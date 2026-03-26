Beus la cervesa en llauna? Un expert revela el motiu pel qual aquest hàbit no és gens recomanable

És un gest automàtic. Arribes a casa, obres la nevera, treus una cervesa ben freda i estires l’anella. El so del gas en escapar és, per a molts, el millor moment del dia.
Però alerta. Aquest plaer immediat podria amagar un convidat inesperat que no vols al teu organisme. I no, no parlem de l’alcohol o de les calories buides.
Un expert en seguretat alimentària acaba d’encendre totes les alarmes. El que hi ha a la superfície d’aquella llauna que t’portes als llavis és, en molts casos, un còctel bacterià que ignorem sistemàticament.
El perill invisible de l’alumini
Pensa-ho un segon. Abans d’arribar a la teva mà, aquella llauna ha recorregut milers de quilòmetres. Ha estat en magatzems industrials, camions de repartiment i estanteries on la pols és el menor dels problemes.
El microbiòleg adverteix que la vora de la llauna és una zona d’acumulació crítica. (Sí, aquell petit relleu on es posa el teu llavi és l’amagatall perfecte per a microorganismes).
No es tracta de ser alarmistes, sinó de pura higiene bàsica. En els dipòsits de logística, és habitual la presència de roedors o insectes que poden deixar rastres imperceptibles a simple vista.
La leptospirosi és una de les bactèries que poden trobar-se en ambients d’emmagatzematge poc higiènics. Tot i que és poc comú, el risc augmenta si no netegem l’envàs.
Serveix de res passar-hi la servilleta?
Segur que ho has vist mil vegades al bar. Algú treu un tros de paper, hi dona una passada ràpida a la part superior i es queda tan tranquil. (Sentim dir-te que això només serveix per treure la pols superficial).
La fricció amb una servilleta seca no elimina les bactèries resistents ni les toxines que s’adhereixen al metall. És més un ritual psicològic que una mesura de desinfecció real.
Perquè la neteja fos efectiva, necessitaries aigua i sabó o, almenys, una tovallola desinfectant de grau alimentari. Una cosa que, siguem sincers, ningú porta a sobre quan surt a fer unes canyes.
El veritable problema resideix en l’anella d’obertura. En empènyer-la cap a dins per obrir la llauna, qualsevol brutedat dipositada a la tapa entra en contacte directe amb el líquid que beuràs.
La solució definitiva per a la teva salut
Si vols gaudir de la teva beguda preferida sense jugar a la ruleta russa bacteriana, la solució és tan senzilla com fer servir un got. És el mètode més segur i eficaç per evitar el contacte directe.
En abocar la cervesa en un vidre net, no només protegeixes el teu sistema digestiu. També permets que la beguda s’oxigeni, millorant el sabor i alliberant les aromes que l’alumini sol emmascarar.
Fins i tot l’OCU i diversos organismes de consum han suggerit en ocasions que el rentat previ de les llaunes hauria de ser una norma a totes les llars, especialment si hi ha nens o gent gran.
Si ets fora de casa i no tens opció de fer servir un got, busca llaunes que vinguin amb un protector de plàstic o alumini superior. Moltes marques ja estan implementant aquest sistema per garantir l’asèpsia total.
Un benefici extra per a la teva butxaca
Evitar infeccions lleus d’estómac no només t’estalvia un mal tràngol. També t’estalvia visites a la farmàcia i dies de baixa que ningú vol gastar per culpa d’una simple llauna de refresc o cervesa.
A més, en acostumar-te a fer servir got, notaràs que et sents menys inflada. (En beure de la llauna empasses molt més aire, la qual cosa provoca aquella sensació de pesadesa tan incòmoda).
És una qüestió de cultura preventiva. En països del centre d’Europa és gairebé impensable beure directament de l’envàs, un hàbit que aquí ens costa adoptar per pura inèrcia social.
Truco: Si ets en un pícnic, porta sempre un pot petit de gel hidroalcohòlic. Neteja les teves mans abans de tocar l’anella i, si pots, renta la tapa amb un poc d’aigua mineral abans d’obrir-la.
Demà podries canviar d’opinió
Les normatives de seguretat alimentària són cada cop més estrictes, però el control total en el punt de venda és impossible. No sabem qui ha tocat aquella llauna abans que nosaltres al supermercat.
Demà, quan tornis a tenir set, recorda aquella petita vora metàl·lica. De debò vols arriscar-te per no trigar deu segons a agafar un got?
Al final, es tracta de cuidar el nostre cos amb els mateixos detalls amb què triem què mengem. Un petit canvi en l’hàbit que marca una diferència gegant en el teu benestar diari.
Vas a seguir bevent a “morro” després de saber això o vas a començar a fer servir el vidre de tota la vida? La decisió, com sempre, és teva.