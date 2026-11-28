Obrir la nevera i veure un caos de tàpers, verdures i cartons de llet no només és un malson visual. Segons l’OCU, és una de les raons per les quals la teva factura de la llum es dispara cada mes. El frigorífic és l’electrodomèstic que més consumeix, i com l’organitzes importa més del que creus.
No es tracta només de neteja. La circulació de l’aire fred és vital perquè el motor no treballi el doble. Si bloqueges les sortides o amuntegues els aliments sense criteri, estàs tirant diners per la porta (literalment).
L’enginyeria de l’atenció aplicada a la llar: l’OCU ha llançat el mapa definitiu perquè cada aliment trobi el seu lloc i tu trobis l’estalvi que tant busquem.
El mapa del fred: on va cada cosa
La regla d’or és senzilla: l’aire fred baixa. Per això, les zones inferiors són les més gèlides i les superiors les més “tibies”. Si col·loques la carn a dalt, es farà malbé abans i obligaràs la nevera a baixar més la temperatura.
Als prestatges superiors i centrals, l’ideal és col·locar els lactis (iogurts, formatges), embotits i aquells plats cuinats que ja estan llistos per consumir. És la zona amb la temperatura més estable per a productes que no necessiten un fred extrem.
La zona baixa (just a sobre dels calaixos) és el lloc sagrat per a la carn i el peix fresc. Aquí és on el termòmetre marca el seu mínim, garantint la seguretat alimentària i evitant que els sucs contaminin altres productes.
Dada important: Els calaixos estan dissenyats per a les fruites i verdures, que necessiten protecció contra el fred directe per no “cremar-se” o perdre la seva textura cruixent.
La porta: el lloc més perillós per a la llet
És l’error que cometem el 99% dels mortals. Posem la llet a la porta perquè hi cap perfectament, però és la zona que pateix més oscil·lacions tèrmiques cada vegada que obrim la nevera.
L’OCU adverteix: la porta s’ha de reservar per a productes amb conservants naturals o que aguantin bé els canvis de temperatura, com melmelades, salses (quètxup, mostassa), ous i begudes que no siguin làcties.
En moure la llet al prestatge central, no només durarà més temps en perfecte estat, sinó que evitaràs que el frigorífic hagi d'”esforçar-se” per recuperar el fred perdut en aquesta zona exterior tan exposada.
Trucs extra per reduir el consum
A més de l’ordre, hi ha petits gestos d’enginyeria domèstica que marquen la diferència. Un d’ells és no enganxar els aliments a les parets del fons. Deixar un parell de centímetres de separació permet que l’aire flueixi i refredi de forma homogènia.
Un altre consell vital de l’OCU és la temperatura. Ajustar el termòstat a 5ºC per al frigo i -18ºC per al congelador és l’equilibri perfecte entre conservació i eficiència energètica. Cada grau que baixis d’aquí, augmenta el consum un 7%.
Truc: Mai fiquis menjar calent. Espera que estigui a temperatura ambient. Ficant un tàper de llenties fumejant obligues la nevera a un sobreesforç brutal que veuràs reflectit en la teva propera factura.
Neteja i eficiència: el combo guanyador
Una nevera plena però organitzada consumeix menys que una de buida (perquè els aliments freds ajuden a mantenir la inèrcia tèrmica), però una nevera amb gel a les parets és un forat negre d’energia.
Revisar les juntes de la porta per assegurar que tanquen hermèticament i netejar la pols de la reixeta del darrere un cop l’any són les millors inversions de temps que pots fer perquè el teu electrodomèstic duri més i gasti menys.
Tens la nevera organitzada per “zones” o simplement poses les coses on caben?
Al cap i a la fi, estalviar llum comença per saber on poses el cartró de llet.
Ens veiem en el proper consell perquè la teva casa treballi per a tu, i no a l’inrevés.