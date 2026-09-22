Anna, cocinera: «El secreto de los calamares más crujientes: 200 ml de cerveza y 150 g de harina, sin pan rallado»

Aquel plato de calamares fritos, dorados hasta el punto justo, tiernos por dentro y con una costra que cruje con cada bocado, es el sueño húmedo de cualquier paladar. Nos transporta directamente a esos momentos de terraza, de barra de bar con amigos, donde el tiempo parece detenerse y la preocupación es cero. Pero, confesémoslo, replicar esta perfección crujiente en casa suele ser una odisea, a menudo con resultados que oscilan entre lo gomoso y lo aceitoso.

¿Y si te dijéramos que el gran secreto oculto para conseguirlos exactamente como los de tu restaurante favorito no incluye ni huevo ni pan rallado? Prepárate, porque este cambio de paradigma está a punto de viralizarse en tu cocina.

La revelación llega de la mano de Anna Terés, la mente brillante detrás de Anna Recetas Fáciles, un fenómeno con más de 18 millones de seguidores que saben que, si ella habla, hay un truco definitivo detrás. Su propuesta es tan sencilla como revolucionaria: olvida lo que sabías y abraza una combinación de ingredientes que cambiará tus calamares para siempre. Estamos hablando de solo 200 ml de cerveza y 150 g de harina, con una pizca de sal, que transformarán completamente tu manera de freír.

La ciencia detrás del rebozado perfecto: cerveza, tu nuevo aliado

¿Por qué esta fórmula mágica funciona tan bien? La explicación tiene mucho que ver con la química, y ya estamos fascinadas. La cerveza, con su gas carbónico, se convierte en el ingrediente imprescindible que crea pequeñas burbujas de aire en la masa. Estas microburbujas, en contacto con el aceite hirviendo, son las responsables de un rebozado mucho más aireado y ligero, exactamente lo que buscamos para evitar esa sensación pastosa.

Además, el alcohol de la cerveza tiene un papel crucial. Se evapora a una velocidad mucho más alta que el agua durante la fritura, y esto hace que la superficie del calamar se seque más rápidamente. El resultado final es una cobertura más fina, extremadamente crujiente y con mucha menos absorción de aceite. (Sí, nosotros también pensamos en nuestro ahorro de calorías y en un rebozado menos pesado).

Este es el secreto: La cerveza no solo aporta ligereza con sus burbujas, sino que la evaporación rápida del alcohol seca la superficie y asegura una costra fina y crujiente que no dejará indiferente a nadie.

Por si no fuera suficiente, prescindir del huevo, un clásico en muchos rebozados, es una parte fundamental de este truco maestro. El huevo, aunque ayuda a ligar, puede hacer que el rebozado sea más denso y menos quebradizo. La técnica de Anna Terés busca una cobertura tan ligera y quebradiza que recuerda directamente a la de los mejores bares de tapas. La clave de la masa es que sea fluida, pero ligeramente espesa; debe adherirse al calamar sin crear una capa excesivamente gruesa, como una cinta al caer de la cuchara.

El momento clave de la fritura: detalles que marcan la diferencia

Pero no todo es la masa; la manera de freír es igual de imprescindible para conseguir el resultado deseado. Anna es contundente: el aceite debe estar muy caliente, alrededor de los 180 grados, y en cantidad suficiente para que los calamares se puedan sumergir correctamente. Esta temperatura constante y elevada es lo que permite que el rebozado se cocine rápidamente y se vuelva crujiente antes de que el calamar interior se pase o absorba demasiada grasa.

Otro error que solemos cometer y que ella subraya es la humedad. Antes de sumergir los calamares en esta masa de oro líquido, es fundamental secarlos muy, muy bien con papel absorbente. El exceso de agua es el peor enemigo del crujiente, puede hacer que el rebozado se desprenda y que la textura final sea una decepción. (Y nosotros no estamos para decepciones, ¿verdad?)

Y un último consejo, pero no por eso menos importante, para evitar un desastre: fríe los calamares por tandas. Nunca, nunca llenes la sartén en exceso. Si bajamos la temperatura del aceite, la masa absorbe más grasa, y adiós rebozado ligero y crujiente. Una vez estén dorados, retíralos y déjalos escurrir el exceso de aceite en un colador. Sírvelos inmediatamente con una rodaja de limón, que puedes añadir justo antes de comer para mantener el crujiente al máximo. Esta pequeña atención final eleva la experiencia a otro nivel.

El lujo de la restauración a tu mesa

Esta tendencia de llevar la calidad de la restauración a nuestra propia cocina es una de las que más nos entusiasma. Ya no hace falta salir de casa para disfrutar de platos que antes parecían solo al alcance de los grandes chefs. Estos trucos de cocina, compartidos por expertos como Anna Terés, nos ofrecen la solución definitiva para convertir un plato sencillo en una auténtica obra de arte gastronómica. Es la democratización del buen comer, y nosotros estamos de lleno. La satisfacción de ofrecer unos calamares que superan las expectativas es un placer que no tiene precio.

No hay espacio para la resignación con los calamares. Ahora que ya conoces este secreto, el tiempo de las excusas se ha acabado. Esta es tu oportunidad para transformar tus comidas y sorprender a todos con un plato que antes solo soñabas. Es el momento de dejar atrás las viejas recetas y adoptar esta técnica que, sin duda, se convertirá en un imprescindible de tu repertorio. No pierdas ni un día más con experimentos fallidos. Esta es la única guía que necesitas para conseguir los calamares más crujientes del mundo. ¿A qué esperas para probarlo?