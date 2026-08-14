Ice Cream Nails: la manicura de verano más deseada

El verano ya está aquí, y con él, nuestra obsesión por las uñas perfectas. Cada temporada buscamos esa manicura que nos haga brillar. Pero este año, lo que llevamos en las manos es un secreto viral que está revolucionando los salones de belleza.

No estamos hablando de dibujos extravagantes ni de colores neón que llaman la atención desde lejos. La clave de esta nueva moda reside en una fusión magistral de texturas y un acabado que te recordará tu capricho favorito. Es la solución definitiva para las que quieren color sin estridencias.

Prepárate, porque el nombre que todos murmuran es «ice cream nails» y su versión más cool, las «sorbet nails». Una tendencia que simula, de una manera sorprendente, el aspecto de un helado cremoso o de un sorbete recién servido. Sí, nosotros también alucinamos.

El origen secreto de una tendencia que derrite

Esta fiebre dulce comenzó a ganar fuerza entre finales de 2025 y principios de 2026. ¿La responsable? Harriet Westmoreland, una de las manicuristas más influyentes del momento. Ella es la mente detrás de las uñas de celebridades como Zendaya o Rosie Huntington-Whiteley. Un nombre que debes conocer.

Su propuesta inicial era sencillamente genial. Actualizó la clásica manicura francesa con una base rosa lechosa. Sobre esta, la punta blanca se difuminaba casi sin cortes, como si se fundiera lentamente. Era una versión mucho más suave y elegante de la francesa tradicional. Un toque de sofisticación.

A partir de aquí, la tendencia evolucionó rápidamente. Si las ice cream nails recordaban el sabor delicado de la vainilla, las sorbet nails ampliaron la paleta de colores. Ahora se inspiran en los sabores más propios del verano y te llevan directamente a la heladería.

Los colores translúcidos que enamoran

Con las sorbet nails, aparecen colores tan tentadores como los rosas fresa. También los amarillos limón, los verdes pistacho, los tonos melocotón o frambuesa, y los azules muy fríos. Nuestra paleta del verano es ahora más rica y deliciosa que nunca. Y el truco es que nunca son completamente opacos.

La gracia de esta manicura es precisamente su sensación translúcida. Deja pasar la luz y aporta un acabado casi acuoso. Esto las hace luminosas, frescas e increíblemente favorecedoras. Funcionan tanto en uñas cortas como en las más largas. Es la opción definitiva para todas.

No es casualidad que esta estética haya conquistado rápidamente Instagram y Pinterest. Encaja perfectamente con el momento que vive la belleza. Las texturas ligeras, los acabados naturales y el efecto «piel sana» también se trasladan ahora a nuestras manos. Ya no buscamos cubrir, sino realzar.

Mi alerta: No subestimes el poder de un color sutil. Esta manicura consigue introducir tonalidades vibrantes sin ser nunca estridente. Es el equilibrio perfecto entre atrevimiento y elegancia.

Esta tendencia permite introducir color sin que resulte nada estridente. Frente a los tonos neón o los diseños muy elaborados de otros veranos, las uñas con efecto helado son discretas. Pero atención: tienen una personalidad propia que se reconoce a simple vista. Son elegantes sin esfuerzo.

La clave: un brillo como el de un espejo

Los acabados también tienen un papel protagonista en esta moda. Aquí, el brillo es absolutamente esencial. La superficie de la uña debe verse lisa, casi como si fuera de vidrio. Un efecto espejo que hace que cualquier color parezca más limpio y sofisticado. Es pura magia visual.

No estamos hablando de un acabado nacarado ni cromado, como el que popularizó Hailey Bieber hace unos años. Pero sí que comparte con aquellas manicuras la búsqueda de una uña extremadamente pulida. De hecho, la propia Hailey Bieber ha contribuido, una vez más, a consolidar esta estética. Sus manicuras habituales en tonos lechosos y muy brillantes han servido de inspiración. Su secreto para el éxito.

Las redes sociales están llenas de reinterpretaciones de esta tendencia. Abundan las micro francesas de colores, pequeños detalles cromados o reflejos que recuerdan el brillo del hielo. Cada día surgen nuevas ideas. Esta manicura es imprescindible si quieres estar a la última.

¿Por qué las necesitas este verano? Ahorro de tiempo y dinero

El atractivo de esta tendencia también tiene mucho que ver con su versatilidad. Los tonos pastel combinan prácticamente con cualquier estilismo de verano. Desde un vestido blanco impoluto hasta un conjunto de lino, o un bikini de colores intensos. Tu look siempre será un 10.

Además, al ser colores translúcidos, el crecimiento de la uña resulta mucho menos evidente que con esmaltes más cubrientes. Esto siempre juega a favor cuando llegan las vacaciones. Las visitas al salón se pueden espaciar un poco más. Un ahorro de tiempo y, por qué no decirlo, para nuestro bolsillo. Es la solución ideal.

Entre los colores que más están triunfando este verano, destacan el rosa fresa, el amarillo limón, el verde pistacho, el melocotón cremoso y el azul hielo. Todos comparten este aspecto ligeramente diluido. Recuerda más a un sorbete refrescante que a un esmalte tradicional. Incluso con varios colores, la sensación es delicada.

La conexión con nuestros pecados gastronómicos

Esta fiebre por las manicuras inspiradas en postres no surge de la nada. Durante los últimos años, la industria de la belleza ha recurrido constantemente al universo gastronómico. Así ha bautizado sus tendencias. ¿Recuerdas las «glazed donut nails» o las «milk nails»? ¿Y las «strawberry nails»?

Incluso en maquillaje hablamos de acabados mantequilla, canela o café. Son nombres fáciles de recordar, muy visuales, y que transmiten inmediatamente una textura o una sensación. Una estrategia viral que funciona a la perfección. Y esta tendencia es su continuación natural. Nos encanta la idea.

Las uñas con efecto helado continúan esta misma línea, pero con una propuesta especialmente apropiada para el verano. Transmiten frescura, son fáciles de adaptar al gusto de cada persona. Y permiten jugar con el color sin renunciar a un aspecto elegante. Por eso han conquistado a todos.

Has aprendido el truco definitivo para llevar las uñas más frescas y elegantes de este verano. Una decisión inteligente para tu look y para tu tiempo libre. ¿A qué esperas para probarlas y dejar a todos con la boca abierta?