A Santa Coloma de Farners perviu l’únic taller artesanal de barreteria medieval de Girona

Alguna cosa única, gairebé oblidada pel temps, resisteix amb una força sorprenent molt a prop nostre. No és un tresor amagat, sinó un ofici que creiem extingit, viu i pulsa en ple segle XXI.
Pensàvem que la barreteria medieval era només cosa de llibres o de grans produccions de Hollywood. Però aquesta història ens demostra que la passió per l’autenticitat pot vèncer qualsevol tendència efímera.
L’últim guardià d’un secret artesanal
És a Santa Coloma de Farners on resideix Lluís Ginestà, el responsable d’un taller que és, literalment, l’únic de les comarques gironines especialitzat en barreteria i vestuari medieval. Una raresa absoluta en el panorama actual.
Ginestà no només elabora barrets i boines d’època. La seva habilitat s’estén a tot el vestuari medieval, des de capes fins a la recreació de carpes de campament i decoracions com damascos i banderes.
Aquest artesà subratlla un detall fonamental: la documentació històrica és tan vital com la mateixa confecció. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta dedicació a la precisió).
La gent creu que certs barrets són medievals quan no ho són. I al revés, n’hi ha molts que no es coneixen i sí que formaven part d’aquella època. Aquest és el nostre gran desafiament constant.
El taller de Ginestà és un punt de referència per a trobadors, cavallers i dames d’avui dia. Molts dels dissenys i peces que ens envolten avui dia, beuen directament de la moda medieval.
Hi ha molts conceptes erronis sobre el vestuari d’aquella època. Per exemple, el típic barret de bruixa o el de Peter Pan. Lluís ho té clar: “No tenen res a veure amb el que es portava aleshores”. (Una revelació que ens deixa pensatius). El que sí que és cert és la influència innegable d’aquell intercanvi cultural.
El ressorgiment d’una època daurada
L’auge de les fires medievals, tant a Catalunya com en països veïns com França o Itàlia, ha disparat l’interès per la seva feina. El seu taller no només és un punt de venda, sinó una font de saviesa històrica pràctica.
La qualitat dels teixits és un altre dels pilars imprescindibles del seu treball. Encara que no són 100% naturals com els de l’Edat Mitjana (penseu en la pluja, el sol o el vent), Ginestà opta per teixits sintètics o barreges de llana, cotó i lli que garanteixen durabilitat i una estètica fidel. (El nostre consell: la resistència és clau en qualsevol bon disseny).
És la prova definitiva que els oficis tradicionals, aquells que semblaven condemnats a l’oblit, poden tornar a florir amb la passió correcta.
Aquest obrador de Santa Coloma de Farners no és només un lloc on es cusen teles; és un espai on es teixeix la història, es rescaten coneixements antics i es dóna vida a un passat fascinant. Una veritable joia que cal preservar.
La pròxima vegada que passeu per Girona, recordeu que hi ha un punt on l’Edat Mitjana encara ens parla. La persistència d’un somni fet realitat.