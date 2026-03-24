Les Gazelle són unes de les esportives més vestides de tots els temps i Adidas les ha millorat amb el color pastís favorit

El món de les sneakers té una nova reina i no és la que t’esperaves. Quan semblava que ja ho havien inventat tot, Adidas ha decidit fer un gir de 180 graus a un dels seus icones més estimats per adaptar-lo a les exigències de la primavera 2026.
Oblida les sabatilles planes de tota la vida. Les noves Gazelle Bold han arribat per demostrar que es pot ser elegant, retro i guanyar uns quants centímetres d’alçada sense haver de recórrer als incòmodes talons. (Sí, les teves articulacions ens donaran les gràcies després d’això).
L’estètica Y2K arriba als teus peus
La clau de l’èxit d’aquest nou llançament és la seva plataforma “tocha”. Adidas ha fusionat l’essència clàssica del model original amb una sola de triple capa que beu directament de l’estètica dosmilera i maximalista que domina el streetwear actual.
Aquest disseny no és només una qüestió visual. Moltes noies ja les estan utilitzant com el substitut definitiu del calçat de festa, aconseguint l’efecte estilitzat dels talons però amb la comoditat d’una sabatilla esportiva d’elit. És la fusió perfecta entre el gorpcore més agressiu i la delicadesa urbana.
Dada clau: El preu de sortida se situa en els 120,00 €, una inversió que promet rendibilitat gràcies a la seva durabilitat i versatilitat en qualsevol estilisme diari.
Rosa pastís: El color vitamina de la temporada
Per contrarestar la contundència de la plataforma, la marca alemanya ha jugat la seva millor carta: edulcorar el disseny. El color protagonista d’aquesta col·lecció és un rosa pastís suau, gairebé magnètic, que transforma una sabatilla robusta en una peça totalment coquette i femenina.
Fabricades en un camussa (ante) d’alta qualitat i, segons els experts, sorprenentment fàcil de netejar, aquestes Gazelle es converteixen en el complement ideal per als teus looks primaverals. Combinen a la perfecció amb teixits lleugers, jerseis de punt fi i tons vibrants que busquen reflectir el bon temps.
Sabies que aquest to de rosa també serveix per donar llum a estilismes més sobris? Un total look negre o uns jeans clàssics canvien completament amb aquest punt vitaminat als peus.
Consell secret: Si vols mantenir la teva plataforma impecable, utilitza un protector de camussa abans de la primera estrena; així evitaràs que la pols de la ciutat faci malbé aquest rosa tan especial.
Adéu a la monotonia de les Samba
Tot i que les Samba han dominat els aparadors durant l’últim any, les Gazelle Bold ofereixen aquest aire fresc que la moda de carrer demanava a crits. És un calçat que no només vesteix, sinó que defineix una actitud davant la rutina: anar còmoda no està renyit amb destacar.
L’actualització del 24 de març confirma que les existències estan volant dels punts de venda oficials. La primavera de 2026 ens demana colors alegres i dissenys que s’atreveixin amb tot, i Adidas ha donat exactament en el clau.
Has fet la tria correcta en fixar-te en aquest model: en un mar de tendències passatgeres, les Gazelle Bold han arribat per quedar-se i elevar (literalment) el teu estil.
T’atreveixes a canviar els teus talons de divendres nit per aquestes plataformes rosa pastís?