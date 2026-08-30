Fusió nuclear a la vista: un dels dos projectes pioners fixa l’any 2028 per al seu èxit

El futur de l’energia neta sempre ha estat una promesa llunyana, una quimera. Dècades d’investigació, projectes gegantins sense final. La fusió nuclear, la màgia estel·lar a la Terra, sembla condemnada a l’horitzó.
Però, i si els calendaris de la fusió estiguessin a punt de canviar? Imagina un món amb electricitat il·limitada, zero emissions i disponible aviat. L’impacte en el nostre planeta i en la nostra butxaca seria revolucionari.
La promesa que desafia el temps
Aquest futur ja té data. Dues companyies privades, CFS i Helion Energy, han fet una declaració audaç.
Helion marca el 2028 com l’any de l’èxit definitiu: un reactor de fusió comercial. Una data que sembla impossible si mirem altres projectes. Aquesta aposta no és vana. Hi ha reptes titànics: estabilitzar el plasma a temperatures altíssimes, desenvolupar acers ultrarresistents.
Però aquestes dues firmes no són qualsevol startup. Prometen un salt tecnològic sense precedents.
Helion Energy: fusió el 2028 amb suport de Microsoft
Helion, amb el suport d’inversors clau com Sam Altman (el seu president) i Dustin Moskovitz, ha tancat un acord amb Microsoft.
Els hi vendrà electricitat generada per fusió el 2028. No és un experiment, sinó energia real a la xarxa. (Sí, nosaltres també al·lucinem). La seva màquina, Orion, s’està construint a Malaga, Washington.
Aposta per la tecnologia de camp invertit (FRC). Aquesta solució busca transformar directament l’energia de les reaccions de fusió en electricitat. Evita el cicle convencional de vapor, fent el procés molt més eficient.
La fusió comercial el 2028 no és una hipòtesi. És una data marcada al calendari amb un gegant tecnològic implicat. El temps s’escurça per als competidors.
El prototip Polaris de Helion ja ha produït energia de fusió amb deuterio i tritio, mantenint el plasma a 150 milions de graus Celsius. Ara, Orion ha de replicar l’èxit comercialment. Tenen les llicències estatals per a materials radioactius des del juny. El compte enrere és real.
CFS i el MIT: la fusió amb imants revolucionaris per al 2030
L’altra gran jugadora és Commonwealth Fusion Systems (CFS), fundada per professors i investigadors del prestigiós MIT. La seva estratègia, tot i ser diferent d’Helion, és igualment ambiciosa i prometedora.
CFS construeix SPARC, un reactor tokamak experimental a Massachusetts. La seva innovació clau: imants superconductors d’alta potència i temperatura.
Segons el MIT, aquests imants contenen el plasma amb una eficàcia extraordinària, minimitzant turbulències. Requerixen menys energia que altres dissenys, inclòs el d’ITER.
SPARC és experimental. L’objectiu de CFS és generar electricitat a principis de la dècada de 2030 amb ARC (Affordable, Robust, Compact).
Aquesta planta aplicarà els aprenentatges de SPARC per produir uns 400 MW nets. A principis de 2030 implica que ARC ha d’estar operatiu en quatre o cinc anys. Un calendari que redefineix el nostre futur.
La proposta de CFS és molt creïble. Han publicat desenes d’articles científics revisats per parells validant la seva tecnologia. A més, han signat contractes vinculats a l’operació d’ARC amb Google i Eni. Són acords que generen confiança, no només paraules.
La diferència clau: de la reacció a l’electricitat real
És crucial: generar fusió no és produir electricitat. Reactors experimentals com JET (Regne Unit), JT-60SA (Japó), TFTR (EUA) o EAST (Xina) han aconseguit reaccions.
Però cap ha injectat electricitat a la xarxa comercial. Això marca la diferència. Aquí rau la clau. CFS i Helion es comprometen a anar més enllà: connectar electricitat de fusió a la xarxa en molt poc temps.
Això marca la diferència. La seva aparició és un punt d’inflexió en la recerca energètica global.
Un canvi de paradigma en la cursa energètica
Mentre ITER preveu centrals comercials no abans de la dècada dels 60, aquests projectes privats reescriuen el guió. Ja no és una carrera de fons intergovernamental, sinó un sprint privat. Podria transformar la nostra infraestructura energètica en qüestió de lustres.
Aquesta és una batalla contra el temps i la urgència climàtica. Les dates de Helion i CFS no són promeses a llarg termini per als nostres nets.
Estem parlant de pocs anys per veure la fusió nuclear sortir dels laboratoris i alimentar les nostres llars. El canvi energètic més gran de la nostra generació pot ser aquí abans del que ningú imaginava. Hem desxifrat el secret d’una revolució imminent i les seves dates.
Acabes de descobrir que la fusió nuclear no és només un somni, sinó una realitat que podràs tocar aviat. Canviarà per sempre el nostre consum energètic i el nostre futur. Prepàra’t, perquè ja no hi ha marxa enrere.