Según Carlos Gutiérrez, los gatos negros tienen un carácter muy afectuoso, aunque son un poco tímidos

Durante siglos, hemos cargado a los gatos negros con una mochila de supersticiones y leyendas oscuras. Desde la Edad Media, los hemos asociado con la mala suerte, las brujas y todo tipo de presagios que, sinceramente, no tienen ni pies ni cabeza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto cuando dejamos de lado los cuentos y nos centramos en la biología?

Recientemente, el veterinario Carlos Gutiérrez ha roto su silencio para poner los puntos sobre las íes. Y la respuesta es tan sorprendente como necesaria: los gatos negros no solo no están «malditos», sino que esconden una personalidad que te dejará boquiabierto. (Sí, esa fama de ariscos es más un invento nuestro que una realidad felina).

El mito de la agresividad: ¿por qué los vemos diferentes?

La ciencia ha comenzado a analizar por qué los humanos seguimos viendo a los gatos negros como animales más distantes o incluso agresivos. Según los estudios, el problema no está en sus genes, sino en nuestros ojos. Al ser animales oscuros, nuestras cámaras fotográficas y nuestras retinas tienen más dificultades para interpretar sus gestos faciales.

Es decir: nos cuesta más identificar si están enfadados, alegres o relajados porque su pelaje nos oculta gran parte de su lenguaje corporal. Este error de percepción humana ha derivado en una leyenda urbana que ha marcado el destino de miles de estos gatos en los refugios, donde suelen ser los últimos en ser adoptados. Es una injusticia que los expertos claman por acabar de una vez por todas.

La genética detrás de su pelaje

Lo que realmente hace especiales a los gatos negros es su genética. El color negro azabache es el resultado de una mutación específica que, curiosamente, está ligada a una mayor resistencia frente a ciertas enfermedades. Los veterinarios han observado que, en muchos casos, estos felinos poseen un sistema inmunológico ligeramente más preparado ante virus comunes.

No son gatos de otra galaxia, pero sí son supervivientes natos. Su pelaje, brillante y denso, no es más que una ventaja evolutiva que les ha permitido camuflarse mejor en la oscuridad de la noche durante miles de años. Siendo realistas, su «oscuridad» es precisamente su mejor herramienta de defensa frente al mundo.

La supuesta timidez del gato negro es, en realidad, una respuesta de alerta ante el miedo humano. Ellos notan nuestras reticencias y, por supervivencia, prefieren guardar las distancias cuando se sienten observados con desconfianza.

¿Son más cariñosos de lo que pensamos?

Aquí llega la revelación que muchos propietarios de gatos negros ya sospechaban. Lejos de ser esquivos, muchos felinos negros demuestran estar extremadamente vinculados con sus humanos. El experto destaca que, una vez rompen esta barrera inicial de desconfianza, se convierten en compañeros de vida increíblemente leales y afectuosos.

¿Por qué esta diferencia de trato? Porque muchos gatos negros han aprendido, a base de selección natural y social, que los humanos podemos ser imprevisibles. Aquellos que encuentran un hogar estable y sin prejuicios muestran una faceta que desmiente cualquier mito. Son, a menudo, los más juguetones y comunicativos del grupo.

¿Por qué deberías reconsiderar tu postura?

Si alguna vez has pasado de largo frente a un gato negro en una protectora por una vieja superstición, te has perdido uno de los mejores amigos que podrías tener. Estamos ante una especie que sufre el estigma de un pasado que ya no tiene sentido en pleno siglo XXI. Su comportamiento, según confirma la evidencia veterinaria actual, es indistinguible de cualquier otro gato de color naranja, blanco o gris.

La próxima vez que veas uno, fíjate bien en sus ojos, no en su pelaje. Descubrirás que lo que tú llamas «mala suerte» es, en realidad, un animal fascinante que solo está esperando que alguien le dé la oportunidad de demostrar quién es de verdad. La pregunta es: ¿serás tú esa persona que rompa con el mito?

Queda mucho trabajo por hacer para que estos gatos ocupen el lugar que merecen en nuestros hogares. Pero, como dice el dicho en el mundo felino: quien convive con un gato negro, no vuelve a creer nunca más en las leyendas. La realidad, al final, siempre es mucho más cariñosa que los cuentos de miedo.