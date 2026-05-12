Madera, plástico o metal: la guía definitiva para saber qué tabla es más higiénica y segura en tu cocina

Seguro que la tienes justo ahí. Apoyada en la encimera o guardada en el cajón, esperando a que cortes ese tomate para la ensalada o el pollo de la cena.

Hablamos de la tabla de cortar, ese objeto cotidiano al que no solemos prestar atención hasta que comenzamos a ver esas pequeñas marcas y surcos negros.

Pues prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu manera de cocinar (y probablemente te hará tirar alguna tabla hoy mismo a la basura).

La eterna guerra entre la madera y el plástico ha dado un giro inesperado gracias a los últimos estudios sobre contaminación cruzada.

No es solo una cuestión de si queda más bonita en las fotos de Instagram, es un tema de salud pública pura y dura.

Una tabla de cocina mal elegida o desgastada puede llegar a alojar hasta un 200% más de bacterias que el propio asiento del váter. (Sí, nosotros también nos hemos quedado de piedra).

El mito del plástico: ¿Es realmente más higiénico?

Durante años nos han vendido que el plástico era el rey absoluto de la higiene por su superficie no porosa. Parecía lógico, ¿verdad?

Pero la realidad es mucho más sucia. El plástico, al ser un material blando, se raya con una facilidad sorprendente bajo el corte de nuestros cuchillos.

Esos minúsculos cortes se convierten en búnkeres perfectos para las bacterias. Son grietas tan estrechas que el estropajo no llega y el lavavajillas no siempre desinfecta.

Una vez que el plástico tiene surcos, se vuelve prácticamente imposible de esterilizar manualmente en casa por mucho que frotes con ganas.

Además, está el problema de los microplásticos. Cada vez que cortas con fuerza, pequeñas partículas invisibles pueden acabar directamente en tu comida.

La madera: El retorno triunfal del material natural

Aquí es donde la ciencia nos da la sorpresa. La madera, que siempre fue acusada de absorberlo todo, tiene un secreto bajo la corteza.

Estudios de la Universidad de California han demostrado que maderas duras como el arce o el bambú tienen propiedades higroscópicas naturales.

Esto significa que la madera «atrapa» las bacterias hacia su interior, donde estas mueren por falta de humedad y aire. Es una especie de autolimpieza biológica.

Cuidado, que no todas las maderas sirven. Deben ser maderas de grano fino y muy resistentes para que el cuchillo no cree grietas profundas donde se acumule la humedad.

El beneficio estrella de la madera es que cuida el filo de tus cuchillos. Al ser un material elástico, el acero no sufre y tus herramientas duran mucho más.

Si usas madera, evita las que son demasiado baratas o porosas. El pino, por ejemplo, es un error fatal porque absorbe demasiada agua.

El metal y el vidrio: ¿La solución definitiva?

A primera vista, las tablas de acero inoxidable o vidrio templado parecen la panacea de la limpieza. Cero poros, cero absorción.

Desde el punto de vista bacteriológico, son impecables. Las pasas bajo el grifo y quedan como nuevas en un segundo.

Pero tienen un «lado oscuro» que tu bolsillo notará: destrozan el filo de los cuchillos en solo un par de usos.

Cortar sobre metal o vidrio es como golpear dos piedras. El filo se dobla, pierde precisión y cocinar se vuelve una tarea frustrante e incluso peligrosa.

Además, el ruido. Ese chirrido del cuchillo contra el vidrio es capaz de poner de los nervios a cualquiera (y a nosotros nos gusta cocinar con música, no con sonidos de dentista).

La regla de oro para no enfermar en casa

Independientemente del material que elijas, hay un error que no te puedes permitir: usar la misma tabla para todo.

La contaminación cruzada es el enemigo real. Nunca, bajo ningún concepto, cortes verdura fresca donde acabas de trocear pollo crudo.

Lo ideal es tener un código de colores o materiales. Por ejemplo: madera para el pan y las verduras, y una de plástico de alta densidad (HDPE) para las carnes.

Si optas por el plástico para la carne, asegúrate de renovarla tan pronto como veas que los cortes son profundos. No esperes a que cambie de color.

La OCU advierte que el mantenimiento es clave. Una tabla de madera necesita «mimos» extras: un poco de aceite mineral de vez en cuando para sellar sus poros.

¿Cómo saber si tu tabla es para tirar?

Haz la prueba del tacto. Pasa los dedos por la superficie. Si notas que está rugosa, con «pelos» de plástico o astillas de madera, su tiempo se ha acabado.

La urgencia aquí no es estética. Una tabla vieja es una bomba de relojería para infecciones estomacales que podrías evitar fácilmente.

Invertir en una buena tabla de madera de calidad o en plásticos profesionales de alta densidad es invertir en tu tranquilidad diaria.

No te dejes engañar por los diseños coloridos de las tiendas de bajo coste. Busca peso, busca grosor y busca seguridad.

Al fin y al cabo, tu cocina es tu templo y los materiales que tocan tu comida deben ser de confianza total.

¿Has revisado ya el estado de la tuya o prefieres seguir viviendo en la ignorancia?