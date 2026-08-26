La solució insòlita contra els núvols: una startup promet un 30% més d’energia solar amb drons

Cada núvol que passa pel cel és una autèntica punyalada al nostre esforç per una energia neta i sostenible. Milions en inversió, milers de panells instal·lats, i de cop, tot s’esvaeix sota una ombra passatgera.
Durant anys, hem acceptat aquesta limitació com una veritat universal. Una barrera insuperable dictada per la meteorologia. Però i si et digués que hi ha una manera de reescriure el guió? De reclamar el cel i fer que els núvols treballin per nosaltres?
Prepara’t, perquè una startup americana està a punt de canviar-ho tot, revolucionant la generació d’energia solar amb una tecnologia que desafia el sentit comú. És la solució oculta que ningú esperava, i promet transformar el nostre panorama energètic.
Es diuen Meteoric Technologies, van néixer el 2026 i formen part de la prestigiosa promoció d’estiu 2026 de Y Combinator. La seva promesa és colossal i, si es compleix, podria ser el truc definitiu: augmentar la generació solar fins a un 30%. (Sí, has llegit bé. Un trenta per cent més de rendiment).
La intel·ligència dels eixams contra el cel gris
La idea és tan audaç com senzilla en el seu plantejament: desplegar eixams de drons autònoms. Parlem de desenes o fins i tot centenars d’aquests aparells, volant prop de les plantes solars. La seva missió? Dirigir-se directament cap als núvols baixos i mitjans, situats aproximadament entre 1 i 5 quilòmetres d’altura.
Allà, aquests petits gegants tecnològics modificarien les seves gotes sense utilitzar productes químics. L’objectiu claríssim: reduir-ne la reflectivitat i deixar passar molta més radiació solar directament cap als panells. El secret d’aquesta intervenció rau en una realitat física molt concreta: el nombre i la mida de les gotes influeixen directament en les propietats òptiques d’un núvol, i per tant, en quanta llum reflecteix o deixa passar.
La idea que podem manipular els núvols com si fossin un llenç en blanc sempre m’ha semblat una ciència-ficció. Ara, és una realitat imminent.
El cofundador i CEO de Meteoric, Mete Karslioglu, ja va treballar en aquest camp durant la seva etapa a Cambridge. Allà va desenvolupar polvoritzadors d’aigua de mar per augmentar la reflectivitat dels núvols. Ara, la seva nova empresa vol fer el contrari: reduir-la. És la inversió genial que podria desbloquejar un potencial inaudit.
Els números que fan saltar les alarmes (de forma positiva)
Les dades experimentals més concretes que ha fet públiques Meteoric ja són un senyal prometedor. Un prototip va aconseguir dissipar parcialment un núvol artificial en una càmera de proves. El resultat? Una dissipació del 13%. És cert que la documentació no detalla les condicions exactes, però ja és una prova de concepte.
Però la xifra més impactant prové de les pròpies estimacions de la companyia. Segons la seva web, Meteoric calcula un augment màxim potencial de la generació anual que pot anar del 10% en algunes regions dels Estats Units fins al sorprenent 30% a NYISO. Aquests percentatges es basen en tipus de núvols modelitzats i en un model de pèrdues per nuvolositat desenvolupat pel seu equip.
I aquí ve el millor: el cost. El plantejament no busca únicament recuperar part de la radiació perduda, sinó fer-ho amb una plataforma infinitament més barata que un avió convencional. Meteoric compara els 30-60 dòlars per hora que atribueix als seus drons elèctrics amb els més de 2.000 dòlars per hora que pot costar una aeronau tradicional. L’estalvi és simplement brutal, i això podria ser la clau per a una adopció massiva.
Més enllà de l’energia: el control del clima (i els seus perills)
Però l’ambició de Meteoric no s’atura en les plantes solars. El seu objectiu declarat a llarg termini és reduir la intensitat de tempestes severes i, fins i tot, d’huracans. És una idea que ens fa pensar immediatament en el Project STORMFURY, un programa nord-americà que, entre 1962 i 1983, va intentar modificar ciclons tropicals mitjançant la “sembra de núvols”.
No obstant això, les investigacions posteriors van posar en dubte si les reduccions de vent observades van ser conseqüència de la intervenció o simplement de l’evolució natural dels huracans. De fet, l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) manté avui que no existeix evidència generalment acceptada que aquests ciclons puguin modificar-se. La prudència, doncs, és imprescindible quan parlem de canviar el clima a gran escala.
El compte enrere ha començat
Aquesta tecnologia no arriba, però, sense reptes significatius. La regulació aeronàutica als Estats Units, especialment la Part 107 de la FAA, és molt estricta per a les operacions comercials amb petits drons.
Estableix límits sobre l’altura, el vol en línia de visió, la proximitat als núvols i el nombre d’aeronaus que un pilot pot controlar simultàniament. Meteoric haurà de trobar la manera d’encaixar la seva proposta dins d’aquestes regles o, més probablement, recórrer a les exempcions que la mateixa agència preveu per a diverses d’aquestes restriccions. És un obstacle burocràtic, sí, però també una oportunitat de traçar un nou camí.
Malgrat tot, el seu full de ruta és clar i urgent: el primer vol de neteja a gran escala està previst per al 2027. El cel que coneixem, aquest factor incontrolable que sempre ens havia frenat, podria tenir els dies comptats. I amb ell, els nostres vells esquemes mentals.
Acabes de descobrir el secret que podria revolucionar l’energia solar i, potser, el nostre futur energètic. Un futur on els núvols ja no són un problema, sinó una oportunitat per produir més i millor. Valia la pena quedar-se a llegir, oi?