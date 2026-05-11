Skechers llança les sandàlies de dit «poc típiques» que sumen altura i queden bé amb tot a l’estiu

Trobar una opció que no ens obligui a triar entre l’estil i la salut dels nostres peus és el que totes busquem. Ara que l’estiu ja és aquí, la caça del calçat perfecte ha començat oficialment.
Semblava una missió impossible fins que Skechers ha decidit fer un pas endavant. La marca ha reinventat la clàssica xancleta de dit i l’ha convertida en un objecte de desig que ja està inundant els aparadors de mig país.
Si ets de les que pensa que les sandàlies de dit són només per baixar a la sorra de la platja, estàs a punt de descobrir un secret de moda que canviarà els teus plans de juliol. (Sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadades al veure-les).
La revolució de la comoditat: Més que una xancleta
No és una casualitat que tothom estigui parlant de les GO WALK Flex Sandal – Lindsey. Aquesta vegada, Skechers no s’ha limitat a fer un calçat funcional; ha creat una peça de disseny que estilitza la silueta gràcies a una enginyeria de pisada intel·ligent.
El gran problema de les sandàlies planes convencionals és que destrossen l’arc plantar. Segur que ho has sentit: aquest dolor punxant al taló després de caminar mitja hora. Però aquest model incorpora una mitja sola amb amortiment lleuger que absorbeix cada impacte contra l’asfalt.
A més, tenen una característica que les fa úniques: una petita falca estratègica. Aquesta elevació no només fa que les teves cames semblin més llargues, sinó que alinea la teva postura corporal i ofereix un suport que els teus podòlegs aplaudirien.
Estem parlant d’un producte 100% vegà, fabricat amb materials sintètics de primera qualitat que respecten el medi ambient sense perdre ni un polsim de resistència o elegància.
Pedreria i luxe: El detall que marca la diferència
El que ha fet saltar totes les alarmes a les xarxes socials no és només la seva sola, sinó l’acabat. Aquestes sandàlies vénen decorades amb pedreria i ‘strass’ subtil que aporten un punt de llum a qualsevol estilisme.
Aquest detall fa que siguin extremadament versàtils. Les pots portar per anar a treballar a l’oficina amb un pantaló de pinces o per a un sopar especial al costat del mar amb un vestit vaporós. El seu preu ronda els 45 euros, una inversió que amortitzaràs en menys d’una setmana.
Estan disponibles en tres tons bàsics i poderosos: daurat, platejat i negre. El negre és el favorit de les que busquen un look més sobri, mentre que el daurat és ideal per potenciar el bronzejat de les teves cames aquest estiu.
La horma mitjana és un altre dels seus punts forts. Permet que el peu es mogui amb total llibertat, evitant les temudes fregades i butllofes que apareixen amb les tires massa estretes d’altres marques menys ergonòmiques.
Tendència ‘Ugly Shoes’ i el fenomen de la passarel·la
La moda és cíclica i aquest 2026 estem vivint el retorn del confort absolut. Marques de luxe com Chloé, Burberry o Isabel Marant ja han pujat les sandàlies de dit a les passarel·les més importants del món, demostrant que la comoditat ja no és enemiga del ‘chic’.
Fins i tot hem vist Jennifer Lawrence trencant protocols al Festival de Cannes amb unes xancletes sota el seu vestit d’alta costura. És una declaració d’intencions: volem anar guapes, però volem poder caminar sense patir un calvari.
A casa nostra, Zara també ha intentat captar aquesta tendència amb col·laboracions amb firmes com Havaianas, però Skechers guanya la partida pel que fa a la tecnologia de la plantilla i el suport del peu.
De fet, moltes de nosaltres ja les estem comprant per a les nostres mares, que són les primeres en valorar un calçat que realment cuidi la seva salut postural.
Com combinar-les per un èxit total
Si encara dubtes de com portar-les, pren nota d’aquests consells d’estilista. Per a aquests dies on la calor encara no és extrema, queden espectaculars amb uns pantalons tipus ‘culotte’ o uns texans ‘cropped’ que deixin al descobert el turmell.
Quan arribin els dies de calor intensa, la millor opció són els vestits midi o les faldilles llargues de lli. La sandàlia amb pedreria trenca amb la senzillesa del teixit natural i li dóna un aire molt més sofisticat i urbà.
I no t’oblidis de la gran tendència de l’any: les bermudes llargues. Si les combines amb aquestes Skechers de falca lleugera, aconseguiràs un look modern, fresc i, sobretot, extremadament còmode per aguantar tot el dia de turisme o de compres.
Aquest model sol volar de les botigues tan bon punt comencen les primeres onades de calor. La reposició pot trigar setmanes, així que si les trobes del teu número, no t’ho pensis dues vegades. (La teva esquena i els teus peus t’ho agrairan eternament).
Al final, comprar intel·ligentment és invertir en peces que no es quedin oblidades al fons de l’armari. I aquestes Skechers tenen tots els números per convertir-se en el teu uniforme oficial d’aquest estiu.
Quantes vegades t’has hagut de canviar de sabates a meitat del dia perquè ja no podies més? Amb aquest disseny, aquest problema passa oficialment a la història de la teva moda personal.
T’atreveixes a baixar dels talons i pujar-te a la comoditat amb més brillantor de la temporada?