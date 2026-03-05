Mercadona abaixa el preu dels ous: el canvi al tiquet que notaràs demà mateix en passar per caixa

Totes ho hem notat en mirar el tiquet de la compra últimament. Omplir la nevera s’havia convertit en un esport de risc per a la nostra butxaca. Però atenció, perquè Mercadona acaba de donar un cop sobre la taula que canviarà els teus plans per a aquest cap de setmana.
La cadena de Juan Roig ha decidit que ja n’hi ha prou. No és un simple descompte temporal ni una promoció d’aquestes que desapareixen en dos dies. És una abaixada de preus real en un dels productes que no falten a cap casa: els ous.
L’adéu als preus inflats a la secció de frescos
Si ets de les que no pot viure sense una truita o uns ous farcits, estàs de sort. La notícia ha saltat aquest mateix matí i ja corre com la pólvora pels grups de WhatsApp. No n’hi ha per a menys, perquè parlem d’una rebaixa de fins al 5 per cent en el cost final.
Sembla poc, oi? Doncs fes comptes. Quan sumes cèntim a cèntim en els productes que compres cada setmana, l’estalvi a final de mes és el que ens permet donar-nos aquell caprici que tant ens agrada. (I sí, a nosaltres també ens calia aquest respir).
La rebaixa afecta sis referències distintes, des de la dotzena mida L fins als ous camperes que tant ens demanàveu vigilar. És un dada clau per entendre el moviment de la companyia.
El gegant valencià ha coordinat aquest moviment amb els seus proveïdors de confiança. Noms que ja coneixem de sobra com Huevos Guillén, Granja San Miguel i Dagu. Ells són els responsables que el producte arribi fresc, però ara, a més, arribarà molt més barat a la teva cuina.
La llista negra dels preus alts: què baixa de debò
Però espera, que la cosa no es queda només a la secció d’avicultura. Mercadona ha aplicat la tisora a un centenar de productes del seu assortiment. És una estratègia agressiva per mantenir els seus “caps” (que som nosaltres, no ho oblidis) contents i fidels al carro de la compra de sempre.
|Referència de Producte
|Preu Anterior Estimat (€)
|Nou Preu després de Rebaixa (€)
|Percentatge de Reducció
|Paquet de 24 ous
|5.90
|5.60
|5.08%
|Dotzena Talla L
|3.37
|3.20
|5.04%
|Dotzena Talla XL
|4.63
|4.40
|4.97%
|Dotzena Talla M
|3.26
|3.10
|4.91%
|Dotzena Ous Camperols
|3.70
|3.50
|5.41%
|Mitja Dotzena Camperols
|2.32
|2.20
|5.17%
Hem revisat els lineals i la baixada és generalitzada en bàsics de supervivència diària. Parlem de pastes, arrossos i cafès. Aquells productes que abans agafàvem gairebé sense mirar el preu i que últimament ens feien dubtar davant l’estant.
Si t’agrada organitzar sopars de pica-pica, això t’interessa especialment. Els formatges, embotits i carns fredes també han entrat en aquest pla d’estalvi massiu. Fins i tot seccions més prohibitives com la carn de vedella, el pollastre i el peix fresc han vist reduït el seu import a l’etiqueta.
Quant pagaràs a partir d’ara?
Anem al que de debò importa: els números. Perquè te’n facis una idea, la dotzena d’ous de gallines camperes se situa ja en els 3,5 euros. És el preu de referència que marca el nou rumb de la cadena per a aquest 2026 que ha començat fort.
Aquesta decisió s’emmarca dins del seu famós Model de Qualitat Total. Bàsicament, consisteix a ajustar el marge per oferir la màxima qualitat al preu més baix possible. És un moviment intel·ligent: si el client estalvia, el client torna.
Aquesta baixada de preus ja és efectiva tant a les botigues físiques de tota Espanya com a la compra online. No has d’esperar a cap data especial, és informació de servei pura i dura per a la teva economia domèstica.
A més, això coincideix amb l’arribada de les primeres síndries de la campanya 2026. Sí, ho has llegit bé. Tot i que estiguem al març, la varietat baixa en llavors ja treu el cap per les fruiteries de Mercadona, anticipant un estiu que, almenys al carro de la compra, sembla que serà una mica més lleuger.
És el moment de fer rebost?
La resposta curta és sí. Especialment en productes no p सामील com la fruita seca o el cafè, que també han vist caure els seus preus. És el moment de revisar el rebost i reposar aquells bàsics que teníem “en pausa” esperant una oferta que mai arribava.
No sabem quant durarà aquesta estabilitat, perquè ja sabem com funciona el mercat, però el que és segur és que Juan Roig ha mogut fitxa abans que els seus competidors. És una invitació directa a omplir el carro sense aquella por constant a l’hora de passar per l’escàner.
Demà quan vagis a buscar el pa, fixa’t bé en les etiquetes grogues i blanques. L’estalvi hi és, només cal saber on mirar. Tu també aprofitaràs per emportar-te un parell de dotzenes extra?
Al cap i a la fi, comprar bé és de guapes i, sobre tot, de llestes. Ens veiem al passadís dels frescos.