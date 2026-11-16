Imagina per un moment que el centre espiritual del món, el Vaticà, es converteix en l’escenari d’una intriga sexual i una ambició desmesurada. No és el guió d’una sèrie de ficció; va passar de veritat i els historiadors ho anomenen la Pornocràcia.
Roma, al segle X, no era la ciutat santa que imagines avui, sinó un niu d’escurçons on els pontífexs duraven menys que un sospir. (Sí, nosaltres també ens preguntem com va sobreviure la institució a aquest caos absolut).
El govern de les cortesanes a la Santa Seu
El terme sona fort, però és la definició tècnica que l’historiador César Baronio va encunyar segles després per descriure aquest període de tenebres. Durant dècades, el destí de la cristiandat no es va decidir als altars.
Les decisions més importants es prenien a les estances privades de la noblesa romana. Tot va començar amb una família, els Teofilacte, i específicament amb dues dones que van manar més que qualsevol cardenal.
Parlem de Teodora i la seva filla Marozia, les autèntiques arquitectes d’aquest sistema de poder a l’ombra. Elles no només eren riques i poderoses; eren mestres de l’enginyeria política a través del desig.
Col·locaven els seus amants, fills i protegits a la cadira de Sant Pere com si fossin peces d’un tauler d’escacs personal. Es diu que Marozia va ser amant d’un papa, mare d’un altre i, finalment, àvia d’un tercer.
Aquest arbre genealògic faria tremolar els fonaments de qualsevol dogma actual. És un nivell de control familiar que costa de creure si no fos per les cròniques documentades que l’Església encara guarda amb zel.
Papes titella i un destí tràgic
El primer gran protagonista d’aquest drama va ser el papa Sergi III. Lluny de la santedat, el seu ascens va estar marcat per la violència i l’ajuda incondicional dels Teofilacte, entregant les claus de Roma a la família.
Sota aquest règim, la figura del pontífex va quedar reduïda a un simple executor d’ordres externes. Si un papa intentava rebel·lar-se o deixava de ser útil, simplement desapareixia en estranyes circumstàncies.
Molts van acabar els seus dies en una masmorra o silenciats per sempre. No era només una qüestió de llit; era una lluita pel control territorial de tot Itàlia en un moment crític de la història.
Roma era un botí de guerra i la religió, l’excusa perfecta per legitimar el saqueig i l’acumulació de terres. La situació va arribar al punt més delirant amb Joan XI, el propi fill de Marozia.
Imagina l’escena: una mare governant la ciutat mentre el seu fill jove, investit amb la màxima autoritat espiritual, no era més que un presoner de luxe a les seves mans. Una bogeria administrativa i moral.
El final d’una era d’excessos brutals
Com tot imperi basat en l’excés, la Pornocràcia va acabar col·lapsant sota el pes dels seus propis pecats i traïcions. Va ser un altre fill de Marozia, Alberic II, qui va decidir fer un cop de mà definitiu.
Alberic va empresonar la seva pròpia mare per prendre el control total de la ciutat. L’Església ha intentat durant segles passar aquestes pàgines ràpid o qualificar-les com a simples llegendes negres inventades per enemics.
Però les cròniques de l’època són tossudes: el Segle de Ferro del papat va ser una realitat crua i sagnant. Entendre aquest període ens serveix per veure que el poder sempre ha tingut els mateixos punts febles.
La corrupció institucional no és un invent modern, sinó una ombra que acompanya l’ésser humà des de sempre. Avui, quan caminem per la Plaça de Sant Pere, és difícil imaginar aquests complots passionals.
Aquest és el secret millor guardat que el Vaticà prefereix no recordar-te en les seves guies turístiques oficials. Si t’apassiona el tema, busca la història del Concili Cadavèric, el preludi més bizar de l’Edat Mitjana.
Per què ens importa això avui dia?
Sovint pensem que les nostres crisis actuals són úniques, però la història ens demostra que ja hem passat per abismes molt pitjors. La Pornocràcia va ser el moment en què la institució va tocar fons per intentar reformar-se.
La resiliència de certes estructures de poder és realment sorprenent. Malgrat tenir els pitjors líders possibles, la maquinària va seguir funcionant. És una lliçó de supervivència política que encara s’estudia en secret.
És fascinant com el relat oficial ha modelat la nostra percepció del passat, ocultant les figures femenines que manegaven els fils de la història quan ningú més s’atrevia a fer-ho.
Realment creus que avui dia no existeixen poders a l’ombra similars que decideixen el nostre destí des de llocs que no surten mai a les notícies?