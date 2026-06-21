Eduardo Senante, farmacéutico experto en cosmética: «Amo este protector solar coreano con color que deja la piel perfeccionada»

El verano ya está aquí y la batalla diaria contra el espejo ha comenzado oficialmente. Seguro que te suena: intentas proteger tu rostro del sol, pero tu base de maquillaje rechaza la crema, aparecen los malditos brillos y terminas con una soportable sensación de pesadez en la cara. (Sí, nosotros también hemos pasado por este drama cosmético que arruina cualquier look de oficina o terraza).

Mantener una piel perfecta bajo el sol abrasador parecía una misión imposible sin recurrir a los filtros de las redes sociales. Sin embargo, el secreto para lucir un rostro impecable, fresco y completamente protegido sin una sola gota de maquillaje tradicional ya ha salido a la luz, desatando una auténtica locura en las farmacias españolas.

La revolución coreana que sustituye tu base

El culpable de este fenómeno viral tiene nombre propio y llega directo desde Seúl. Hablamos del Hanglow Perfectone Tinted Sunscreen, el fotoprotector con color que ha enamorado completamente a uno de nuestros gurús de belleza preferidos, el farmacéutico experto en cosmética coreana Eduardo Senante. Este producto no es un protector solar común; es un híbrido inteligente que unifica, hidrata y salva tu piel del fotoenvejecimiento.

La máxima autoridad en dermofarmacia lo tiene claro y no ha dudado en confesar su obsesión por este lanzamiento. «Amo este protector solar coreano con color que deja la piel perfeccionada, pero sin sensación de máscara», asegura Senante, quien destaca que en nuestro país aún es un gran desconocido para el gran público, lo que lo convierte en el arma secreta de las mujeres que cuidan mejor su piel.

El truco maestro de los expertos es sencillo: para conseguir una protección blindada contra las manchas, aplica primero una capa generosa de tu fotoprotector transparente habitual, deja que se asiente tres minutos y remata con este protector con color como sustituto definitivo de tu base de maquillaje. Es el secreto de las expertas para el efecto de ‘buena cara’ inmediato.

Qué hace tan especial a este clon coreano?

El verdadero éxito de esta joya de la cosmética coreana radica en su formulación y en una textura satinada ultraligera que se funde con el rostro en cuestión de segundos. Olvídate para siempre de los productos pastosos que tapan los poros; aquí encontramos una sinergia perfecta de ingredientes que tratan la piel mientras aportan un acabado embellecedor natural y uniforme.

En su lista de ingredientes destacan el extracto de houttuynia cordata y la famosa centella asiática, dos potentes activos reconocidos mundialmente por sus brutales propiedades antiinflamatorias y calmantes, ideales para contrarrestar los estragos del calor y el sol. Pero la fórmula no se queda aquí, ya que incorpora principios activos de alta gama como la niacinamida y el filtrado de secreción de caracol.

Esta combinación proporciona una nutrición profunda, aporta una luminosidad espectacular y favorece la regeneración celular. Todo esto enriquecido con pigmentos minerales que disimulan al instante cualquier rojez, mancha o imperfección sin alterar el tono natural de tu piel. Es, literalmente, el efecto de buena cara instantáneo que buscamos cada mañana.

El truco de aplicación de las farmacéuticas

La fiebre por este acabado no es exclusiva de Senante. Otra de las grandes voces de la dermofarmacia en nuestro país, Helena Rodero, coincide en la importancia de integrar estos productos con color a la rutina veraniega, pero advierte sobre el error más común que comete la mayoría: utilizar el protector con color como única defensa.

La cobertura de un protector solar convencional siempre será mayor porque aplicamos la cantidad idónea sin miedo de pasarnos con el tono. Por eso, el comité de expertos insiste en la técnica del sándwich: una buena base transparente y el toque final del Hanglow Perfectone para unificar. El maquillador David Deibis también se suma a esta tendencia, apuntando que es el formato imprescindible para viajes, planes de terraza o aquellos días en los que no apetece llevar prebase pero sí verse favorecida.

La fiebre por el arroz y las alternativas de culto

¿Sabías que el secreto de la piel de porcelana de las coreanas está en la cocina? El extracto de arroz se ha convertido en el ingrediente estrella de la temporada por su capacidad antioxidante e iluminadora. Si te cuesta encontrar stock del laboratorio Hanglow, firmas icónicas como Beauty of Joseon, con su famoso Relief Sun formulado con arroz y probióticos, o el aclamado Haruharu Wonder Black Rice, ofrecen alternativas espectaculares para conseguir esta piel jugosa y protegida tan deseada.

Incluso los laboratorios tradicionales europeos han tenido que ponerse las pilas ante el huracán asiático, lanzando fórmulas ultraligeras con filtros de última generación como el Mexoryl 400, que resisten de forma invisible al agua, al sudor y a la arena de la playa sin dejar rastro de grasa.

Las unidades en las farmacias vuelan cada vez que un experto de este calibre comparte sus favoritos de tocador, y con las temperaturas subiendo sin tregua, asegurar tu bote para el verano es la decisión más inteligente que puedes tomar hoy mismo para proteger tu juventud. ¿Vas a continuar asfixiando tu piel con bases pesadas bajo el sol de julio?