Aquesta família italiana de mestres gelaters crea els gelats més saludables a Madrid i Barcelona

Arriba la calor i el nostre cervell entra en mode automàtic: busquem alguna cosa freda, dolça i refrescant. Però aquí és on apareix l’enemic silenciós de la nostra dieta: l’excés de sucre processat i els greixos de mala qualitat que amaguen la majoria dels gelats industrials.
La bona notícia és que ja no has de triar entre gaudir de l’estiu o mantenir la salut sota control. (Sí, nosaltres també estàvem farts dels remordiments després de cada con).
La revolució del gelat real
No es tracta de privar-se, sinó de triar bé. Els mestres gelaters han entès finalment que el consumidor del 2026 busca ingredients reals, llet de pastura, fruites de temporada i, sobretot, edulcorants naturals que no disparen els pics d’insulina.
A ciutats com Madrid i Barcelona, l’oferta ha fet un gir de 180 graus. Ara, la tendència és el gelat funcional, aquest que a més de refrescar-te, no arruïna les teves setmanes de gimnàs.
Tip secret: Si vols identificar un gelat de qualitat real, busca els que tenen colors més apagats. Un color cridaner sol ser sinònim de colorants artificials innecessaris.
Madrid: l’oasi del natural
La capital s’ha omplert d’obradors que aposten pel que és artesanal. Llocs com Mistura han marcat un abans i un després, permetent-te triar ingredients que no amaguen sorpreses desagradables a l’etiqueta nutricional.
Al centre de Madrid, la clau està en el control de les porcions i en l’elecció de bases de iogurt natural. Aquestes opcions no només són més lleugeres, sinó que aporten probiòtics essencials per a la teva salut intestinal mentre et refresques en plena tarda de juliol.
Barcelona: la capital del sorbet d’autor
Si baixes cap a Barcelona, l’oferta és senzillament espectacular. Locals com Rocambolesc han elevat el concepte a un altre nivell, combinant creativitat amb una tècnica que permet reduir dràsticament l’ús de sucres refinats sense sacrificar aquesta cremositat que tant ens agrada.
La clau aquí és apostar pels sorbets de fruita fresca. Estan elaborats amb un percentatge de fruita superior al 50%, la qual cosa significa que estàs consumint nutrients reals en lloc d’un bloc de gel amb saboritzant artificial. (El teu cos t’ho agrairà, i el teu paladar, també).
Atenció: Les gelateries artesanes solen esgotar existències dels seus sabors estrella abans de les 20:00. Si en tens un de preferit, no esperis a última hora.
Per què això marca la diferència?
Menjar gelat no hauria de ser un acte de fe. Quan optes per aquests establiments, saps exactament què estàs consumint. La majoria d’aquestes marques utilitzen stevia, eritritol o simplement la dolçor natural de la fruita madura per equilibrar les seves receptes.
Això no només evita la inflamació abdominal que sol ocórrer després d’ingerir grans quantitats de sucre refinat, sinó que et permet recuperar energia de forma constant en lloc de patir aquesta baixada sobtada a l’hora de la migdiada.
L’estratègia per no fallar
La nostra recomanació és que sempre prioritzis les opcions de fruita seca crua o fruites d’estació. Són la font més pura d’energia que pots trobar en unes postres gelades.
A més, en ser gelats elaborats diàriament, la seva densitat és superior. Això significa que et sents satisfet amb menys quantitat, evitant aquest impuls irracional de demanar una bola extra només per pur avorriment.
L’estiu és per gaudir-ne, i ara que saps on trobar aquestes joies, ja no tens excusa per no fer-te un caprici. Ja has decidit quin provaràs primer aquest cap de setmana?