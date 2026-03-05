Mercadona baja el precio de los huevos: el cambio en el ticket que notarás mañana mismo al pasar por caja

Todas lo hemos notado al mirar el ticket de la compra últimamente. Llenar la nevera se había convertido en un deporte de riesgo para nuestro bolsillo. Pero atención, porque Mercadona acaba de dar un golpe sobre la mesa que cambiará tus planes para este fin de semana.

La cadena de Juan Roig ha decidido que ya basta. No es un simple descuento temporal ni una promoción de esas que desaparecen en dos días. Es una bajada de precios real en uno de los productos que no faltan en ninguna casa: los huevos.

El adiós a los precios inflados en la sección de frescos

Si eres de las que no puede vivir sin una tortilla o unos huevos rellenos, estás de suerte. La noticia ha saltado esta misma mañana y ya corre como la pólvora por los grupos de WhatsApp. No es para menos, porque hablamos de una rebaja de hasta el 5 por ciento en el costo final.

Parece poco, ¿verdad? Pues haz cuentas. Cuando sumas céntimo a céntimo en los productos que compras cada semana, el ahorro a final de mes es lo que nos permite darnos ese capricho que tanto nos gusta. (Y sí, a nosotros también nos hacía falta este respiro).

La rebaja afecta a seis referencias distintas, desde la docena tamaño L hasta los huevos camperos que tanto nos pedíais vigilar. Es un dato clave para entender el movimiento de la compañía.

El gigante valenciano ha coordinado este movimiento con sus proveedores de confianza. Nombres que ya conocemos de sobra como Huevos Guillén, Granja San Miguel y Dagu. Ellos son los responsables de que el producto llegue fresco, pero ahora, además, llegará mucho más barato a tu cocina.

La lista negra de los precios altos: qué baja de verdad

Pero espera, que la cosa no se queda solo en la sección de avicultura. Mercadona ha aplicado las tijeras a un centenar de productos de su surtido. Es una estrategia agresiva para mantener a sus «jefes» (que somos nosotros, no lo olvides) contentos y fieles al carrito de la compra de siempre.

Referencia de Producto Precio Anterior Estimado (€) Nuevo Precio tras Rebaja (€) Porcentaje de Reducción Paquete de 24 huevos 5.90 5.60 5.08% Docena Talla L 3.37 3.20 5.04% Docena Talla XL 4.63 4.40 4.97% Docena Talla M 3.26 3.10 4.91% Docena Huevos Camperos 3.70 3.50 5.41% Media Docena Camperos 2.32 2.20 5.17%

Hemos revisado los lineales y la bajada es generalizada en básicos de supervivencia diaria. Hablamos de pastas, arroces y cafés. Aquellos productos que antes cogíamos casi sin mirar el precio y que últimamente nos hacían dudar frente al estante.

Si te gusta organizar cenas de picoteo, esto te interesa especialmente. Los quesos, embutidos y carnes frías también han entrado en este plan de ahorro masivo. Incluso secciones más prohibitivas como la carne de ternera, el pollo y el pescado fresco han visto reducido su importe en la etiqueta.

¿Cuánto pagarás a partir de ahora?

Vamos a lo que de verdad importa: los números. Para que te hagas una idea, la docena de huevos de gallinas camperas se sitúa ya en los 3,5 euros. Es el precio de referencia que marca el nuevo rumbo de la cadena para este 2026 que ha comenzado fuerte.

Esta decisión se enmarca dentro de su famoso Modelo de Calidad Total. Básicamente, consiste en ajustar el margen para ofrecer la máxima calidad al precio más bajo posible. Es un movimiento inteligente: si el cliente ahorra, el cliente vuelve.

Esta bajada de precios ya es efectiva tanto en las tiendas físicas de toda España como en la compra online. No tienes que esperar a ninguna fecha especial, es información de servicio pura y dura para tu economía doméstica.

Además, esto coincide con la llegada de las primeras sandías de la campaña 2026. Sí, lo has leído bien. Aunque estemos en marzo, la variedad baja en semillas ya asoma por las fruterías de Mercadona, anticipando un verano que, al menos en el carrito de la compra, parece que será un poco más ligero.

¿Es el momento de hacer despensa?

La respuesta corta es sí. Especialmente en productos no perecederos como la fruta seca o el café, que también han visto caer sus precios. Es el momento de revisar la despensa y reponer aquellos básicos que teníamos «en pausa» esperando una oferta que nunca llegaba.

No sabemos cuánto durará esta estabilidad, porque ya sabemos cómo funciona el mercado, pero lo que es seguro es que Juan Roig ha movido ficha antes que sus competidores. Es una invitación directa a llenar el carrito sin ese miedo constante al pasar por el escáner.

Mañana cuando vayas a buscar el pan, fíjate bien en las etiquetas amarillas y blancas. El ahorro está ahí, solo hay que saber dónde mirar. ¿Tú también aprovecharás para llevarte un par de docenas extra?

Al fin y al cabo, comprar bien es de guapas y, sobre todo, de listas. Nos vemos en el pasillo de los frescos.