Estas son las seis cervezas con medalla de oro que puedes comprar desde 0,89 euros

Seguro que te ha pasado. Estás frente al lineal de cervezas del súper, abrumada por etiquetas de diseño y precios que parecen de alta joyería. (Sí, nosotros también hemos acabado comprando la de siempre por miedo a fallar).

Pero el mundo de la cebada acaba de dar un giro total. Ya no hace falta gastarse tres euros en una artesanal de autor para disfrutar del sabor perfecto. La élite del sector ya ha hablado y la sentencia es clara.

Hablamos del prestigioso certamen Barcelona Beer Challenge, un concurso donde jueces con paladares de acero prueban a ciegas cientos de referencias. Y los resultados han dejado a más de uno boquiabierto.

Lo que nadie esperaba es que las grandes ganadoras de la medalla de oro fueran latas y botellas que puedes encontrar en tu compra semanal. Y prepárate, porque el precio de salida es de risa.

El oro que se esconde detrás de los 0,89 euros

La gran noticia no es solo que estas cervezas estén buenas. Es que la mejor valorada en su categoría cuesta apenas 0,89 euros. Un precio que rompe cualquier teoría sobre el lujo.

Estamos hablando de cervezas de gran consumo, de aquellas que vemos en el carrito de nuestros vecinos. Pero este año, marcas como Mahou, Ambar o Estrella Galicia han demostrado que su receta es imbatible.

No es una opinión de barra de bar. Son datos científicos de cata. El equilibrio entre el amargor, el cuerpo y el aroma ha sido puntuado con la máxima nota posible en un panel internacional de expertos.

Si eres de los que busca una buena Lager para el aperitivo del domingo, debes saber que hay referencias de marca blanca y de primer nivel que han superado a marcas supuestamente «premium».

Es vital que tengas en cuenta este dato: el concurso ha otorgado el oro a seis variedades con alcohol y a una referencia sin que, según los expertos, es indistinguible de una cerveza convencional.

Las 6 elegidas con alcohol: ¿Cuáles son?

La lista es un mapa del tesoro para el ahorro inteligente. Entre las ganadoras destaca la Mahou Cinco Estrellas, un clásico que nunca falla y que ha vuelto a revalidar su reinado en la categoría Lager.

Pero atención, que hay sorpresas que no te esperas. La Ambar Especial ha dado un golpe sobre la mesa llevándose otro oro. Su equilibrio de maltas tostadas la convierte en la opción favorita con carácter.

Tampoco se queda atrás Estrella Galicia Especial. La marca gallega sigue imparable, demostrando que su receta no es solo marketing, sino una realidad avalada por jueces de todo el mundo.

¿Y qué pasa con las opciones más intensas? La Alhambra Reserva 1925 ha vuelto a brillar. Esta icónica botella verde no es solo bonita por fuera; su interior ha sido calificado como ejemplar.

Lo que nos fascina de este ranking es que democratiza el placer. Ya no tienes que ser un experto sumiller ni tener un bolsillo lleno para decir que estás bebiendo lo mejor del mercado actual.

La gran revolución de la cerveza sin alcohol

Hablemos del elefante en la habitación: la cerveza sin alcohol. Durante años ha sido la paria de las reuniones sociales. (Seamos sinceros, muchas sabían a cartón mojado o eran demasiado dulces).

Eso se ha acabado. La medalla de oro en la categoría de «Non-Alcoholic» ha recaído en una referencia que está cambiando las reglas del juego. Una cerveza que mantiene el perfil de lúpulo intacto y fresco.

Hablamos de opciones que permiten disfrutar del ritual de la caña sin las consecuencias del alcohol. Los jueces han destacado que el retrogusto amargo es tan auténtico que asusta de verdad.

Esta tendencia no es casualidad. Las marcas están invirtiendo millones en tecnología de desalcoholización para que no notemos la diferencia. Y viendo este oro, parece que lo han conseguido de sobra.

¿Cómo conseguir estas joyas en el súper?

Aquí viene nuestro consejo de amigas: estas cervezas volarán. En cuanto el gran público se entere de que puede beber calidad de medalla de oro por menos de un euro, el stock sufrirá de verdad.

Lo ideal es fijarse bien en el etiquetado. Muchas veces las versiones especiales o las ediciones limitadas son las que esconden estas recetas premiadas. No te conformes con la primera que veas.

Recuerda que la temperatura es clave para el éxito. Por mucho oro que sea, si no la sirves a su temperatura óptima (entre 4 y 6 grados), estarás tirando el dinero y el trabajo de los maestros.

¿Sabías que incluso el tipo de vaso influye? Para estas ganadoras, olvida el vaso de plástico. Usa vidrio fino para que los aromas del lúpulo puedan subir directamente a tu nariz y completar la experiencia.

Un aviso de última hora: comprueba siempre la fecha de consumo preferente. Una cerveza ganadora puede perder todo el brillo si lleva meses olvidada bajo los focos de calor del supermercado.

Un brindis por el ahorro inteligente

Al final, esto es una victoria para nuestro bolsillo. En un momento donde la cesta de la compra no para de subir, saber que el placer gastronómico sigue siendo accesible nos da un respiro.

Esta lista de siete maravillas demuestra que la industria de aquí está en una forma envidiable. Producimos a gran escala con una calidad artesanal que ya envidian en otros países cerveceros.

Así que, la próxima vez que vayas al súper, echa un vistazo a la lista de ganadoras. Llevarte a casa un pack de medallas de oro por lo que cuesta un café es la compra más inteligente.

¿Y tú? ¿Eres fiel a tu marca de siempre o vas a darle una oportunidad a estas campeonas de 0,89 euros?

Sinceramente, nosotros ya estamos de camino a llenar la nevera antes de que se agoten. ¡Salud!