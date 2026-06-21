Eduardo Senante, farmacèutic expert en cosmètica: «Estimo aquest protector solar coreà amb color que deixa la pell perfeccionada»

L’estiu ja és aquí i la batalla diària contra el mirall ha començat oficialment. Segur que et sona: intentes protegir el teu rostre del sol, però la teva base de maquillatge escup la crema, apareixen les maleïdes lluentors i acabes amb una suportable sensació de pesadesa a la cara. (Sí, nosaltres també hem passat per aquest drama cosmètic que arruïna qualsevol look d’oficina o terrassa).
Mantenir una pell perfecta sota el sol abrasador semblava una missió impossible sense recórrer als filtres de les xarxes socials. Tanmateix, el secret per lluir un rostre impecable, fresc i completament protegit sense ni una sola gota de maquillatge tradicional ja ha sortit a la llum, desfermant una autèntica bogeria a les farmàcies espanyoles.
La revolució coreana que substitueix la teva base
El culpable d’aquest fenomen viral té nom propi i arriba directe des de Seül. Parlem del Hanglow Perfectone Tinted Sunscreen, el fotoprotector amb color que ha enamorat completament un dels nostres gurús de bellesa preferits, el farmacèutic expert en cosmètica coreana Eduardo Senante. Aquest producte no és un protector solar comú; és un híbrid intel·ligent que unifica, hidrata i salva la teva pell del fotoenvelliment.
La màxima autoritat en dermofarmàcia ho té clar i no ha dubtat a confessar la seva obsessió per aquest llançament. “Amo aquest protector solar coreà amb color que deixa la pell perfeccionada, però sense sensació de màscara”, assegura Senante, qui destaca que al nostre país encara és un gran desconegut per al gran públic, fet que el converteix en l’arma secreta de les dones que cuiden millor la seva pell.
El truc mestre dels experts és senzill: per aconseguir una protecció blindada contra les taques, aplica primer una capa generosa del teu fotoprotector transparent habitual, deixa que s’assenti tres minuts i remata amb aquest protector amb color com a substitut definitiu de la teva base de maquillatge. És el secret de les expertes per a l’efecte de ‘bona cara’ immediat.
Què fa tan especial aquest clon coreà?
El veritable èxit d’aquesta joia de la cosmètica coreana rau en la seva formulació i en una textura satinada ultralleugera que es fon amb el rostre en qüestió de segons. Oblida’t per sempre dels productes pastosos que tapen els porus; aquí trobem una sinergia perfecta d’ingredients que tracten la pell mentre aporten un acabat embellidor natural i uniforme.
A la seva llista d’ingredients destaquen l’extracte d’houttuynia cordata i la famosa centella asiàtica, dos potents actius reconeguts mundialment per les seves brutals propietats antiinflamatòries i calmants, ideals per contrarestar els estralls de la calor i el sol. Però la fórmula no es queda aquí, ja que incorpora principis actius d’alta gama com la niacinamida i el filtrat de secreció de caragol.
Aquesta combinació proporciona una nutrició profunda, aporta una lluminositat espectacular i afavoreix la regeneració cel·lular. Tot això enriquit amb pigments minerals que dissimulen a l’instant qualsevol vermellor, taca o imperfecció sense alterar el to natural de la teva pell. És, literalment, l’efecte de bona cara instantani que busquem cada matí.
El truc d’aplicació de les farmacèutiques
La febre per aquest acabat no és exclusiva de Senante. Una altra de les grans veus de la dermofarmàcia al nostre país, Helena Rodero, coincideix en la importància d’integrar aquests productes amb color a la rutina estival, però adverteix sobre l’error més comú que comet la majoria: utilitzar el protector amb color com a única defensa.
La cobertura d’un protector solar convencional sempre serà més gran perquè apliquem la quantitat idònia sense por de passar-nos amb el to. Per això, el comitè d’experts insisteix en la tècnica del sandvitx: una bona base transparent i el toc final del Hanglow Perfectone per unificar. El maquillador David Deibis també es suma a aquesta tendència, apuntant que és el format imprescindible per a viatges, plans de terrassa o aquells dies en què no ve de gust portar prebase però sí veure’s afavorida.
La febre per l’arròs i les alternatives de culte
Sabies que el secret de la pell de porcellana de les coreanes està a la cuina? L’extracte d’arròs s’ha convertit en l’ingredient estrella de la temporada per la seva capacitat antioxidant i il·luminadora. Si et costa trobar estoc del laboratori Hanglow, firmes icòniques com Beauty of Joseon, amb el seu famós Relief Sun formulat amb arròs i probiòtics, o l’aclamat Haruharu Wonder Black Rice, ofereixen alternatives espectaculars per aconseguir aquesta pell sucosa i protegida tan desitjada.
Fins i tot els laboratoris tradicionals europeus s’han hagut de posar les piles davant l’huracà asiàtic, llançant fórmules ultralleugeres amb filtres d’última generació com el Mexoryl 400, que resisteixen de forma invisible a l’aigua, a la suor i a la sorra de la platja sense deixar rastre de greix.
Les unitats a les farmàcies volen cada vegada que un expert d’aquest calibre comparteix els seus preferits de tocador, i amb les temperatures pujant sense treva, assegurar el teu pot per a l’estiu és la decisió més intel·ligent que pots prendre avui mateix per protegir la teva joventut. Vas a continuar asfixiant la teva pell amb bases pesades sota el sol de juliol?