Beber cerveza en lata: un experto revela por qué este hábito no es recomendable

Es un gesto automático. Llegas a casa, abres la nevera, sacas una cerveza bien fría y tiras de la anilla. El sonido del gas al escapar es, para muchos, el mejor momento del día.

Pero cuidado. Este placer inmediato podría esconder un invitado inesperado que no quieres en tu organismo. Y no, no hablamos del alcohol o de las calorías vacías.

Un experto en seguridad alimentaria acaba de encender todas las alarmas. Lo que hay en la superficie de esa lata que llevas a tus labios es, en muchos casos, un cóctel bacteriano que ignoramos sistemáticamente.

El peligro invisible del aluminio

Piénsalo un segundo. Antes de llegar a tu mano, esa lata ha recorrido miles de kilómetros. Ha estado en almacenes industriales, camiones de reparto y estantes donde el polvo es el menor de los problemas.

El microbiólogo advierte que el borde de la lata es una zona de acumulación crítica. (Sí, ese pequeño relieve donde se posa tu labio es el escondite perfecto para microorganismos).

No se trata de ser alarmistas, sino de pura higiene básica. En los depósitos de logística, es habitual la presencia de roedores o insectos que pueden dejar rastros imperceptibles a simple vista.

La leptospirosis es una de las bacterias que pueden encontrarse en ambientes de almacenamiento poco higiénicos. Aunque es poco común, el riesgo aumenta si no limpiamos el envase.

¿Sirve de algo pasar la servilleta?

Seguro que lo has visto mil veces en el bar. Alguien saca un trozo de papel, le da una pasada rápida a la parte superior y se queda tan tranquilo. (Sentimos decirte que esto solo sirve para quitar el polvo superficial).

La fricción con una servilleta seca no elimina las bacterias resistentes ni las toxinas que se adhieren al metal. Es más un ritual psicológico que una medida de desinfección real.

Para que la limpieza fuese efectiva, necesitarías agua y jabón o, al menos, una toallita desinfectante de grado alimentario. Algo que, seamos sinceros, nadie lleva encima cuando sale a tomar unas cañas.

El verdadero problema reside en la anilla de apertura. Al empujarla hacia dentro para abrir la lata, cualquier suciedad depositada en la tapa entra en contacto directo con el líquido que beberás.

La solución definitiva para tu salud

Si quieres disfrutar de tu bebida favorita sin jugar a la ruleta rusa bacteriana, la solución es tan sencilla como usar un vaso. Es el método más seguro y eficaz para evitar el contacto directo.

Al verter la cerveza en un vaso limpio, no solo proteges tu sistema digestivo. También permites que la bebida se oxigene, mejorando el sabor y liberando los aromas que el aluminio suele enmascarar.

Incluso la OCU y varios organismos de consumo han sugerido en ocasiones que el lavado previo de las latas debería ser una norma en todos los hogares, especialmente si hay niños o personas mayores.

Si estás fuera de casa y no tienes opción de usar un vaso, busca latas que vengan con un protector de plástico o aluminio superior. Muchas marcas ya están implementando este sistema para garantizar la asepsia total.

Un beneficio extra para tu bolsillo

Evitar infecciones leves de estómago no solo te ahorra un mal trago. También te ahorra visitas a la farmacia y días de baja que nadie quiere gastar por culpa de una simple lata de refresco o cerveza.

Además, al acostumbrarte a usar vaso, notarás que te sientes menos hinchada. (Al beber de la lata tragas mucho más aire, lo que provoca esa sensación de pesadez tan incómoda).

Es una cuestión de cultura preventiva. En países del centro de Europa es casi impensable beber directamente del envase, un hábito que aquí nos cuesta adoptar por pura inercia social.

Truco: Si estás en un picnic, lleva siempre un bote pequeño de gel hidroalcohólico. Limpia tus manos antes de tocar la anilla y, si puedes, lava la tapa con un poco de agua mineral antes de abrirla.

Mañana podrías cambiar de opinión

Las normativas de seguridad alimentaria son cada vez más estrictas, pero el control total en el punto de venta es imposible. No sabemos quién ha tocado esa lata antes que nosotros en el supermercado.

Mañana, cuando vuelvas a tener sed, recuerda ese pequeño borde metálico. ¿De verdad quieres arriesgarte por no tardar diez segundos en coger un vaso?

Al final, se trata de cuidar nuestro cuerpo con los mismos detalles con que elegimos qué comemos. Un pequeño cambio en el hábito que marca una diferencia gigante en tu bienestar diario.

¿Vas a seguir bebiendo a «morro» después de saber esto o vas a empezar a usar el vaso de toda la vida? La decisión, como siempre, es tuya.