L’èxit inesperat d’un bar de Barcelona que s’ha fet viral amb els seus sandvitxos de «pernil canari»

Imagina’t la escena. Estàs en ple centre de Barcelona, l’estómac et rugeix i només tens deu minuts per menjar alguna cosa ràpida abans de tornar a l’oficina. Busques una opció que no sigui la típica cadena de menjar ràpid ni un menú de preu desorbitat.
L’opció automàtica sol ser ficar-se a qualsevol fleca moderna i pagar una fortuna per un triangle de sandvitx sec. Però les que de debò dominen el mapa gastronòmic de la ciutat estan fent una cosa completament diferent aquest mes.
El radar culinari de les xarxes socials ha detectat un punt calent que està trencant tots els esquemes del street food tradicional. No estem parlant d’una obertura amb llums de neó ni d’un plat amb nitrogen líquid.
Parlem d’un bar dels de tota la vida que ha rescatat una recepta ultra senzilla i la ha convertit en el major fenomen viral de la temporada. Les cues a la porta ja superen els quaranta minuts d’espera en les hores punta.
El secret no és complicar-se la vida amb esferificacions ni fusions estranyes. La clau de l’èxit rotund resideix en un embotit humil, amb molta història i que creua l’oceà per instal·lar-se de forma definitiva en els paladars catalans.
La combinació màgica: Cruixent, saborós i ridículament barat
L’establiment del qual tothom parla a TikTok és el clàssic Bar La Plata, un temple de la autenticitat que ha sabut llegir el que el públic demanava a crits: menjar bé, ràpid i a un preu d’una altra època.
La seva última incorporació a la carta és el ja famós entrepà de pernil canari amb formatge semicurat i un toc de pebrot escalivat. Una barreja de textures que s’ha convertit en una autèntica obsessió per als estudiants i treballadors de la zona.
El pa que utilitzen és de fornada diària, cruixent per fora i amb la molla justa per no eclipsar el protagonista absolut. El pernil es talla a ganivet en el moment, mantenint aquesta sucositat tan característica que el diferencia de l’embotit industrial.
Si decideixes passar a provar-ho, fes-me cas i demana que et posin el rajolí d’oli d’oliva amb all que tenen amagat darrere de la barra. No està al menú oficial, però canvia el joc per complet. (M’ho agrairàs després).
Dades dures: Un tiquet final que sembla un error de la caixa
Anem al que de debò li importa a la nostra economia domèstica. El normal en una gran capital és que qualsevol entrepà mitjanament decent superi amb escreix els set o vuit euros en qualsevol terrassa de moda.
Doncs bé, la proposta d’aquest local costa exactament 3,80 euros. Un preu que sembla rescatat de la pesseta i que explica perfectament per què les bandegues volen de la cuina a una velocitat que espanta el propi personal.
La matèria prima arriba directament des d’un petit productor de Gran Canària dues vegades per setmana. Es tracta d’un pernil rostit a foc lent, amb una crosta d’espècies secreta que li aporta un toc afumat addictiu.
El pes de cada peça de pa està calculat al mil·límetre perquè sigui un àpat complet. No és el típic montadito de cortesia que et deixa amb gana; és un esmorzar contundent pensat per resistir una jornada intensa de treball.
La neteja i la rapidesa del servei són els altres punts forts que destaquen les ressenyes. Tot i la marea de gent que s’acumula a la vorera, el sistema de cuina en cadena que han implantat fa que l’espera avanci de forma molt fluida.
Per què la senzillesa està guanyant la batalla al postureig
Aquest èxit rotund no és una casualitat aïllada. El públic comença a mostrar símptomes de cansament enfront dels restaurants estètics que cobren quinze euros per una hamburguesa normal i corrent en un local bonic.
Busquem la tornada a la arrel. Volem sabors reconeixibles, llocs on l’amo et saludi pel teu nom i on el boca-orella real tingui més pes que una campanya de màrqueting amb influencers pagats.
El pernil canari aporta aquesta nostàlgia dels entrepans de la infància, però amb un toc exòtic que no és habitual trobar a la península. És l’equilibri perfecte entre el que és conegut i la novetat gastronòmica.
L’horari és crucial si no vols desesperar-te a la vorera. Evita la franja de les dues a les tres de la tarda. El truc d’experta és anar cap a les tretze hores o ja entrada la tarda, quan el ritme es relaxa un poc.
El veredicte final: Mereix la pena el viatge al centre?
Rotundament sí. Trobar un racó en ple centre turístic que mantingui els preus populars i la qualitat artesanal és una autèntica anomalia en els temps que corren. És la demostració que el bon producte sempre guanya.
La febre per aquest entrepà no ha fet més que començar i la previsió és que les unitats diàries comencin a esgotar-se abans d’hora de cara al cap de setmana. L’stock de pernil de les illes és limitat i no poden fer màgia.
Toca moure fitxa ràpid si no vols quedar-te amb les ganes de provar la combinació que ha revolucionat els esmorzars de la ciutat comtal.
Has mirat ja a quina distància et queda aquest bar de la teva ruta habitual?
Nosaltres ja tenim apuntada l’adreça a l’agenda culinària per a demà mateix. I tu, vas a continuar menjant el mateix sandvitx de plàstic de la màquina expenedora o et passes al pernil canari?