Una cova a l’Aragó revela claus del mil·lenari misteri neandertal

El misteri de la desaparició neandertal ens ha perseguit durant segles. Una pregunta fonamental que ressona encara avui: com es van extingir els nostres cosins evolutius? Els científics han buscat una resposta gairebé amb desesperació.
Ara, una descoberta clau a l’Aragó podria desvetllar part d’aquest secret. Estem a punt d’entendre una mica millor l’últim capítol d’una espècie fascinant. (Sí, nosaltres també estem impacients).
Són els nostres avantpassats més robustos, amb una intel·ligència i una adaptació que encara avui ens fascina. La seva extinció, fa uns 40.000 anys, marca un punt d’inflexió crític en la història humana.
Entendre aquest adeu no és només mirar al passat. És comprendre millor qui som, d’on venim i com les grans transicions modelen el nostre present. (Ens afecta a tots, més del que pensem).
La gran revelació: La Cova d’Aguilón P5
El focus d’aquesta revolució científica? La Cova d’Aguilón P5, una autèntica joia amagada a la província de Saragossa. Aquesta cavitat, situada a només 60 quilòmetres de la capital, al terme municipal d’Aguilón, és molt més que un forat a la roca.
Aquest jaciment, actiu amb excavacions des de fa setze anys, és ara mateix la nostra finestra més neta i prometedora als últims neandertals de la Serralada Ibèrica. (Un tresor sota els nostres peus).
Descoberta amb una barreja d’esperança i intuïció el 2010, Aguilón P5 ha superat totes les expectatives. Els equips, liderats pel catedràtic de Prehistòria Carlos Mazo i la professora Marta Alcolea, van identificar ràpidament el seu potencial immens. Des d’aleshores, ha proporcionat una allau de proves d’ocupacions neandertals del Paleolític Mitjà.
Imaginem: més de 10.000 restes òssies d’animals, barrejades amb eines lítiques sofisticades. Carlos Mazo ho va confirmar: “ja s’havien descobert restes en una cova propera, així que vam decidir realitzar un sondeo en aquesta perquè reunia notables condicions d’habitabilitat”. I no es van equivocar.
Ens ho van dir: aviat van aparèixer eines de pedra, restes d’ossos cremats i sense cremar i carbons que ens van donar aquesta datació de fa 42.000 anys.
La campanya d’aquest estiu ha permès als investigadors definir amb precisió quirúrgica l’àrea d’ocupació, centrant-se especialment en la boca de la cavitat i datant els registres al voltant dels 40.000 anys. Aquestes dates són crucials.
S’han recuperat eines lítiques d’una qualitat impressionant: puntes, raederes, muescas i denticulados. Totes elles, de tradició musteriana, van ser elaborades amb sílex d’una qualitat excepcional, amb origen en afloraments propers a Botorrita. (Una autèntica proesa tècnica de l’època).
Cada un d’aquests materials aporta dades crucials sobre les estratègies de mobilitat i aprovisionament d’aquelles comunitats. Ens permeten reconstruir com es movien, com caçaven i, en definitiva, com vivien els nostres avantpassats.
La clau de la transició
Aguilón P5 ens ofereix una oportunitat excepcional per entendre el moment de la transició. No és només estudiar el passat; és desxifrar el canvi més gran de l’evolució humana recent: la trobada, o no, entre neandertals i els primers Homo sapiens.
Carlos Mazo ha mantingut la hipòtesi, que s’ha anat corroborant amb cada campanya, que Aguilón representa “un dels últims moments de presència neandertal a la Cordillera Ibèrica”. Aquesta tesi és el que fa el jaciment especialment interessant.
El misteri de la seva extinció, que ha alimentat tantes teories (competència amb l’Homo sapiens, canvis climàtics sobtats, assimilació genètica), ara es mira amb uns nous ulls. Mazo insisteix: “s’han argumentat moltes raons, però cap definitiva”.
La tendència actual, cada cop amb més força entre la comunitat científica, suggereix una cosa inimaginable: que neandertals i humans moderns, potser, ni tan sols van arribar a veure’s les cares a la península. (Això ens deixa sense alè).
El Futur del misteri Neandertal
El “gran potencial científic” d’Aguilón P5 és innegable. El jaciment se situa ja com un dels més prometedors de l’interior del nord-est peninsular per investigar aquesta transició. Un laboratori a cel obert per la prehistòria.
La professora Marta Alcolea ho sintetitza perfectament: “Cada nova investigació ens permet reconstruir amb major precisió quan van viure, com es van organitzar i viure i en quins ambients van desenvolupar la seva activitat”. El coneixement avança ràpid, i cada descoberta és un pas gegant.
Queda molta feina per fer. Molts secrets encara sota terra, esperant ser revelats amb cada palada. No perdem l’oportunitat de ser testimonis d’aquesta revolució científica que reescriu la nostra història. (Una inversió en coneixement que sempre val la pena).
Has fet una elecció intel·ligent quedant-te amb nosaltres. Comprendre aquests misteris antics és entendre una mica millor el nostre propi present. Quines altres veritats ocultes esperen la seva llum?