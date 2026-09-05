La sèrie ROMO 2 de DJI arriba a la llar: el robot aspirador amb braç extensible que elimina la brutícia oculta

Cada dia és la mateixa història. La brutícia s’amaga, tu la busques sense èxit. El teu robot aspirador es rendeix just on comença el veritable repte de la llar.
Aquells racons foscos, sota els mobles, sota el sofà, són un imant silenciós per a la pols i els al·lèrgens. Una batalla perduda per molts robots. Però ara, la solució definitiva arriba d’on menys t’ho esperes, i amb una tecnologia que canviarà el joc per complet.
L’era de la neteja sense límits ha començat
Imagines un món on la brutícia oculta ja no té escapatòria? On cada racó de casa teva queda immaculat, sense que hagis de moure ni un dit ni forçar l’esquena? Doncs, això ja és una realitat gràcies a una empresa que fins ara mirava al cel.
DJI, la marca que domina els cels amb els seus drons i càmeres, ara aterra a casa teva amb la seva sèrie ROMO 2. Aquests robots aspiradors no són una evolució, són una revolució silenciosa (i créenos, ho diem de veritat) que redefineix la neteja de la llar. Han aplicat la seva experiència en percepció espacial, desenvolupada per a les seves aeronaus insígnia, directament al terra domèstic.
El nostre consell: oblida tot el que creies saber sobre robots aspiradors. La tecnologia dels drons no només vola, sinó que també neteja on ningú més pot arribar.
Intel·ligència Artificial: l’ull que tot ho veu
El cor del ROMO 2 és un avançat sistema de percepció impulsat per IA d’última generació. Aquesta intel·ligència no només “veu” el teu entorn, sinó que l’interpreta i pren decisions en temps real de manera autònoma. Pot distingir entre brutícia seca i líquids, ajustant el seu comportament de manera instantània. Si detecta una catifa, augmenta la succió de manera automàtica. Si hi ha un vessament, activa una neteja focalitzada per no escampar-lo (un error comú d’altres robots que nosaltres mateixos hem patit i és un desastre).
Però la seva capacitat va molt més enllà. Gràcies a la seva sofisticada tecnologia de navegació, detecta objectes de només 2 mm de gruix (sí, has llegit bé, dos mil·límetres!). Això significa que els cables, les catifetes de les mascotes o qualsevol petit obstacle ja no seran un problema. Fins i tot pot reconèixer i ignorar obstacles transparents com vidres o miralls. Adéu als cops innecessaris i als mobles ratllats!
I què passa amb la brutícia a la foscor? El ROMO 2 està equipat amb un projector inferior calibrat i amb llum de detecció nocturna. Això li permet identificar la brutícia fins i tot en condicions de baixa lluminositat. I el millor: ho fa sense enlluernar a les teves mascotes ni a cap membre de la família. Una solució elegant per a la neteja 24/7.
El braç extensible: la clau del secret
Aquí arriba la innovació que trenca tots els motlles. La sèrie ROMO 2 introdueix una estructura adaptativa guiada per un sensor LiDAR integrat. Però la joia de la corona és el seu braç robòtic de gran abast. Aquest mecanisme de fregat amb oscil·lació de 123° no és un simple detall, és la seva característica més diferencial i viral.
Permet al robot guanyar 7,8 cm d’abast lateral i, atenció, aprofundir fins a 4,5 cm sota els mobles flotants. Aquesta és la solució definitiva per a aquella brutícia que fins ara era intocable, un secret revelat per una neteja perfecta. Imagina no haver de moure la taula de centre ni arronsar-te sota el llit per arribar a l’últim racó. És una llibertat absoluta que fins ara només podíem somiar.
La potència de succió del Dji romo 2 és de 36.000 Pa. Això el converteix en un dispositiu ideal per a la neteja d’alfombres. Una placa de pressió especial crea un semisegellat amb la superfície per extreure el pols incrustat en una sola passada. A més, les seves pates robòtiques li permeten superar desnivells i esglaons de fins a 4 cm en un sol nivell i fins a 8,5 cm en doble nivell (sí, un autèntic escalador domèstic que no es rendeix davant res).
Consell d’expert: el braç extensible no és un simple extra. És el teu aliat definitiu per a una neteja realment a fons, eliminant la brutícia que cap altre robot pot ni somiar tocar. És l’imprescindible que el teu habitatge demanava.
Silenci i autonomia: el luxe de la neteja
Ningú vol un robot sorollós a casa. El ROMO 2 incorpora 32 materials aïllants i càmeres silenciadores que redueixen l’energia acústica fins a un 85%. Opera a uns discrets 85 dB en mode silenciós. Això significa que pot netejar mentre treballes, descanses o fins i tot dorms, sense pertorbacions. És un luxe real per a la nostra tranquil·litat (i la dels nostres veïns, si, ho tenim en compte).
La seva base de recàrrega i higienització és un altre punt fort, un truc ocult per a l’estalvi de temps. Compta amb una taula de rentat nanocristal·lina que evita l’acumulació de brutícia amb quatre dolls d’aigua a alta pressió i un port de succió de 16 mm. Promet fins a 365 dies de funcionament sense manteniment manual. Un any sencer sense haver de buidar o netejar el robot? És un estalvi de temps i esforç que ens canvia la vida per complet i beneficia directament la nostra butxaca.
A més, suporta càrrega ràpida de 55 W, arribant al 100% de la bateria en només 2,5 hores. La privacitat també és una prioritat per a DJI. El mode de dades locals permet tallar la connexió de l’app a internet, evitant la sincronització de fotos o mapes amb servidors externs. Fins i tot tens l’opció addicional de desactivar la càmera i el micròfon en qualsevol moment. Control total per a tu, sense preocupacions.
La tendència que marcarà un abans i un després
Aquesta sèrie ROMO 2 de DJI no és només un robot aspirador, és un símbol de la convergència tecnològica. Demostra com la innovació d’un sector pot transformar un altre. De la precisió dels drons que sobrevolen cels a l’eficàcia d’un sistema que neteja cada centímetre quadrat de la teva llar. És la llar intel·ligent elevada a un nou nivell, on la neteja ja no és una càrrega sinó un procés totalment autònom i impecable, una solució que esperàvem amb ganes.
La disponibilitat de la sèrie Dji romo 2 comença aquest mateix mes de setembre. Ja pots trobar-la a la botiga oficial de DJI i distribuïdors autoritzats. No esperis a veure com els teus veïns gaudeixen d’una llar impecable sense esforç. Aquesta és la teva oportunitat de fer un salt cap al futur de la neteja domèstica, i l’error seria no aprofitar-la.
La neteja oculta és un problema del passat. És l’hora de deixar que la tecnologia faci la feina bruta de veritat, i ho faci de la millor manera possible. Estem preparats per a aquesta nova era de la neteja?