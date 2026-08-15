Parfois rebaixa les ballarines més virals a 10 euros: tatxes, craquelat i capaces d’elevar qualsevol estil

Cansades de sacrificar l’estil per la comoditat? Aquesta és la nostra batalla diària. Volem trepitjar fort, sentir-nos bé i, alhora, elevar qualsevol look. Sembla una equació impossible de resoldre.
Però de vegades, el cel de la moda ens envia una senyal. Un producte que ho canvia tot. Una peça que, de cop, redefineix les regles del joc i ens permet tenir-ho tot.
La jugada mestra de Parfois: el preu que ho canvia tot
Parfois, aquesta marca que ens té el cor robat amb les seves tendències assequibles, acaba de fer la jugada mestra. Han rebaixat les seves ballarines més virals. Aquestes que ja ens havien fet sospirar i que ara estan a un preu que gairebé no podem creure.
De 25,99 euros, el seu preu inicial, han caigut en picat fins a només 9,99 euros. (Sí, nosaltres també hem hagut de rellegir la xifra per assegurar-nos que era real). Això suposa un descompte brutal del 62%. Un veritable estalvi per a la nostra butxaca.
Les ballarines que trenquen el motlle clàssic
No estem parlant de les ballarines de la nostra infància. Aquest model s’inspira en l’estètica clàssica de les Mary Jane, però amb un gir revolucionari que les fa úniques. Són contemporànies, atrevides i absolutament indispensables per a la temporada.
El seu disseny és impactant. Les grans tatxes d’estil ojal a la tira sobre l’empenya trenquen amb qualsevol idea preconcebuda d’aquest tipus de calçat. Aporten una actitud gairebé rebel, un toc rock’n’roll que ja no és només per a botes.
Aquestes ballarines no són només un accessori; són una declaració d’intencions que ens permet trepitjar fort amb estil.
L’acabat craquelat del material no és un accident. És una textura que captura mirades i aporta una personalitat inigualable al conjunt. Ja no es tracta de simular pell, sinó d’oferir una estètica única i molt pensada.
La tira central, a més de la seva estètica amb tatxes, incorpora una sivella ajustable. Això no només les fa més segures al peu, sinó que també permet un ajust personalitzat, garantint que siguin còmodes per a tothom.
La punta ovalada suavitza la duresa de les tatxes, creant un equilibri perfecte entre atreviment i sofisticació. Aquesta silueta les fa increïblement versàtils, capaces de combinar amb una gran varietat d’estils i peces del nostre armari.
Confort i durabilitat: el duo guanyador
Però Parfois no només ha pensat en l’estil. També en la nostra comoditat. Aquestes ballarines disposen d’una plantilla encoixinada amb repunts marcats. Aquesta característica garanteix una trepitjada molt més agradable, fins i tot durant hores.
La sola, un element sovint oblidat però crucial, està fabricada amb poliuretà termoplàstic. Aquest material no només és lleuger, sinó que també ofereix una durabilitat excepcional i una bona adherència. Un detall tècnic que marca la diferència en l’ús diari.
El color marró, visible en les imatges, reforça encara més aquesta versatilitat. És un to neutre que ens permet combinar-les amb tot: des de pantalons de lli fins a faldilles midi, passant per vestits vaporosos. Són les camaleòniques de l’armari.
El retorn de les ballarines amb un gir inesperat
Les ballarines han tornat amb força al panorama de la moda, sí. Però el que Parfois ens proposa amb aquest model va més enllà del simple “revival”. És una subversió de l’estil clàssic, una demostració que aquest calçat pot ser molt més que dolç i romàntic.
Aquestes ballarines amb tatxes i acabat craquelat són una declaració d’intencions. Trenquen amb el mite que hem de triar entre estar a la moda o sentir-nos còmodes. Amb elles, podem tenir-ho tot. Són la prova que la moda actual busca peces que parlin de nosaltres, de la nostra personalitat.
L’oportunitat que no pots deixar escapar
Una rebaixa del 62% no és poca cosa. Estem parlant d’un descompte significatiu en un producte que ja és tendència. Aquestes peces virals no duren gaire temps a les prestatgeries, i menys amb aquest preu de ganga. L’estoc pot volar en qüestió d’hores.
No es tracta d’una oferta qualsevol. És l’ocasió perfecta per sumar al teu armari un calçat que fusiona disseny, comoditat i un toc d’avantguarda per menys del que costaria un dinar. És un truc de moda intel·ligent per estalviar i guanyar.
Has aturat l’scroll i has clicat, i ha estat una decisió més que encertada. Ara tens la clau per a un canvi substancial al teu calçador. El teu armari, i els teus peus, t’ho agrairan infinitament. Estàs preparada per capturar totes les mirades?