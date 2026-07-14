Un gran grup de 127 rorquals comuns albirat al litoral de la Marina Alta

Si et diguessin que per veure un espectacle d’aquesta magnitud hauries de viatjar a l’Àrtic, probablement t’ho creuries. Però el que està ocorrent a les nostres costes és una cosa totalment diferent. (I sí, nosaltres també estem intentant assimilar la xifra).
Les aigües de la Marina Alta, a Alacant, han registrat un succés que ja està sent qualificat com una fita històrica per la comunitat científica. S’han albirat ni més ni menys que 127 exemplars de rorqual comú, el segon animal més gran del planeta. (És com si l’oceà sencer hagués decidit mudar-se a la nostra porta).
El desplegament dels gegants
Durant anys, el pas d’aquests gegants pel Mediterrani es considerava un esdeveniment esporàdic o gairebé un cop de sort. No obstant això, les dades recopilades aquest cap de setmana han destruït totes les teories prèvies. No estem davant d’una visita casual, sinó davant d’una autopista migratòria que tot just començàvem a comprendre.
El rorqual comú, que pot arribar a mesurar fins a 24 metres de longitud, ha convertit la zona alacantina en la seva parada tècnica preferida. La concentració d’exemplars ha estat tan densa que els equips d’albirament han hagut de redoblar els seus protocols de seguretat. (La imatge de desenes de lloms emergint a l’uníson és simplement aclaparadora).
Els experts assenyalen que el factor determinant no és una casualitat. Les condicions oceanogràfiques de la Marina Alta estan proporcionant un rebost natural inesgotable. La temperatura de l’aigua i la presència d’aliment han creat una combinació perfecta que ha atret aquests colossos des d’aigües molt més fredes.
La clau darrere del fenomen
Què ha canviat realment perquè això passi ara? Segons les observacions tècniques, l’abundància de krill i petits peixos en aquesta zona específica és la raó de pes. Estem parlant d’un ecosistema que, contra tot pronòstic, ha recuperat la seva vitalitat just on més ho necessitàvem.
La batimetria de la costa alacantina, amb els seus canons submarins propers a la superfície, permet que el rorqual accedeixi a les seves fonts d’aliment sense necessitat de realitzar immersions extremes. És, bàsicament, un banquet servit en safata de plata per al segon mamífer més gran del món.
L’albirament de 127 exemplars no només és un rècord quantitatiu; permet als biòlegs marins estudiar el comportament social i les rutes d’aquests animals amb una precisió que abans era impossible d’aconseguir.
Per què això ens afecta a nosaltres?
Potser et preguntis què té a veure una balena amb el teu dia a dia. La resposta és senzilla: la salut del Mediterrani és un termòmetre directe de la nostra pròpia qualitat de vida. (Si ells són aquí, és perquè alguna cosa estem fent bé en la gestió d’aquestes aigües).
Però no tot és celebrar. L’arribada massiva d’aquests animals també planteja reptes logístics immediats. El trànsit marítim a la zona ha hagut de ser restringit per evitar col·lisions. Un impacte entre una embarcació d’esbarjo i un rorqual no només és perillós per a l’animal, sinó que podria suposar un desastre ecològic de dimensions considerables.
La Generalitat Valenciana i diverses entitats d’investigació han activat un protocol de vigilància especial. Si tens pensat navegar per la Marina Alta aquesta setmana, la recomanació és clara: redueix la velocitat i mantén una distància de seguretat prudent. La natura ens ha regalat un espectacle d’eons, i és la nostra responsabilitat que no acabi en tragèdia.
L’oportunitat d’or
Estem davant d’una finestra d’observació única. Aquest fenomen està permetent recollir mostres d’ADN ambiental i registres acústics que ens ajudaran a desxifrar els secrets de la seva comunicació. (Imagína’t poder escoltar els seus cants amb una claredat que abans només vèiem en els documentals).
Queden pocs dies perquè aquests exemplars continuïn la seva ruta cap al nord, per la qual cosa l’activitat a la zona està al roig viu. No es tracta només de veure balenes; es tracta de comprendre que el nostre mar és molt més complex i fascinant del que pensàvem ahir.
No et sembla increïble que hàgim necessitat que apareguin 127 gegants per començar a valorar realment la riquesa que tenim a pocs quilòmetres de la sorra? La propera vegada que miris a l’horitzó des de la costa alacantina, recorda que sota aquesta superfície està ocorrent una cosa que canviarà els llibres de biologia marina per sempre.