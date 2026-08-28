L’enigmático enterramiento de 1.400 años en Perú: su sorprendente orientación hacia el Pacífico

¿Imaginas vivir en el corazón de una gran ciudad, en medio del bullicio, y que bajo tus pies se esconda un secreto de hace 1.400 años? Esta es la realidad en Lima, donde cada excavación puede destapar un trozo de historia olvidada. Ahora, un descubrimiento arqueológico nos sumerge en un pasado sorprendente.

No hablamos de unos restos cualquiera. Los arqueólogos de Huaca Pucllana han encontrado un enterramiento que rompe esquemas, que nos habla de un ritual tan antiguo como intrigante. Un cuerpo, colocado con una precisión milimétrica, con la mirada fija en un punto concreto. ¿Por qué? Ahí radica la clave.

El corazón de un ritual olvidado

La revelación ha llegado al barrio de Miraflores, en pleno paisaje urbano de Lima. Allí, cerca de la imponente pirámide de adobe de Huaca Pucllana, ha aparecido un esqueleto adulto. Data del año 650 d.C., en la fase final de la antigua cultura Lima. Un sacrificio humano de una civilización anterior a los incas por siete siglos.

La arqueóloga responsable de la excavación, Gladys Paz, lo tiene claro: estos restos son una pieza fundamental para reconstruir los rituales de aquella sociedad. No es solo quién era el individuo, sino el porqué y el papel del agua, la arquitectura y el cuerpo humano en la ceremonia. (Nos emociona pensarlo).

Un cuerpo mirando al océano, un enigma que nos llama desde el pasado. Esto es más que un hueso; es la puerta a un mundo perdido.

El individuo fue depositado dentro de un canal, asociado a una piscina o pozo ceremonial que, según las primeras interpretaciones, habría sido clausurado en un ritual. Muchas civilizaciones antiguas acompañaban la clausura de un espacio sagrado con ceremonias transformadoras. En Huaca Pucllana, creen que este enterramiento podría estar ligado a uno de esos momentos de cambio radical.

Pero lo más impactante es la posición. El cuerpo yacía sobre el lado izquierdo. ¿Su cabeza? Orientada directamente hacia la pirámide y, más allá, hacia el Pacífico. Dos elementos con un peso simbólico inmenso para las comunidades costeras peruanas. Un gesto que trasciende los siglos y nos habla de una cosmología muy particular.

Junto con los restos, apareció material arqueológico sorprendente. Entre ellos, un elemento cerámico con la forma de una cabeza de serpiente. Cada hallazgo es un nuevo capítulo que nos ayuda a entender un centro vivo de poder y ceremonia que, hace más de un milenio, no era una ruina. Era el centro del mundo para muchos.

El Ministerio de Cultura del Perú ha puesto el foco en otro detalle crucial: la arquitectura del pozo ceremonial. A diferencia de la mayor parte de Huaca Pucllana, construida con los típicos pequeños ladrillos de adobe, esta estructura fue levantada con piedras de río. Una diferencia, en arqueología, que suele revelar funciones completamente diferentes. ¿Un espacio ceremonial con piedra mientras el resto era de adobe? Una intención específica, sin duda.

Lima: una ciudad construida sobre secretos

La cultura Lima, que floreció entre los siglos I y VII en la costa árida del actual Perú, construyó grandes complejos monumentales. Lo hicieron mucho antes de que los incas transformaran Cuzco en el corazón de su imperio. Esta pirámide de Miraflores, con sus plataformas y toneladas de adobe, era un escenario de la vida ritual, económica y política de la región.

Lo más fascinante es que el pasado prehispánico de Lima sigue aflorando bajo la ciudad moderna. La capital peruana esconde más de 400 yacimientos arqueológicos. Algunos son grandes complejos visitables. Otros permanecen ocultos bajo calles, solares y zonas urbanizadas. (Una locura, ¿verdad?). No es extraño que aparezcan nuevas sepulturas incluso durante obras de infraestructura.

Trabajadores que excavaban zanjas para instalaciones de gas han encontrado tumbas preincas y restos humanos con más de mil años de antigüedad. Es una constante, una danza entre el pasado y el presente que redefine la ciudad cada día. El arqueólogo Pieter Van Dalen, ajeno a esta excavación, confirma que este tipo de hallazgos funerarios son relativamente frecuentes en la costa peruana. Pero el contexto, en Huaca Pucllana, es extraordinario.

La imagen es poderosa: una persona depositada hace 1.400 años en un canal junto a una pirámide colosal de adobe. Hoy, ese mismo lugar está rodeado de restaurantes, parques y edificios residenciales de uno de los distritos más conocidos de Lima. La urgencia es clara: debemos proteger estos tesoros.

El futuro de una revelación

A falta de análisis definitivos, estos huesos nos pueden dar mucho más que una historia individual. Pueden ayudar a reconstruir un ritual desaparecido y, con él, una parte de la cultura Lima que aún permanece oculta bajo la capital peruana. Es un rompecabezas milenario que estamos comenzando a resolver.

Entender estos rituales antiguos, su conexión con el mar y con sus construcciones, es como abrir una ventana a un mundo de creencias y estructuras sociales que nos interpelan. ¿Creéis que algún día descifraremos completamente el significado exacto de este enterramiento enigmático?