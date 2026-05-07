Aquestes són les sis cerveses amb medalla d’or que pots comprar des de 0,89 euros

Segur que t’ha passat. Estàs davant del lineal de cerveses del súper, aclaparada per etiquetes de disseny i preus que semblen d’alta joieria. (Sí, nosaltres també hem acabat comprant la de sempre per por a fallar).
Però el món de l’ordi acaba de fer un gir total. Ja no cal gastar-se tres euros en una artesana d’autor per gaudir del sabor perfecte. L’elit del sector ja ha parlat i la sentència és clara.
Parlem del prestigiós certamen Barcelona Beer Challenge, un concurs on jutges amb paladars d’acer tasten a cegues centenars de referències. I els resultats han deixat a més d’un amb la boca oberta.
El que ningú esperava és que les grans guanyadores de la medalla d’or fossin llaunes i ampolles que pots trobar a la teva compra setmanal. I agafa’t, perquè el preu de sortida és de riure.
L’or que s’amaga darrere dels 0,89 euros
La gran notícia no és només que aquestes cerveses estiguin bones. És que la millor valorada en la seva categoria costa amb prou feines 0,89 euros. Un preu que trenca qualsevol teoria sobre el luxe.
Estem parlant de cerveses de gran consum, d’aquelles que veiem al carret dels nostres veïns. Però aquest any, marques com Mahou, Ambar o Estrella Galicia han demostrat que la seva recepta és imbatible.
No és una opinió de barra de bar. Són dades científiques de tast. L’equilibri entre l’amargor, el cos i l’aroma ha estat puntuat amb la màxima nota possible en un panell internacional d’experts.
Si ets dels que busca una bona Lager per a l’aperitiu del diumenge, has de saber que hi ha referències de marca blanca i de primer nivell que han passat per sobre de marques suposadament “premium”.
És vital que tinguis en compte aquesta dada: el concurs ha atorgat l’or a sis varietats amb alcohol i a una referència sense que, segons els experts, és indistingible d’una cervesa convencional.
Les 6 triades amb alcohol: Quines són?
La llista és un mapa del tresor per a l’estalvi intel·ligent. Entre les guanyadores destaca la Mahou Cinco Estrellas, un clàssic que mai falla i que ha tornat a revalidar el seu regnat en la categoria Lager.
Però alerta, que hi ha sorpreses que no t’esperes. L’Ambar Especial ha donat un cop sobre la mesa emportant-se un altre or. El seu equilibri de maltes torrades la converteix en l’opció favorita amb caràcter.
Tampoc es queda enrere Estrella Galicia Especial. La marca gallega segueix imparable, demostrant que la seva recepta no és només màrqueting, sinó una realitat avalada per jutges de tot el món.
I què passa amb les opcions més intenses? L’Alhambra Reserva 1925 ha tornat a brillar. Aquesta ampolla verda icònica no és només bonica per fora; el seu interior ha estat qualificat com a exemplar.
El que ens fascina d’aquest rànquing és que democratitza el plaer. Ja no has de ser un expert sommelier ni tenir una butxaca plena per dir que estàs bebent el millor del mercat actual.
La gran revolució de la cervesa sense alcohol
Parlem de l’elefant a l’habitació: la cervesa sense alcohol. Durant anys ha estat la paria de les reunions socials. (Siguem sinceres, moltes sabien a cartró mullat o eren massa dolces).
Això s’ha acabat. La medalla d’or en la categoria de “Non-Alcoholic” ha recaigut en una referència que està canviant les regles del joc. Una cervesa que manté el perfil de llúpol intacte i fresc.
Hablamos de opcions que permeten gaudir del ritual de la canya sense les conseqüències de l’alcohol. Els jutges han destacat que el retrogust amarg és tan autèntic que espanta de debò.
Aquesta tendència no és casualitat. Les marques estan invertint milions en tecnologia de desalcoholització perquè no notem la diferència. I veient aquest or, sembla que ho han aconseguit de sobra.
Com aconseguir aquestes joies al súper?
Aquí ve el nostre consell d’amigues: aquestes cerveses volaran. En quant el gran públic s’assabenti que pot beure qualitat de medalla d’or per menys d’un euro, l’estoc patirà de valent.
L’ideal és fixar-se bé en l’etiquetatge. Moltes vegades les versions especials o les edicions limitades són les que amaguen aquestes receptes premiades. No et conformis amb la primera que vegis.
Recorda que la temperatura és clau per a l’èxit. Per molt or que sigui, si no la serveixes a la seva temperatura òptima (entre 4 i 6 graus), estaràs llençant els diners i la feina dels mestres.
Sabies que fins i tot el tipus de vas influeix? Per a aquestes guanyadores, oblida el vas de plàstic. Usa vidre fi perquè les aromes del llúpol puguin pujar directament al teu nas i completar l’experiència.
Un avís d’última hora: comprova sempre la data de consum preferent. Una cervesa guanyadora pot perdre tota la brillantor si porta mesos oblidada sota els focus de calor del supermercat.
Un brindis per l’estalvi intel·ligent
Al final, això és una victòria per a la nostra butxaca. En un moment on el cistell de la compra no para de pujar, saber que el plaer gastronòmic segueix sent accessible ens dona un respir.
Aquesta llista de set meravelles demostra que la indústria d’aquí està en una forma envejable. Produïm a gran escala amb una qualitat artesanal que ja envegen en altres països cervesers.
Així que, la pròxima vegada que vagis al súper, fes una ullada a la llista de guanyadores. Portar-te a casa un pack de medalles d’or pel que costa un cafè és la compra més intel·ligent.
I tu? Ets fidel a la teva marca de sempre o vas a donar-li una oportunitat a aquestes campiones de 0,89 euros?
Sincerament, nosaltres ja estem de camí a omplir la nevera abans que s’exhaureixin. Salut!