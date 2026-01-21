Així és Hair Care, la primera gamma de xampús de Zara que marca el seu debut en bellesa capil·lar

Amb quatre línies dissenyades per a diferents tipus de cabell, la firma d’Inditex s’endinsa en un territori fins ara inexplorat. Preus accessibles, fórmules específiques i un disseny acurat són les claus d’aquesta nova proposta que busca democratitzar la cura del cabell.
La col·lecció Hair Care es presenta com un pas ferm en l’estratègia de Zara Beauty. Després de conquerir els perfums i el maquillatge, la marca fa el salt als productes capil·lars amb la idea que la salut del cabell és el veritable punt de partida de qualsevol estil. Amb un llenguatge visual refinat i fórmules adaptades, la companyia reforça la seva posició com a referent en bellesa quotidiana.
Un nou capítol en la bellesa de Zara
La història de Zara amb la bellesa no és nova. En els últims anys, la firma ha aconseguit un espai sòlid al mercat amb línies de maquillatge dissenyades per grans creatius i perfums que s’han convertit en supervendes per la seva qualitat i preu competitiu. També va experimentar amb accessoris per al cabell, des de diademes fins a pinces, en una proposta que buscava completar l’experiència estètica.
Ara, amb Zara Hair Care, la companyia fa un pas més ambiciós. No es tracta només d’adornar, sinó de cuidar des de l’arrel. El llançament subratlla l’aposta d’Inditex per convertir-se en un referent de la bellesa integral, sumant al vestuari i als complements un ritual de cura capil·lar que connecta amb les tendències actuals d’autocura i benestar.
Quatre línies per a tots els tipus de cabell
El gran atractiu de la col·lecció és la seva adaptabilitat. Hair Care s’organitza en quatre gammes pensades per respondre a necessitats específiques, cadascuna amb el seu propi codi de color i beneficis principals:
- Fine: creada per a cabells fins, ofereix una neteja suau que aporta lleugeresa i hidratació lleugera sense apelmaçar. La prioritat és mantenir la frescor i el moviment.
- Medium: dissenyada per a cabells de gruix mitjà, busca l’equilibri entre neteja, brillantor natural i protecció davant de danys quotidians.
- Thick: enfocada en cabells gruixuts, incorpora fórmules d’hidratació profunda per controlar l’encrespament i millorar la manejabilitat.
- Curly: la línia dedicada a rínxols i ones naturals, amb ingredients que realcen l’elasticitat i la definició, a més d’una màscara específica que hidrata sense excés de pes.
Amb aquesta classificació clara, Zara proposa un sistema que permet que cada client trobi la seva gamma sense necessitat de complicacions tècniques, apel·lant a la simplicitat i a la personalització.
Packaging, fragàncies i disseny creatiu
Més enllà de les fórmules, Hair Care aposta fort per l’experiència sensorial i estètica. El packaging ha estat concebut pel prestigiós estudi Baron & Baron, reconegut per les seves col·laboracions en moda i bellesa de luxe. Cada gamma compta amb un color distintiu, la qual cosa en facilita la identificació i afegeix un toc elegant al ritual de cura diària.
La faceta olfactiva també ocupa un lloc especial. El perfumista Jérôme Epinette, autor de reconegudes fragàncies internacionals, ha col·laborat en la creació d’aromes que acompanyen cada línia. Això converteix la rutina de rentat en un moment plaent i distintiu, elevant la categoria dels productes a una experiència sensorial completa.
Preu i disponibilitat accessible
Fidel al seu ADN, Zara manté la seva estratègia de preus democràtics. Els xampús i condicionadors estan disponibles en formats de 100 ml i 300 ml, mentre que les màscares s’ofereixen en 75 ml i 200 ml. Els preus parteixen de 6,95 euros en les mides més petites i arriben fins als 9,95 euros en les versions grans.
Des del 15 de setembre de 2025, la col·lecció està disponible tant a la botiga en línia com en botigues físiques seleccionades. La intenció és arribar a un públic ampli, des de qui busca un producte de viatge pràctic fins a qui vol incorporar una rutina completa al seu bany.
La filosofia darrere de Hair Care
La proposta de Zara Hair Care es construeix sobre una idea clau: el cabell és el punt de partida del pentinat contemporani. Abans de parlar de tendències o d’estils, la firma posa l’èmfasi en la salut capil·lar com a base de qualsevol expressió estètica. Aquesta filosofia respon al creixent interès per una bellesa més conscient, en què cada persona valora la seva textura natural i busca potenciar-la en lloc de transformar-la de manera radical.
La col·lecció reflecteix un canvi cultural en la manera de relacionar-se amb el cabell. Es tracta de cuidar, protegir i realçar allò que ja hi és, oferint opcions inclusives i accessibles per a diferents realitats capil·lars. En aquest sentit, Zara s’alinea amb un moviment global cap a l’autenticitat i la diversitat en la bellesa.
Un pas més enllà de la moda
Amb Hair Care, Zara confirma que ja no és només una marca de moda. Es converteix en un actor rellevant dins la cura personal, ampliant el seu abast i connectant amb un públic que exigeix productes versàtils i assequibles sense renunciar al disseny. Aquest moviment també planteja una competència interessant per a altres marques de bellesa consolidades, en entrar en un terreny dominat per gegants especialitzats.
L’impacte d’aquest llançament no es limita al mercat. També té un component simbòlic: mostra com la moda ràpida pot evolucionar cap a propostes que busquen romandre en la rutina diària de les persones, no només en el seu armari.
Tancament: el futur de la cura capil·lar a Zara
Amb el debut de Hair Care, Zara redefineix la seva relació amb la bellesa i obre la porta a un futur en què la moda, la cura i la identitat personal convergeixen. El cabell deixa de ser un accessori i es converteix en protagonista, en un gest que aposta pel que és natural, quotidià i accessible.
La pregunta ara és inevitable: aconseguirà Zara que la seva línia capil·lar es converteixi en un bàsic tan popular com ho han estat els seus perfums? La resposta dependrà de l’acollida dels consumidors, però l’aposta ja està feta.