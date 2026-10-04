Alberto Chicote, chef: «El cocido madrileño mejora muchísimo si cueces el chorizo aparte»

El cocido madrileño, ese plato robusto y reconfortante, es uno de los pilares de nuestra gastronomía, un auténtico ritual de fin de semana que nos conecta con las raíces. Todas tenemos nuestra propia receta, nuestros secretos de la abuela, y estamos seguras de dominar cada detalle. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los chefs más reconocidos del país nos ha revelado un error común que la mayoría cometemos y que puede transformar el resultado final de nuestro plato estrella?

Hay un truco sencillo, casi un secreto, que puede elevar tu cocido a la categoría de plato viral, garantizando un sabor y una consistencia que nunca has probado. Esta revelación llega de la mano de Alberto Chicote, una figura que no necesita presentación. Su consejo, que incluso el chef Alfredo Vozmediano y la abuela Elena Gómez Cabrero apoyan, es sorprendentemente directo e imprescindible para cualquier amante de este tesoro culinario.

Nuestro cocido de domingo no volverá a ser el mismo después de esto. Un pequeño gesto que nos puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza y elevar el plato a una nueva dimensión de sabor.

Chicote lo tiene clarísimo: «El cocido madrileño mejora muchísimo en sabor y consistencia si cueces el chorizo aparte unos minutos antes de añadirlo a la olla». Esta pequeña variación, que a primera vista podría parecer insignificante, es en realidad una solución maestra para evitar que el caldo principal se enturbie o adquiera un sabor excesivamente graso. La grasa y los jugos del chorizo, tan potentes, se quedan en su propia cocción, dejando el caldo del cocido puro y con un sabor equilibrado.

La historia oculta del plato estrella

Antes de adentrarnos en los detalles de la preparación, es fascinante recordar la historia detrás de este plato tan nuestro. El cocido es mucho más que una suma de ingredientes; es una cápsula del tiempo que nos transporta al pasado. Sus orígenes se encuentran en un plato judío llamado adafina, que se consumía durante el Shabat, el día sagrado del sábado, cocinado a fuego lento para cumplir con las restricciones religiosas.

Esta raíz histórica explica por qué el cocido se ha convertido en un plato típico de los domingos en los hogares. La tradición manda servirlo en tres «vuelcos»: primero, la sopa con fideos, después los garbanzos con las verduras, y finalmente, las carnes. Cada familia tiene su variación, su toque personal, pero la base de este tesoro gastronómico es la misma: la búsqueda del equilibrio perfecto en cada cucharada.

Los ingredientes varían según el gusto de cada uno, pero Chicote aconseja, para cuatro comensales, medio kilo de garbanzos, un trozo de morcillo, otro de panceta, un hueso de rodilla, un chorizo, una morcilla, un trozo de jamón, dos zanahorias, un puerro y una hoja de laurel. La abuela Elena, por su parte, añade puntas de jamón, rabo de cerdo salado, nabo, apio, col y patatas, buscando una riqueza y una variedad de sabores aún mayor.

El método definitivo: paso a paso para un cocido sin errores

La preparación de un cocido no se puede hacer con prisas; es un proceso que comienza el día antes. La víspera, debemos poner los garbanzos en remojo con agua fría, y hacer lo mismo con los huesos salados y el rabo de cerdo. Al día siguiente, antes de encender el fuego, es imprescindible limpiar bien las carnes para eliminar cualquier impureza, como recomienda el chef Vozmediano.

Después de limpiarlas, las carnes se cubren con agua fría y se llevan a ebullición. Una vez comienza a hervir, descartaremos esta primera agua, ya que contiene impurezas que podrían restar sabor a nuestro caldo final. Este paso, aunque muchos lo pasan por alto, es crucial para conseguir un cocido «potente, pero nunca pesado», en palabras de Alfredo Vozmediano.

La cocción del cocido se divide en partes, lo que Chicote llama las «tres cocciones». Primero, las carnes junto con la verdura principal se cocinan a fuego lento durante al menos tres horas. En otra olla, por separado, es donde aplicaremos el truco de Chicote: el chorizo y la morcilla se cuecen aparte, entre 45 minutos y una hora según su grosor. Este método evita que el caldo principal se contamine con el exceso de grasa de estos ingredientes.

Finalmente, los garbanzos se cuecen en su propia olla con agua y sal durante unas dos horas, hasta que estén tiernos. Si hemos decidido incluir patatas y col, la abuela Elena nos da otro consejo inteligente: cocerlas aparte durante 20 o 30 minutos. Así nos aseguramos que no se deshagan con el resto de ingredientes y podemos controlar mejor la textura. La col, una vez cocida, se puede sofreír con ajo y aceite para añadir un toque de sabor extra.

Un cocido bien hecho es pura artesanía, una demostración de amor a quien lo preparas. Separar las cocciones no es una complicación, es la solución para un plato que cautivará a todos.

El caldo perfecto y el servicio final

Una vez todas las partes del cocido están cocidas, llega el momento de integrarlo todo en el que será el caldo definitivo. Hay que colar los tres caldos (el de las carnes, el del chorizo y morcilla, y el de los garbanzos) y mezclarlos cuidadosamente. Este es el punto clave para ajustar la intensidad del sabor, y si queremos darle un toque de frescura sorprendente, Chicote sugiere añadir unas hojas de menta fresca.

Con este caldo ya perfectamente equilibrado, prepararemos la sopa de fideos, cociéndolos el tiempo que indique el fabricante. También podemos seguir la tradición de la abuela Elena y preparar los famosos «rellenos», una especie de croquetas hechas con miga de pan, huevo, ajo y perejil que se fríen y aportan una textura y sabor únicos al plato.

En cuanto al servicio, la tradición manda los tres «vuelcos» mencionados, pero, como dice Alfredo Vozmediano, hay quienes prefieren servirlo todo en el mismo plato, con los garbanzos en el centro, por una cuestión de comodidad o estética moderna. Sea como sea, la filosofía que hay detrás es la misma: «un cocido es una demostración de amor a quien lo preparas». La próxima vez que lo hagas, recordarás estos consejos. ¿Estás preparada para hacer tu cocido imparable?