El nou netejador de Mercadona esdevé viral: només costa 1,10 € i deixa el bany impecable

El supermercat valencià torna a sorprendre amb un llançament senzill, econòmic i pràctic. Es tracta del Salfumant Bosque Verde, un netejador desincrustant que costa aproximadament 1,10 euros per litre i que està causant sensació entre els qui busquen solucions ràpides i eficaces per mantenir el bany impecable.
A diferència d’altres productes de neteja més cars, aquest líquid aconsegueix resultats espectaculars amb un ús adequat i segur. I el millor: forma part de la gamma Bosque Verde, la marca pròpia de Mercadona que cada any guanya més adeptes gràcies a la seva bona relació entre qualitat i preu.
El secret del producte més barat i eficaç de Mercadona
L’èxit d’aquest netejador no és casualitat. El Salfumant Bosque Verde conté àcid clorhídric en una concentració d’aproximadament un 20 %. Aquest component és un dels més utilitzats per eliminar la calç, el sarro i les incrustacions resistents en banys i cuines.
Mentre que molts netejadors comercials prometen brillantor i desinfecció, pocs ofereixen una acció tan profunda amb un cost tan reduït. Aquest és el motiu pel qual milers d’usuaris han començat a compartir la seva experiència positiva amb el producte a les xarxes socials i fòrums especialitzats en estalvi domèstic.
La clau està en el seu poder desincrustant. Allà on altres productes es limiten a dissimular taques o donar un aspecte més brillant, el salfumant actua a nivell químic, desfent els dipòsits minerals i deixant la superfície lliure de residus.
El preu també juga un paper fonamental. Per només un euro, els clients poden comprar un litre complet, una quantitat que rendeix per a diverses neteges intensives. Aquesta combinació de baix cost i alta eficàcia ha convertit el producte en un veritable fenomen de consum.
Com utilitzar-lo correctament al teu bany
Tot i que el salfumant és molt eficaç, requereix precaucions. La seva composició el converteix en un producte fort, per això és important fer-lo servir amb guants i ventilar bé l’estança.
Per netejar l’inodor, n’hi ha prou amb abocar una petita quantitat a l’interior i deixar actuar uns minuts abans de fregar amb la raspallera. El resultat és un aspecte renovat, sense restes de calç ni taques groguenques.
En rajoles i juntes, és recomanable diluir-lo en aigua abans d’aplicar-lo amb un raspall o una esponja. D’aquesta manera, es redueix el risc de danyar les superfícies i s’obté un acabat net i uniforme. També és útil per netejar zones amb acumulació de calç, com aixetes o desaigües.
És important destacar que el producte no s’ha d’utilitzar sobre marbre, granit ni superfícies delicades, ja que les pot danyar. Tampoc convé barrejar-lo amb lleixiu ni amb altres productes de neteja, ja que podrien generar-se vapors perillosos.
Amb un ús correcte, el salfumant es converteix en un aliat perfecte per mantenir el bany en condicions òptimes sense necessitat de gastar grans sumes en productes especialitzats.
L’alternativa en format esprai anticalç
Per als qui busquen una opció més còmoda, Mercadona també ofereix el Netejador Anticalç Bosque Verde en pistola. Aquest producte, amb un preu proper a 1,60 euros, ha guanyat popularitat com a complement o substitut del salfumant.
L’esprai està formulat per actuar contra la calç i proporcionar brillantor immediata en superfícies ceràmiques i aixeteria. La seva aplicació en format pistola el fa més pràctic per al dia a dia, especialment en neteges ràpides o de manteniment.
Mentre que el salfumant està pensat per a neteges profundes i problemes persistents, l’esprai anticalç resulta ideal per a qui vol un acabat lluent amb menys esforç. Molts usuaris utilitzen tots dos productes de manera alterna: el salfumant per a les neteges intensives i l’esprai per al manteniment regular.
Així, Mercadona ofereix una doble solució eficaç i econòmica per mantenir el bany en perfecte estat sense que la butxaca se’n ressenti.
Opinions dels clients i el fenomen viral
L’auge d’aquest netejador no només s’explica per la seva eficàcia, sinó també pel boca-orella digital. A les xarxes socials abunden els comentaris positius de consumidors que afirmen que, finalment, han trobat un producte que elimina la brutícia incrustada sense deixar rastres.
Alguns destaquen que havien provat marques molt més cares sense obtenir els mateixos resultats. D’altres insisteixen que el preu és tan baix que val la pena tenir sempre una ampolla a casa.
El fenomen s’ha amplificat en fòrums d’estalvi i canals de YouTube dedicats a trucs de neteja, on el salfumant Bosque Verde apareix constantment com a recomanació estrella. Això ha contribuït a reforçar la imatge de Mercadona com un supermercat capaç de llançar productes virals amb utilitat real en la vida quotidiana.
Més enllà del preu: la cultura del “low cost eficaç”
L’èxit del salfumant reflecteix una tendència cada vegada més clara: els consumidors valoren els productes senzills, barats i eficaços per damunt de les campanyes publicitàries cridaneres o els envasos sofisticats.
Mercadona ha sabut posicionar-se en aquest terreny amb la seva línia Bosque Verde, que inclou des de netejadors multiús fins a detergents especialitzats. El salfumant és un exemple perfecte de com una fórmula clàssica pot continuar sent rellevant si s’ofereix a un preu assequible.
En temps d’inflació i de pressupostos familiars ajustats, trobar solucions domèstiques per només un euro suposa un alleujament per a moltes economies. A això s’hi afegeix la satisfacció de veure resultats immediats, cosa que explica la fidelitat que genera entre els clients.
Aquest fenomen també parla d’un canvi en els hàbits de consum: ja no es tracta només d’estalviar, sinó de trobar productes que realment funcionin sense haver d’invertir massa temps o diners.
Un bany impecable per menys del que costa un cafè
El cas del salfumant de Mercadona demostra que l’eficàcia no ha de ser cara. Per poc més d’un euro, qualsevol bany pot recuperar el seu aspecte net i lluent en qüestió de minuts.
En un mercat ple d’opcions, aquest producte s’ha guanyat la confiança dels consumidors per mèrits propis. I ho ha fet amb una proposta tan simple com irresistible: un litre de neteja potent i segura a preu mínim.
La propera vegada que visitis Mercadona, potser val la pena afegir-lo al carret i comprovar per tu mateix si realment compleix el que promet. Al cap i a la fi, ¿qui no vol un bany nou per menys del que costa un cafè?