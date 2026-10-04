La fe inquebrantable de Cristòfor Colom en la seva expedició: «Vaig posar la meva fe en Déu i ell em va donar la gràcia de passar de les Canàries a les Índies»

Cinc segles després, les paraules de Cristòfor Colom continuen ressonant amb una força sorprenent, vinculades a una de les odissees que van reescriure la història del món. No es tracta només d’un viatge d’exploració o conquesta, sinó d’una expedició guiada per una convicció tan profunda que molts avui dia la titllarien de bogeria. Però, quina va ser la força oculta darrere d’aquesta gesta?
Més enllà dels mapes i les naus, hi havia un element imprescindible que va impulsar Colom a travessar l’Atlàntic, sense saber que descobriria un nou continent. La seva fe va ser la veritable brúixola, el secret del seu coratge. I, al final del seu recorregut, les seves pròpies paraules ho deixen clar.
«Vaig posar la meva fe en Déu i ell em va donar la gràcia de passar de les Canàries a les Índies», va afirmar Colom, revelant la dimensió espiritual que va impregnar tota la seva empresa. Aquesta frase no és només una anècdota, sinó la clau definitiva per entendre la mentalitat d’un home que es va llançar a l’ignot amb una confiança gairebé cega en la providència divina. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta determinació).
La fe com a brúixola d’un viatge inèdit
Colom estava convençut que podia arribar a les Índies navegant cap a Occident, una idea revolucionària per l’època. Aquesta convicció, però, no era purament geogràfica. Des dels primers esborranys del seu projecte, la dimensió religiosa hi era present, no com un afegit, sinó com un pilar fonamental de l’expedició.
La relació del primer viatge, preservada gràcies al resum de Bartolomé de las Casas, explica com els Reis Catòlics també van veure en l’expedició una oportunitat per expandir la fe cristiana. De fet, la narració mateixa comença amb la solemnitat de la fórmula «In Nomine D. N. Jesu Christi», una declaració d’intencions que anava molt més enllà de la simple protocol·larietat.
La meva convicció inquebrantable en una meta, fins i tot quan ningú més la veia, em va permetre superar pors i obstacles inimaginables. La fe era el meu motor, la meva única garantia.
Les fonts posteriors reforcen aquesta visió, descrivint els intensos preparatius espirituals de Colom abans de salpar. Va mantenir converses amb fra Juan Pérez, el seu confessor al monestir de La Rábida, posant explícitament la seva empresa en mans de Déu. Fins i tot va rebre l’Eucaristia just abans d’iniciar la navegació des de Palos, un gest que avui ens semblaria extraordinari per a un navegant.
La dimensió espiritual del projecte colombí
El 3 d’agost de 1492, les tres caravel·les —la Santa María, la Pinta i la Niña— van partir de Palos, posant rumb inicial cap a les Illes Canàries. Allà, les naus van fer les últimes reparacions i es van preparar per a la travessia atlàntica que els esperava. El 6 de setembre, el viatge realment crucial va començar, navegant cap a l’oest amb la ferma esperança d’arribar a les Índies.
Colom no podia saber que aquella ruta el portaria a un continent completament desconegut per als europeus de la seva expedició. El 12 d’octubre de 1492 van arribar a Guanahaní, a les actuals Bahames, però ell, immers en la seva visió, va interpretar inicialment aquelles terres com una part d’Àsia. L’objectiu original d’arribar a les illes de les Espècies, doncs, no es va complir exactament.
La relació entre fe i exploració és un aspecte particularment potent de la història de Colom. Ell no va presentar el seu viatge únicament com una empresa comercial o una missió geogràfica. En els seus escrits, reitera constantment la idea que l’expedició podia servir també a l’expansió del cristianisme, donant-li un propòsit superior que transcendeix el guany material.
Aquesta perspectiva religiosa va ser un motor tan poderós com la recerca de riquesa. La seva carta de 1493, que es va difondre ràpidament per tota Europa, no només va descriure els territoris trobats, sinó que també buscava suport per continuar les seves expedicions amb el mateix èmfasi en la propagació de la fe. Era un visionari, sí, però amb un horitzó molt més ampli que el mer horitzó marítim.
Més enllà de les Índies: una lliçó de convicció
La història de Colom ens ofereix una lliçó atemporal sobre el poder de la convicció. Quan afrontem reptes monumentals, ja siguin personals o col·lectius, la nostra fe inquebrantable en un propòsit pot ser el factor decisiu que ens impulsi a seguir endavant, fins i tot quan el camí no és clar i el resultat final és una incògnita.
Aquesta mateixa mentalitat és un truc psicològic que moltes personalitats d’èxit apliquen avui dia. No es tracta de ser ingenu, sinó de cultivar una determinació interna que ens permeti navegar per la incertesa amb un rumb fix. És la solució quan la por o el dubte amenacen de paralitzar-nos. La capacitat de Colom de mantenir-se ferm en la seva creença, malgrat els errors de càlcul (va buscar Àsia i va trobar Amèrica), és un testimoni de la resiliència humana.
Potser avui no estem descobrint nous continents, però tots tenim els nostres “Atlàntics” particulars per creuar. La història de Colom ens recorda que, de vegades, la força per assolir grans fites no resideix només en la planificació perfecta, sinó en aquella fe profunda que ens permet seguir, fins i tot quan el destí final és diferent de l’esperat.
Aquesta visió no és un simple relat històric; és una advertència, un consell que ressona amb la urgència de la nostra pròpia vida. Perquè, al final del dia, no ens preguntem tots com trobar la nostra pròpia Guanahaní, sigui quina sigui?