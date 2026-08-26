Oysho revoluciona la tardor de 2026: les seves jaquetes de tendència rivalitzen amb Zara per ser elegants i versàtils

La tardor de 2026 ja treu el nas.
Amb ella arriba un dels nostres grans dilemes cada any: què ens posem per no passar fred ni calor amb els canvis de temperatura constants?
Durant molt de temps, hem cregut que hi havia marques que eren “el nostre lloc” per a certs tipus de roba. Que les divisions eren clares i concises. (Si, nosaltres també ho pensàvem).
Però hi ha una transformació en marxa que moltes encara no han detectat. Una firma que ha estat en silenci, però que ara ha fet un moviment mestre.
Oysho, la germana d’Inditex especialitzada en esport, acaba de llançar la seva nova col·lecció de jaquetes de tardor 2026. I sí, són la solució definitiva que buscàvem per plantar cara a Zara i vestir amb un estil impecable.
Oysho ja no és només per a l’esport
El primer error que hem de desterrar és pensar que Oysho només serveix per fer entrenaments. Ho sabem, la seva aposta pels teixits tècnics i la roba esportiva és excel·lent, però la marca ha fet un pas endavant. Ha sabut fusionar la funcionalitat amb l’elegància del dia a dia.
Les seves noves jaquetes són l’exemple perfecte. No semblen ni per un moment peces esportives. Al contrari, irradien un estil innegable, amb dissenys que podrien estar perfectament en qualsevol catàleg de les marques de moda més punyents.
La clau secreta? La qualitat dels seus teixits. Són peces que no només et fan anar a la moda, sinó que et protegeixen. Són transpirables, repel·lents a l’aigua i resistents al vent. Això sí que és un truc imprescindible per a la nostra comoditat.
Aquesta temporada, la nostra butxaca i el nostre estil s’alinearan. Oysho ens demostra que la moda funcional i elegant és possible, trencant barreres amb un disseny que ens enamora i una qualitat que ens sorprèn.
Les jaquetes Oysho que ho canviaran tot
Oysho ha posat totes les cartes sobre la taula, i ens ha sorprès amb una selecció de jaquetes que ja estan generant furor. Cada peça està pensada per a la dona exigent que vol el millor sense renunciar a l’estil ni a la practicitat. Aquí teniu els models que, segur, esgotarem.
La bomber de quadres: la revolució del ‘street style’
Si hi ha una jaqueta que ha aconseguit viralitzar-se a les xarxes socials i al carrer, és la bomber. Però Oysho li dona una volta amb el seu estampat de quadres. És un disseny en tendència total, perfecte per a les que volen un toc distintiu.
Però el seu poder real va més enllà. El seu teixit tècnic és transpirable, repel·lent a l’aigua i resistent al vent. Fins i tot està certificada per aguantar temperatures de fins a -5 °C. Una inversió intel·ligent per a l’hivern que s’acosta.
L’encoixinada de flors: elegància atemporal amb un ‘twist’
Les nostres clàssiques sempre tenen un lloc per a l’encoixinada. Oysho ens presenta un model amb un estampat de flors que és una joia. És elegant, diferent, femení i increïblement fàcil de combinar. Una peça que mai passa de moda i sempre suma.
La seva particularitat? Com sempre, la seva funcionalitat. És transpirable, repel·lent a l’aigua i al vent. Aquesta versió ens protegirà fins a -10 °C. El secret per mantenir l’estil sense passar fred.
L’encoixinada d’alamares marró: el nou ‘must-have’
Les jaquetes amb alamares s’han convertit en el nou objecte de desig de les més elegants. Oysho no podia ser menys i ens ofereix un model oversize en color marró xocolata que és simplement preciós. És còmoda, bonica i ideal per als canvis bruscos de temps.
També és resistent a l’aigua i al vent. Aquesta peça t’abrigarà còmodament fins a -10 °C. Una peça imprescindible per a qualsevol fons d’armari d’ara endavant.
L’encoixinada efecte denim: la versió moderna del clàssic
La jaqueta texana és un clàssic atemporal, d’acord. Però Oysho ens sorprèn amb una alternativa molt més estilosa i original. Aquest disseny encoixinat amb coll alt i cremallera és perfecte per donar un plus de personalitat als nostres looks.
Aquesta és una elecció audaç, per a les que volen un toc diferent sense perdre l’essència casual. La solució perfecta per renovar el nostre armari.
La parca blanca: la peça comodí per a la pluja
Quan la pluja fa acte de presència i no sabem què posar-nos, la parca és la nostra salvació. Oysho ens porta un model blanc que és un clàssic reinventat. Fàcil de combinar amb tot, ens permetrà anar apropiades i sense perdre ni una mica d’estil.
És la jaqueta imprescindible per als dies de pluja i vent. Amb una resistència que arriba fins als -15 °C, es posiciona com la nostra millor aliada contra el fred més intens de la tardor i l’hivern. Una autèntica joia oculta fins ara.
Oysho contra Zara: la batalla de la tardor 2026
Hem vist que Oysho no ha dubtat a jugar fort. Amb aquesta col·lecció de jaquetes, no només ha igualat el nivell de disseny i tendència que trobem a Zara, sinó que ha afegit un valor extra amb la qualitat i funcionalitat dels seus teixits. (Sí, nosaltres també estem sorpreses).
Aquesta competència és una gran notícia per a nosaltres, les consumidores. Ens dona més opcions i ens permet invertir en peces que no només són boniques, sinó també duradores i pràctiques. El nostre estalvi i el nostre estil ho agrairan.
No deixis escapar aquesta oportunitat
Amb la tardor 2026 a la cantonada, sabem que aquestes jaquetes volaran. L’experiència ens diu que les peces que combinen estil, qualitat i funcionalitat s’esgoten en temps rècord. No et quedis sense la teva.
Ara que coneixes el secret, tens l’avantatge. Qui diria que una jaqueta podria ser la teva millor aliada contra el fred i el mal temps?