Els arqueòlegs no donen crèdit davant la troballa que frena una autopista: un assentament celta de fa dos mil·lennis

De vegades, el progrés topa de cara amb la nostra pròpia història (i, sent sincers, el xoc és fascinant). El que havia de ser una simple jornada d’asfaltat en una nova autopista s’ha transformat en una de les troballes arqueològiques més importants de la dècada a Espanya.
Les excavadores s’han aturat en sec. No per una avaria tècnica, sinó per alguna cosa molt més valuosa: un assentament celta que feia segles que esperava ser descobert sota metres de terra. Sí, l’asfalt haurà d’esperar.
Un botí que reescriu la història
No parlem de simples restes ceràmiques. L’equip d’arqueòlegs ha desenterrat una col·lecció de monedes antigues i joies que demostren que, on avui planejàvem circular a 120 km/h, fa milers d’anys existia un nucli comercial de primer ordre.
La riquesa de l’assentament és tal que ha deixat els experts sense paraules. Trobar peces d’orfebreria celta en tan bon estat és, bàsicament, com guanyar la loteria de la història antiga. Cada peça explica com vivien, com comerciaven i, sobretot, com valoraven el luxe en una època que solem imaginar molt més austera.
La llei espanyola és taxativa: qualsevol resta de valor arqueològic obliga a la paralització immediata de les obres públiques per al seu estudi.
L’impacte econòmic en l’obra serà milionari, però el guany cultural és incalculable. Som davant l’oportunitat d’entendre millor els nostres orígens, encara que als conductors que esperaven l’obertura del tram els toqui armar-se de paciència durant els pròxims mesos.
L’enginyeria davant del passat
Com és possible que un assentament de tal envergadura romangués ocult tant de temps? La resposta és a la pròpia naturalesa del terreny. Els celtes, mestres a triar ubicacions estratègiques, van construir el seu enclavament en un punt que va quedar segellat per sediments durant segles.
Els enginyers ara s’enfronten a un trencaclosques logístic. Toca redissenyar traçats i assegurar que el jaciment no només s’extregui, sinó que es conservi per a futures generacions. És un xoc constant entre la modernitat que necessitem i el llegat que ens defineix.
Per si no n’hi hagués prou, la zona promet més sorpreses. Els experts suggereixen que el que s’ha trobat fins ara és només la punta de l’iceberg. És possible que estiguem davant d’un centre administratiu que connectava diferents tribus de la península (una espècie de “hub” celta de l’Edat del Ferro).
El que això significa per a tu
Potser et preguntes per què t’hauria d’importar un assentament de fa mil·lennis. La resposta és senzilla: perquè el mapa de la nostra història canvia cada vegada que movem una pedra. Aquesta troballa no només atura una autopista; ens recorda que caminem sobre un terra que té molta més memòria de la que creiem.
A partir d’ara, cada vegada que llegeixis sobre un retard en aquesta obra, recorda que no és un problema de gestió. És el passat reclamant el seu espai en el present. L’arqueologia ha tornat a guanyar la partida a l’asfalt.
T’imagines quants tresors més descansen sota les carreteres per les quals passem cada dia sense sospitar res? Nosaltres no podem deixar de pensar-hi.