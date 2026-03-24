Adidas lanza el modelo «Bold» con plataforma que jubilará tus tacones esta primavera.

El mundo de las sneakers tiene una nueva reina y no es la que esperabas. Cuando parecía que ya lo habían inventado todo, Adidas ha decidido dar un giro de 180 grados a uno de sus iconos más queridos para adaptarlo a las exigencias de la primavera 2026.

Olvida las zapatillas planas de toda la vida. Las nuevas Gazelle Bold han llegado para demostrar que se puede ser elegante, retro y ganar unos cuantos centímetros de altura sin tener que recurrir a los incómodos tacones. (Sí, tus articulaciones nos lo agradecerán después de esto).

La estética Y2K llega a tus pies

La clave del éxito de este nuevo lanzamiento es su plataforma «tocha». Adidas ha fusionado la esencia clásica del modelo original con una suela de triple capa que bebe directamente de la estética dosmilera y maximalista que domina el streetwear actual.

Este diseño no es solo una cuestión visual. Muchas chicas ya las están utilizando como el sustituto definitivo del calzado de fiesta, logrando el efecto estilizado de los tacones pero con la comodidad de una zapatilla deportiva de élite. Es la fusión perfecta entre el gorpcore más agresivo y la delicadeza urbana.

Dato clave: El precio de salida se sitúa en los 120,00 €, una inversión que promete rentabilidad gracias a su durabilidad y versatilidad en cualquier estilismo diario.

Rosa pastel: El color vitamina de la temporada

Para contrarrestar la contundencia de la plataforma, la marca alemana ha jugado su mejor carta: endulzar el diseño. El color protagonista de esta colección es un rosa pastel suave, casi magnético, que transforma una zapatilla robusta en una pieza totalmente coquette y femenina.

Fabricadas en un ante de alta calidad y, según los expertos, sorprendentemente fácil de limpiar, estas Gazelle se convierten en el complemento ideal para tus looks primaverales. Combinan a la perfección con tejidos ligeros, jerséis de punto fino y tonos vibrantes que buscan reflejar el buen tiempo.

¿Sabías que este tono de rosa también sirve para dar luz a estilismos más sobrios? Un total look negro o unos jeans clásicos cambian completamente con este toque vitaminado en los pies.

Consejo secreto: Si quieres mantener tu plataforma impecable, utiliza un protector de ante antes del primer uso; así evitarás que el polvo de la ciudad estropee este rosa tan especial.

Adiós a la monotonía de las Samba

Aunque las Samba han dominado los escaparates durante el último año, las Gazelle Bold ofrecen ese aire fresco que la moda de calle pedía a gritos. Es un calzado que no solo viste, sino que define una actitud ante la rutina: ir cómoda no está reñido con destacar.

La actualización del 24 de marzo confirma que las existencias están volando de los puntos de venta oficiales. La primavera de 2026 nos pide colores alegres y diseños que se atrevan con todo, y Adidas ha dado exactamente en el clavo.

Has hecho la elección correcta al fijarte en este modelo: en un mar de tendencias pasajeras, las Gazelle Bold han llegado para quedarse y elevar (literalmente) tu estilo.

¿Te atreves a cambiar tus tacones de viernes noche por estas plataformas rosa pastel?