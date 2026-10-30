El Japó arriba als 9.000 metres de profunditat i hi troba formes de vida mai vistes fins ara

L’espai exterior sol portar-se tota l’atenció, però el veritable “alienígena” podria estar vivint sota els nostres peus, a gairebé deu quilòmetres de profunditat. Una expedició científica del Japó ha aconseguit arribar als 9.500 metres de profunditat en una de les foses oceàniques més extremes del Pacífic. (Sí, parlem d’un lloc on la pressió és tan brutal que aixafaria un tanc de combat com si fos una llauna de refresc).
L’equip, utilitzant tecnologia de submergibles no tripulats d’última generació, no només ha establert un nou rècord de descens, sinó que ha tornat amb imatges de formes de vida desconegudes fins ara. Són organismes que han evolucionat en un món de tenebres perpetues i que estan forçant els científics a reescriure els límits del que considerem habitable.
Criatures que “mengen” productes químics
A aquestes profunditats, conegudes com la zona hadal, no hi arriba ni un sol raig de sol. Per tant, la fotosíntesi és impossible. La vida aquí es basa en la quimiosíntesi: organismes que extreuen energia de minerals i compostos químics que brollen de l’escorça terrestre.
Entre les troballes destaquen uns invertebrats de cos translúcid i una mena de peixos llimac que semblen fets de gelatina. Aquestes criatures han aconseguit l’estalvi evolutiu definitiu: han eliminat òrgans innecessaris, com els ulls o la pigmentació, per centrar totes les seves energies a sobreviure a una pressió equivalent a tenir un ramat d’elefants sobre cada centímetre quadrat de la seva pell.
Dada clau: A 9.500 metres de profunditat, la pressió és aproximadament 1.000 vegades superior a la de la superfície. Qualsevol error en el segellat del robot explorador hauria significat la seva implosió instantània.
L’oceà com a laboratori farmacèutic
Més enllà de la curiositat biològica, aquest descobriment té implicacions pràctiques gegantines. Aquests organismes posseeixen enzims i proteïnes úniques que els permeten mantenir les seves cèl·lules estables sota condicions extremes. Aquests compostos són el complement imprescindible per a la nova biotecnologia.
S’especula que l’estudi d’aquests mecanismes de resistència podria obrir la porta a nous tractaments mèdics o a la creació de materials ultra-resistents. És una inversió en coneixement futur extreta de les profunditats més arcaiques del nostre planeta. Qui ens havia de dir que la cura per a algunes malalties podria estar en un peix sense ulls al fons d’una fosa japonesa?
Consell d’or: No subestimeu la importància dels nostres oceans. Encara que mirem a Mart buscant vida, el 95% de l’espai habitable de la Terra està sota l’aigua i encara no n’hem explorat ni una petita fracció.
Un mirall per buscar vida a altres mons
Aquesta missió nipona no és només una fita nacional, és una guia per a l’exploració espacial. Les condicions a les foses hadals del Japó s’assemblen molt a les que podríem trobar als oceans interiors de llunes com Europa o Encèlad. Si la vida s’ha obert camí a 9.500 metres sota el Pacífic, les possibilitats de trobar-ne en altres llocs del sistema solar es multipliquen.
Invertir en robots que baixin a l’abisme és, en realitat, una forma d’entrenar-nos per al futur interplanetari. Cada nou microbi descobert és una peça més del trencaclosques de l’existència.
Sabies que els submergibles utilitzats han hagut de ser fabricats amb aliatges de titani i vidres sintètics especials per aguantar la compressió? La tecnologia humana és tan increïble com la biologia que intenta observar.
Demà, quan miris el mar, recorda que sota les onades s’amaga un univers sencer que tot just estem començant a saludar. Estàs preparada per acceptar que no som els únics amos de les profunditats del nostre planeta?