Pasta congelada i apta per aprimar-se: el producte de Mercadona que sorprèn els dietistes

El nou producte congelat de Mercadona ha captat l’atenció dels nutricionistes per una raó molt simple: trenca esquemes sense comprometre el gust. I el millor de tot, està a l’abast de tothom.
En un context on “evitar la pasta” és un dels primers consells quan s’inicia una dieta, aquest aliment apareix com una opció alta en proteïnes, saciant i fàcil de preparar. Una combinació que ha fet que experts en nutrició la recomanin com a alternativa saludable sense renunciar al plaer d’un plat de pasta.
La paradoxa de la pasta que ajuda a aprimar-se
Durant anys, la pasta ha estat vista com l’enemic número u de les dietes per perdre pes. Alta en hidrats de carboni i fàcil de consumir en excés, la seva presència en la majoria dels règims ha estat limitada o directament vetada.
Tanmateix, el producte que Mercadona ha introduït canvia completament aquesta narrativa. Es tracta d’una pasta congelada elaborada a base de proteïna de blat i farina de llentia vermella, fet que la converteix en una opció rica en fibra, amb baix contingut de greixos i amb un bon perfil saciant.
Aquest tipus de formulació ajuda a mantenir la sensació de sacietat durant més temps, evitant així els pics de gana entre àpats que sovint arruïnen qualsevol intent de seguir una dieta saludable.
Què conté aquesta pasta congelada de Mercadona?
La clau de l’èxit està en la seva fórmula: farina de llentia vermella (60%) i proteïna de blat (40%), sense sucres afegits ni conservants artificials. Es presenta en un pràctic envàs de 250 grams que només requereix uns minuts de cocció directa des del congelador.
A diferència d’altres opcions del mercat, aquest producte no busca imitar textures artificials ni enganyar amb sabors genèrics. És una pasta que compleix la seva funció nutricional sense disfresses, pensada tant per a qui segueix dietes específiques com per a qualsevol consumidor que vulgui cuidar-se sense complicacions.
A més, s’adapta perfectament a menús vegetarians i pot combinar-se amb una infinitat d’ingredients: des de verdures saltades fins a una salsa lleugera de tomàquet natural.
Què en pensen els nutricionistes i els consumidors?
Tot i que encara no hi ha cites textuals disponibles, l’eco entre professionals de la salut és clar: aquesta pasta representa una evolució positiva en l’alimentació quotidiana. Trenca amb la idea que el congelat és sinònim de poc saludable i obre una nova línia de productes intel·ligents: ràpids, saborosos i alineats amb els objectius nutricionals més comuns.
Els consumidors, per la seva banda, no han trigat a compartir les seves impressions a les xarxes socials, destacant-ne el sabor neutre (ideal per combinar), la textura agradable i, sobretot, la sensació de lleugeresa després de consumir-la.
Aquells que duen una rutina activa o segueixen dietes amb restricció calòrica veuen en aquest aliment un aliat inesperat: els permet gaudir de la pasta sense por de l’“efecte rebot” a la bàscula.
Com integrar-la en una dieta equilibrada
Aquesta pasta no és cap miracle, però sí un recurs valuós dins d’un pla nutricional conscient. Aquí tens alguns consells per integrar-la correctament:
- Combina-la amb vegetals al vapor i un raig d’oli d’oliva verge extra per un plat saciant i baix en calories.
- Afegeix-hi una font de greix saludable, com alvocat o fruits secs, si la consumeixes en dinar o sopar principal.
- Evita les salses industrials. Opta per mescles casolanes amb tomàquet natural, espècies o iogurt grec.
- Ideal com a base d’una amanida freda per emportar a la feina, barrejada amb rúcula, pollastre a la planxa o ou dur.
Recorda que el més important no és només què menges, sinó com ho integres en la teva rutina diària. Aquesta pasta pot ser una eina més per a qui desitja perdre pes sense sacrificar el plaer de menjar bé.
Menjar bé sense renunciar al gust
Som en una època on l’alimentació deixa de ser un simple recompte de calories per convertir-se en una experiència conscient, informada i agradable. I aquest producte de Mercadona arriba en el moment just per recordar-nos que menjar sa no significa renunciar al que ens agrada.
No és màgia, és evolució. Canviar el concepte de “pasta” com a pecat dietètic pel de “pasta funcional” és només el principi d’una nova manera d’alimentar-nos.
I tu, ja l’has tastada? Explica’ns com l’integres en el teu menú diari i comparteix aquesta informació amb qui també estigui reinventant la seva manera de menjar.