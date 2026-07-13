Veïns de Villaseca de Laciana graven en vídeo la presència d’un gran ós prop dels seus habitatges

La tranquil·litat d’una nit qualsevol a Villaseca de Laciana es va fer miques de sobte. El que va començar sent un murmuri incrèdul entre els residents es va transformar, en qüestió de minuts, en una prova irrefutable que ja inunda tots els grups de WhatsApp de la zona.
Un ós bru, d’unes dimensions que espanten qualsevol, va decidir que aquella era la nit perfecta per fer una passejada pel nucli urbà. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam veure les imatges per primera vegada, però la realitat, una vegada més, supera qualsevol ficció a les nostres muntanyes.
L’encontre que ningú esperava
El vídeo captat pels mateixos veïns és el document més pertorbador de l’any. En la foscor, es retalla la silueta inconfusible del plantígrad movent-se amb una parsimònia que gela la sang. L’animal, lluny de mostrar-se esquiu, recorre una zona residencial com si fos el mateix amo del carrer.
La gravació deixa clara la proximitat extrema de l’exemplar amb els habitatges. La pregunta que flota en l’ambient és inevitable: estem perdent la por a la convivència? O potser, i això és el que realment ens preocupa, ells estan començant a perdre la por a la nostra presència.
La Guàrdia Civil i els agents mediambientals són taxatius: si et trobes amb un ós, no intentis gravar-lo de prop i, sota cap concepte, intentis alimentar-lo. La distància és la teva única garantia de seguretat en aquests encontres salvatges.
El motiu ocult d’aquesta visita
La resposta curta és el menjar, però la realitat té molts més matisos dels que creiem. Els experts en fauna assenyalen que l’augment de la població ossera a la serralada Cantàbrica és un èxit de conservació inqüestionable, però aquest creixement massiu ens situa davant d’un escenari de convivència forçada que ningú va saber preveure.
Aquests animals han après que les zones periurbanes són fonts d’aliment extremadament fàcils. Els contenidors d’escombraries, els horts desatesos o els arbres fruiters propers als jardins actuen com un imant irresistible. És un comportament oportunista que, si no el gestionem amb intel·ligència, acabarà en un ensurt molt més greu que un simple vídeo viral.
La regla d’or si et creues amb ell
No es tracta d’alarmar la població, però sí de ser conscients de l’entorn en el qual vivim. Segons els protocols d’actuació, si et trobes cara a cara amb un ós, la regla d’or és senzilla: no corris sota cap circumstància. L’instint ens crida que hem de fugir, però per a l’ós, aquest moviment sobtat és un senyal inequívoc de presa.
El correcte és parlar en veu baixa, mantenir una actitud passiva i retrocedir lentament sense donar-li mai l’esquena. Mantenir la calma, encara que sembli una tasca sobrehumana en aquell precís instant, és el que marcarà la diferència entre una anècdota explicada al bar i una tragèdia al diari.
Un fenomen que ja no és aïllat
Sabies que això ocorre cada vegada amb més freqüència en altres punts de la muntanya lleonesa? L’expansió de l’ós bru cap a les zones baixes i residencials és una tendència consolidada. El que fa una dècada era un esdeveniment extraordinari, avui s’ha convertit en una notícia recurrent que ens obliga a canviar els nostres hàbits.
La convivència a Villaseca és ara el tema de conversa principal en totes les cantonades. Els veïns exigeixen mesures clares de control, mentre que les autoritats ens recorden que, encara que a vegades se’ns oblidi, continuem vivint en el seu hàbitat natural.
La pròxima vegada que escoltis un soroll estrany al jardí durant la matinada, pensa-ho dues vegades abans de sortir a mirar. Podries trobar-te amb un veí molt especial que no entén de límits urbanístics ni d’horaris. Estàs realment preparat per a un encontre així o prefereixes mantenir la distància?