del “vintage” contemporani.
Sabates de punta afilada: L’efecte òptic que estilitza
Si la teva por a anar plana és veure’t “baixa”, aquí tens la solució definitiva: la sabata plana de punta afilada. El seu disseny allarga visualment la cama, creant una silueta estilitzada que res té a envejar als talons d’agulla més vertiginosos.
Aquesta temporada arriben amb tires molt fines, gairebé imperceptibles, que recorden a l’estètica dels anys 90 que tant està triomfant. Són les substitutes naturals de les sandàlies de tires per a sopars o esdeveniments una mica més formals on la comoditat és el teu objectiu número u.
Un consell de la nostra redacció: busca models en colors neutres o “nude” per potenciar encara més aquest efecte de cama infinita. El teu reflex al mirall t’ho agrairà (i la teva esquena encara més).
L’espardenya renovada: L’ànima mediterrània
No podíem acabar sense parlar de l’espardenya, però oblida’t de les clàssiques de tota la vida. Aquest 2026 es porten les versions híbrides: soles de jute però amb cossos de pell o ganxet fet a mà. És la unió perfecta entre l’artesania i la tendència urbana.
Aquestes peces són les que realment ens transporten a les vacances abans de temps. Tenen aquest benefici estrella de ser extremadament transpirables i adaptar-se a la forma del peu com una segona pell. Són, sens dubte, la compra de la qual no et penediràs mai.
La tendència actual marca que les portem amb vestits camisers o pantalons de lli amples, creant aquest estil “effortless” que sembla que no t’hagi costat gens d’esforç aconseguir, però que està cuidat fins a l’últim detall.
Al final, triar una d’aquestes cinc opcions és una decisió intel·ligent per al teu benestar i per al teu estilisme. El món corre molt i nosaltres necessitem un calçat que ens permeti seguir-li el ritme sense perdre l’elegància pel camí.
I tu, amb quina d’aquestes meravelles planes començaràs a trepitjar fort aquesta primavera?