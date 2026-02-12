El nuevo limpiador de Mercadona se vuelve viral: solo cuesta 1,10 € y deja el baño impecable

El supermercado valenciano vuelve a sorprender con un lanzamiento sencillo, económico y práctico. Se trata del Salfumant Bosque Verde, un limpiador desincrustante que cuesta aproximadamente 1,10 euros por litro y que está causando sensación entre quienes buscan soluciones rápidas y eficaces para mantener el baño impecable.

A diferencia de otros productos de limpieza más caros, este líquido logra resultados espectaculares con un uso adecuado y seguro. Y lo mejor: forma parte de la gama Bosque Verde, la marca propia de Mercadona que cada año gana más adeptos gracias a su buena relación entre calidad y precio.

El secreto del producto más barato y eficaz de Mercadona

El éxito de este limpiador no es casualidad. El Salfumant Bosque Verde contiene ácido clorhídrico en una concentración de aproximadamente un 20 %. Este componente es uno de los más utilizados para eliminar cal, sarro e incrustaciones resistentes en baños y cocinas.

Mientras que muchos limpiadores comerciales prometen brillo y desinfección, pocos ofrecen una acción tan profunda con un coste tan reducido. Este es el motivo por el cual miles de usuarios han empezado a compartir su experiencia positiva con el producto en redes sociales y foros especializados en ahorro doméstico.

La clave está en su poder desincrustante. Donde otros productos se limitan a disimular manchas o dar un aspecto más brillante, el salfumant actúa a nivel químico, deshaciendo los depósitos minerales y dejando la superficie libre de residuos.

El precio también juega un papel fundamental. Por solo un euro, los clientes pueden comprar un litro completo, una cantidad que rinde para varias limpiezas intensivas. Esta combinación de bajo coste y alta eficacia ha convertido el producto en un verdadero fenómeno de consumo.

Cómo utilizarlo correctamente en tu baño

Aunque el salfumant es muy eficaz, requiere precauciones. Su composición lo convierte en un producto fuerte, por eso es importante usarlo con guantes y ventilar bien la estancia.

Para limpiar el inodoro, basta con verter una pequeña cantidad en el interior y dejar actuar unos minutos antes de fregar con la escobilla. El resultado es un aspecto renovado, sin restos de cal ni manchas amarillentas.

En azulejos y juntas, es recomendable diluirlo en agua antes de aplicarlo con un cepillo o una esponja. De esta manera, se reduce el riesgo de dañar las superficies y se obtiene un acabado limpio y uniforme. También es útil para limpiar zonas con acumulación de cal, como grifos o desagües.

Es importante destacar que el producto no debe usarse sobre mármol, granito ni superficies delicadas, ya que podría dañarlas. Tampoco conviene mezclarlo con lejía ni con otros productos de limpieza, ya que podrían generarse vapores peligrosos.

Con un uso correcto, el salfumant se convierte en un aliado perfecto para mantener el baño en condiciones óptimas sin necesidad de gastar grandes sumas en productos especializados.

La alternativa en formato spray antical

Para quienes buscan una opción más cómoda, Mercadona también ofrece el Limpiador Antical Bosque Verde en pistola. Este producto, con un precio cercano a 1,60 euros, ha ganado popularidad como complemento o sustituto del salfumant.

El spray está formulado para actuar contra la cal y proporcionar brillo inmediato en superficies cerámicas y grifería. Su aplicación en formato pistola lo hace más práctico para el día a día, especialmente en limpiezas rápidas o de mantenimiento.

Mientras que el salfumant está pensado para limpiezas profundas y problemas persistentes, el spray antical resulta ideal para quien quiere un acabado brillante con menos esfuerzo. Muchos usuarios utilizan ambos productos de manera alterna: el salfumant para las limpiezas intensivas y el spray para el mantenimiento regular.

Así, Mercadona ofrece una doble solución eficaz y económica para mantener el baño en perfecto estado sin que el bolsillo se resienta.

Opiniones de los clientes y el fenómeno viral

El auge de este limpiador no solo se explica por su eficacia, sino también por el boca a boca digital. En las redes sociales abundan los comentarios positivos de consumidores que afirman que, finalmente, han encontrado un producto que elimina la suciedad incrustada sin dejar rastros.

Algunos destacan que habían probado marcas mucho más caras sin obtener los mismos resultados. Otros insisten en que el precio es tan bajo que vale la pena tener siempre una botella en casa.

El fenómeno se ha amplificado en foros de ahorro y canales de YouTube dedicados a trucos de limpieza, donde el salfumant Bosque Verde aparece constantemente como recomendación estrella. Esto ha contribuido a reforzar la imagen de Mercadona como un supermercado capaz de lanzar productos virales con utilidad real en la vida cotidiana.

Más allá del precio: la cultura del “low cost eficaz”

El éxito del salfumant refleja una tendencia cada vez más clara: los consumidores valoran los productos sencillos, baratos y eficaces por encima de las campañas publicitarias llamativas o los envases sofisticados.

Mercadona ha sabido posicionarse en este terreno con su línea Bosque Verde, que incluye desde limpiadores multiuso hasta detergentes especializados. El salfumant es un ejemplo perfecto de cómo una fórmula clásica puede seguir siendo relevante si se ofrece a un precio asequible.

En tiempos de inflación y de presupuestos familiares ajustados, encontrar soluciones domésticas por solo un euro supone un alivio para muchas economías. A esto se añade la satisfacción de ver resultados inmediatos, lo que explica la fidelidad que genera entre los clientes.

Este fenómeno también habla de un cambio en los hábitos de consumo: ya no se trata solo de ahorrar, sino de encontrar productos que realmente funcionen sin tener que invertir demasiado tiempo o dinero.

Un baño impecable por menos de lo que cuesta un café

El caso del salfumant de Mercadona demuestra que la eficacia no tiene que ser cara. Por poco más de un euro, cualquier baño puede recuperar su aspecto limpio y brillante en cuestión de minutos.

En un mercado lleno de opciones, este producto se ha ganado la confianza de los consumidores por méritos propios. Y lo ha hecho con una propuesta tan simple como irresistible: un litro de limpieza potente y segura a precio mínimo.

La próxima vez que visites Mercadona, quizá valga la pena añadirlo al carrito y comprobar por ti mismo si realmente cumple lo que promete. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere un baño nuevo por menos de lo que cuesta un café?