El castillo normando del siglo XIII reaparece oculto durante 8 siglos en el corazón de una universidad de Dublín

Imagina que la historia no desaparece, sino que simplemente se transforma, se esconde a plena vista, desafiando todo lo que creíamos saber. Durante siglos, los expertos habían dado por perdida una pieza clave del patrimonio irlandés, un coloso de piedra y batallas olvidado bajo las capas del tiempo. Pero ahora, la realidad ha superado la ficción con un hallazgo que redefine el concepto de «perdidos y encontrados», revelando un secreto que estaba literalmente ante nuestras narices.

¿Pensabas que los misterios de la Edad Media ya estaban todos resueltos o que cualquier resto arquitectónico de aquella época ya se habría documentado? Prepárate para una revelación que sacudirá los cimientos de lo que conocemos sobre la persistencia del pasado. Porque un castillo normando del siglo XIII, una fortaleza con una historia impresionante, ha vuelto a la vida sin haberse movido nunca de su lugar original.

Hablamos del legendario Castillo de Roebuck, una imponente construcción que los historiadores creían derribada y cuyas piedras se pensaba que se habían reutilizado. Pero lo increíble es que este baluarte de ocho siglos de antigüedad no fue demolido, sino que se mantuvo oculto. ¿Su emplazamiento? En el corazón del campus de Belfield de la University College Dublin (UCD), totalmente integrado dentro de un edificio aparentemente victoriano.

La resurrección de una fortaleza medieval

Este descubrimiento que cambia las reglas del juego ha sido posible gracias al estudio minucioso dirigido por el profesor Tadhg O’Keeffe, un especialista en historia de la arquitectura medieval de la UCD. Su equipo ha publicado esta revelación en la prestigiosa revista Archaeology Ireland, demostrando que el castillo llevaba más de 150 años oculto a plena vista, fusionado con una estructura posterior. Es la solución a un enigma histórico que reescribe una parte importante del legado irlandés.

El Castillo de Roebuck fue erigido a principios del siglo XIII, poco después de la invasión normanda de Irlanda en 1169. Fue una fortaleza clave, que protegía una de las principales vías de acceso al Dublín medieval. Pero con el paso del tiempo, muchos castillos del sur de la ciudad fueron desmantelados en el siglo XIX para aprovechar sus piedras, una práctica demasiado habitual que hacía pensar en un destino similar para nuestro protagonista.

Lo que me deja sin aliento es cómo la historia puede ser tan terca. Un edificio entero, con siglos de vida, escondido bajo la nariz de todos, esperando que alguien lo desenterrara sin siquiera mover una piedra. Es la prueba definitiva de que los grandes secretos aún se esconden en los lugares más inesperados.

La pista definitiva para resolver este misterio llegó de la mano de un artista holandés del siglo XVIII. Alrededor de 1765, cuando el castillo ya estaba en ruinas pero aún visible, el pintor Gabriel Beranger, un apasionado de las antigüedades irlandesas, visitó el lugar e hizo una serie de acuarelas increíblemente detalladas. Estas pinturas capturaron características arquitectónicas tan precisas que fueron la clave para el profesor O’Keeffe.

Al superponer los dibujos históricos de Beranger con la topografía y la estructura del actual edificio victoriano del campus universitario, las proporciones coincidieron milimétricamente. Fue el momento de la revelación: no se había derribado nada. Los constructores georgianos y victorianos, en lugar de destruir los muros gruesos, tomaron una decisión pragmática y, sin saberlo, salvaron el edificio medieval, construyendo alrededor y por encima de ellos, usándolos como base. Desde fuera, el edificio parece enteramente victoriano, pero por dentro, los muros antiguos están totalmente intactos, solo cubiertos por capas de yeso del siglo XIX.

Un patrimonio que cambia la historia de Dublín

Esta supervivencia es, desde el punto de vista de la conservación arquitectónica, un auténtico milagro. El actual patio trasero del edificio universitario es, de hecho, el patio de armas original de la fortaleza normanda. Ya sea por pereza o por pura eficiencia de los constructores del siglo XIX, lo cierto es que, gracias a esta decisión, el Castillo de Roebuck ha ‘resucitado’ después de muchos siglos de estar perdido en la memoria, ofreciéndonos un tesoro oculto.

El Castillo de Roebuck no era una construcción cualquiera; era imprescindible. Sus muros, ahora redescubiertos, fueron el hogar de figuras históricas de gran relevancia. Fue la residencia del Lord Gran Canciller de Irlanda en la Edad Media, uno de los cargos judiciales y políticos más altos del país. Además, la tradición explica que sirvió de refugio al mismo rey Jacobo II de Inglaterra e Irlanda en 1689, después de perder su trono y convertirse en el último monarca católico del Reino Unido.

La supervivencia de esta estructura es un hallazgo extraordinario para Dublín y para nosotros, amantes de la historia. La mayoría de los castillos medievales del sur de la ciudad desaparecieron sin dejar rastro, dejando enormes lagunas en el conocimiento histórico y obligando a los arqueólogos a depender exclusivamente de mapas antiguos y documentos fragmentados. Ahora, tenemos pruebas materiales a escala real para estudiar las técnicas de construcción normandas.

Gracias a este descubrimiento, la University College Dublin puede presumir de alojar el edificio en pie más antiguo de cualquier campus universitario de toda Irlanda. Es un recordatorio potente de que la historia es una caja de sorpresas y que, a veces, lo más viral no es lo nuevo, sino lo que ha estado con nosotros todo este tiempo, esperando ser redescubierto. ¿Quién sabe cuántos otros secretos históricos permanecen ocultos bajo nuestras ciudades modernas?