Un gran grupo de 127 rorcuales comunes avistado en el litoral de la Marina Alta

Si te dijeran que para ver un espectáculo de esta magnitud tendrías que viajar al Ártico, probablemente lo creerías. Pero lo que está ocurriendo en nuestras costas es algo totalmente diferente. (Y sí, nosotros también estamos intentando asimilar la cifra).

Las aguas de la Marina Alta, en Alicante, han registrado un suceso que ya está siendo calificado como un hito histórico por la comunidad científica. Se han avistado nada más y nada menos que 127 ejemplares de rorcual común, el segundo animal más grande del planeta. (Es como si el océano entero hubiera decidido mudarse a nuestra puerta).

El despliegue de los gigantes

Durante años, el paso de estos gigantes por el Mediterráneo se consideraba un evento esporádico o casi un golpe de suerte. Sin embargo, los datos recopilados este fin de semana han destruido todas las teorías previas. No estamos ante una visita casual, sino ante una autopista migratoria que apenas comenzábamos a comprender.

El rorcual común, que puede llegar a medir hasta 24 metros de longitud, ha convertido la zona alicantina en su parada técnica preferida. La concentración de ejemplares ha sido tan densa que los equipos de avistamiento han tenido que redoblar sus protocolos de seguridad. (La imagen de decenas de lomos emergiendo al unísono es simplemente abrumadora).

Los expertos señalan que el factor determinante no es una casualidad. Las condiciones oceanográficas de la Marina Alta están proporcionando una despensa natural inagotable. La temperatura del agua y la presencia de alimento han creado una combinación perfecta que ha atraído a estos colosos desde aguas mucho más frías.

La clave detrás del fenómeno

¿Qué ha cambiado realmente para que esto ocurra ahora? Según las observaciones técnicas, la abundancia de krill y pequeños peces en esta zona específica es la razón de peso. Estamos hablando de un ecosistema que, contra todo pronóstico, ha recuperado su vitalidad justo donde más lo necesitábamos.

La batimetría de la costa alicantina, con sus cañones submarinos cercanos a la superficie, permite que el rorcual acceda a sus fuentes de alimento sin necesidad de realizar inmersiones extremas. Es, básicamente, un banquete servido en bandeja de plata para el segundo mamífero más grande del mundo.

El avistamiento de 127 ejemplares no solo es un récord cuantitativo; permite a los biólogos marinos estudiar el comportamiento social y las rutas de estos animales con una precisión que antes era imposible de alcanzar.

¿Por qué esto nos afecta a nosotros?

Quizás te preguntes qué tiene que ver una ballena con tu día a día. La respuesta es sencilla: la salud del Mediterráneo es un termómetro directo de nuestra propia calidad de vida. (Si ellos están aquí, es porque algo estamos haciendo bien en la gestión de estas aguas).

Pero no todo es celebrar. La llegada masiva de estos animales también plantea retos logísticos inmediatos. El tráfico marítimo en la zona ha tenido que ser restringido para evitar colisiones. Un impacto entre una embarcación de recreo y un rorcual no solo es peligroso para el animal, sino que podría suponer un desastre ecológico de dimensiones considerables.

La Generalitat Valenciana y varias entidades de investigación han activado un protocolo de vigilancia especial. Si tienes pensado navegar por la Marina Alta esta semana, la recomendación es clara: reduce la velocidad y mantén una distancia de seguridad prudente. La naturaleza nos ha regalado un espectáculo de eones, y es nuestra responsabilidad que no acabe en tragedia.

La oportunidad de oro

Estamos ante una ventana de observación única. Este fenómeno está permitiendo recoger muestras de ADN ambiental y registros acústicos que nos ayudarán a descifrar los secretos de su comunicación. (Imagínate poder escuchar sus cantos con una claridad que antes solo veíamos en los documentales).

Quedan pocos días para que estos ejemplares continúen su ruta hacia el norte, por lo que la actividad en la zona está al rojo vivo. No se trata solo de ver ballenas; se trata de comprender que nuestro mar es mucho más complejo y fascinante de lo que pensábamos ayer.

¿No te parece increíble que hayamos necesitado que aparezcan 127 gigantes para comenzar a valorar realmente la riqueza que tenemos a pocos kilómetros de la arena? La próxima vez que mires al horizonte desde la costa alicantina, recuerda que bajo esa superficie está ocurriendo algo que cambiará los libros de biología marina para siempre.