Anna, cuinera: «El secret dels calamars més cruixents: 200 ml de cervesa i 150 g de farina, sense pa ratllat»

Aquell plat de calamars fregits, daurats fins al punt just, tendres per dins i amb una crosta que cruix amb cada mossegada, és el somni humit de qualsevol paladar. Ens transporta directament a aquells moments de terrassa, de barra de bar amb amics, on el temps sembla aturar-se i la preocupació és zero. Però, confessém-ho, replicar aquesta perfecció cruixent a casa sol ser una odissea, sovint amb resultats que oscil·len entre el gomat i l’oliós.
I si et diguéssim que el gran secret ocult per aconseguir-los exactament com els del teu restaurant favorit no inclou ni ou ni pa ratllat? Prepara’t, perquè aquest canvi de paradigma està a punt de viralitzar-se a la teva cuina.
La revelació arriba de la mà d’Anna Terés, la ment brillant darrere d’Anna Recetas Fáciles, un fenomen amb més de 18 milions de seguidors que saben que, si ella parla, hi ha un truc definitiu darrere. La seva proposta és tan senzilla com revolucionària: oblida el que sabies i abraça una combinació d’ingredients que canviarà els teus calamars per sempre. Estem parlant de només 200 ml de cervesa i 150 g de farina, amb un pessic de sal, que transformaran completament la teva manera de fregir.
La ciència darrere de l’arrebossat perfecte: cervesa, el teu nou aliat
Per què aquesta fórmula màgica funciona tan bé? L’explicació té molt a veure amb la química, i nosaltres ja estem fascinades. La cervesa, amb el seu gas carbònic, es converteix en l’ingredient imprescindible que crea petites bombolles d’aire en la massa. Aquestes microbombolles, en contacte amb l’oli bullent, són les responsables d’un arrebossat molt més airejat i lleuger, exactament el que busquem per evitar aquesta sensació pastosa.
A més, l’alcohol de la cervesa té un paper crucial. S’evapora a una velocitat molt més alta que l’aigua durant la fregida, i això fa que la superfície del calamar es sequi més ràpidament. El resultat final és una cobertura més fina, extremadament cruixent i amb molta menys absorció d’oli. (Sí, nosaltres també pensem en el nostre estalvi de calories i en un arrebossat menys pesat).
Aquest és el secret: La cervesa no només aporta lleugeresa amb les seves bombolles, sinó que l’evaporació ràpida de l’alcohol asseca la superfície i assegura una crosta fina i cruixent que no deixarà indiferent ningú.
Per si no n’hi hagués prou, prescindir de l’ou, un clàssic en molts arrebossats, és una part fonamental d’aquest truc mestre. L’ou, tot i que ajuda a lligar, pot fer que l’arrebossat sigui més dens i menys trencadís. La tècnica d’Anna Terés busca una cobertura tan lleugera i trencadissa que recorda directament la dels millors bars de tapes. La clau de la massa és que sigui fluida, però lleugerament espessa; ha d’adherir-se al calamar sense crear una capa excessivament gruixuda, com una cinta al caure de la cullera.
El moment clau de la fregida: detalls que marquen la diferència
Però no tot és la massa; la manera de fregir és igual d’imprescindible per aconseguir el resultat desitjat. L’Anna és contundent: l’oli ha d’estar molt calent, al voltant dels 180 graus, i en quantitat suficient perquè els calamars es puguin submergir correctament. Aquesta temperatura constant i elevada és el que permet que l’arrebossat es cuini ràpidament i es torni cruixent abans que el calamar interior es passi o absorbeixi massa greix.
Un altre error que solem cometre i que ella subratlla és la humitat. Abans de submergir els calamars en aquesta massa d’or líquid, és fonamental assecar-los molt, molt bé amb paper absorbent. L’excés d’aigua és el pitjor enemic del cruixent, pot fer que l’arrebossat es desprengui i que la textura final sigui una decepció. (I nosaltres no estem per decepcions, oi?)
I un últim consell, però no per això menys important, per evitar un desastre: fregeix els calamars per tandes. Mai, mai omplis la paella en excés. Si baixem la temperatura de l’oli, la massa absorbeix més greix, i adéu arrebossat lleuger i cruixent. Un cop estiguin daurats, retira’ls i deixa’ls escórrer l’excés d’oli en un colador. Serveix-los immediatament amb una rodanxa de llimona, que pots afegir just abans de menjar per mantenir el cruixent al màxim. Aquesta petita atenció final eleva l’experiència a un altre nivell.
El luxe de la restauració a la teva taula
Aquesta tendència de portar la qualitat de la restauració a la nostra pròpia cuina és una de les que més ens entusiasma. Ja no cal sortir de casa per gaudir de plats que abans semblaven només a l’abast dels grans xefs. Aquests trucs de cuina, compartits per experts com Anna Terés, ens ofereixen la solució definitiva per convertir un plat senzill en una autèntica obra d’art gastronòmica. És la democratització del bon menjar, i nosaltres hi som de ple. La satisfacció d’oferir uns calamars que superen les expectatives és un plaer que no té preu.
No hi ha espai per a la resignació amb els calamars. Ara que ja coneixes aquest secret, el temps de les excuses s’ha acabat. Aquesta és la teva oportunitat per transformar els teus àpats i sorprendre a tothom amb un plat que abans només somiaves. És el moment de deixar enrere les velles receptes i adoptar aquesta tècnica que, sens dubte, es convertirà en un imprescindible del teu repertori. No perdis ni un dia més amb experiments fallits. Aquesta és l’única guia que necessites per aconseguir els calamars més cruixents del món. A què esperes per provar-ho?