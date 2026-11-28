Abrir la nevera y ver un caos de táperes, verduras y cartones de leche no solo es una pesadilla visual. Según la OCU, es una de las razones por las que tu factura de la luz se dispara cada mes. El frigorífico es el electrodoméstico que más consume, y cómo lo organizas importa más de lo que crees.

No se trata solo de limpieza. La circulación del aire frío es vital para que el motor no trabaje el doble. Si bloqueas las salidas o amontonas los alimentos sin criterio, estás tirando dinero por la puerta (literalmente).

La ingeniería de la atención aplicada al hogar: la OCU ha lanzado el mapa definitivo para que cada alimento encuentre su lugar y tú encuentres el ahorro que tanto buscamos.

El mapa del frío: dónde va cada cosa

La regla de oro es sencilla: el aire frío baja. Por eso, las zonas inferiores son las más gélidas y las superiores las más «tibias». Si colocas la carne arriba, se echará a perder antes y obligarás a la nevera a bajar más la temperatura.

En los estantes superiores y centrales, lo ideal es colocar los lácteos (yogures, quesos), embutidos y aquellos platos cocinados que ya están listos para consumir. Es la zona con la temperatura más estable para productos que no necesitan un frío extremo.

La zona baja (justo encima de los cajones) es el lugar sagrado para la carne y el pescado fresco. Aquí es donde el termómetro marca su mínimo, garantizando la seguridad alimentaria y evitando que los jugos contaminen otros productos.

Dato importante: Los cajones están diseñados para las frutas y verduras, que necesitan protección contra el frío directo para no «quemarse» o perder su textura crujiente.

La puerta: el lugar más peligroso para la leche

Es el error que cometemos el 99% de los mortales. Ponemos la leche en la puerta porque cabe perfectamente, pero es la zona que sufre más oscilaciones térmicas cada vez que abrimos la nevera.

La OCU advierte: la puerta debe reservarse para productos con conservantes naturales o que aguanten bien los cambios de temperatura, como mermeladas, salsas (kétchup, mostaza), huevos y bebidas que no sean lácteas.

Al mover la leche al estante central, no solo durará más tiempo en perfecto estado, sino que evitarás que el frigorífico tenga que «esforzarse» para recuperar el frío perdido en esta zona exterior tan expuesta.

Trucos extra para reducir el consumo

Además del orden, hay pequeños gestos de ingeniería doméstica que marcan la diferencia. Uno de ellos es no pegar los alimentos a las paredes del fondo. Dejar un par de centímetros de separación permite que el aire fluya y enfríe de forma homogénea.

Otro consejo vital de la OCU es la temperatura. Ajustar el termostato a 5ºC para el frigo y -18ºC para el congelador es el equilibrio perfecto entre conservación y eficiencia energética. Cada grado que bajes de aquí, aumenta el consumo un 7%.

Truco: Nunca metas comida caliente. Espera a que esté a temperatura ambiente. Meter un táper de lentejas humeantes obliga a la nevera a un sobreesfuerzo brutal que verás reflejado en tu próxima factura.

Limpieza y eficiencia: el combo ganador

Una nevera llena pero organizada consume menos que una vacía (porque los alimentos fríos ayudan a mantener la inercia térmica), pero una nevera con hielo en las paredes es un agujero negro de energía.

Revisar las juntas de la puerta para asegurar que cierran herméticamente y limpiar el polvo de la rejilla trasera una vez al año son las mejores inversiones de tiempo que puedes hacer para que tu electrodoméstico dure más y gaste menos.

¿Tienes la nevera organizada por «zonas» o simplemente pones las cosas donde caben?

Al fin y al cabo, ahorrar luz comienza por saber dónde pones el cartón de leche.

Nos vemos en el próximo consejo para que tu casa trabaje para ti, y no al revés.