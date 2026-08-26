Un estudio impactante revela la doble amenaza marina: el calor y la acidificación devoran los ecosistemas

Hay verdades incómodas que prefieren quedar en la oscuridad. Pero hoy, la ciencia nos pone ante una que no podemos ignorar. Nuestro planeta azul, la fuente de vida que creemos inagotable, enfrenta una amenaza doble y silenciosa que está devorando sus ecosistemas.

No hablamos de un problema del futuro. Esta destrucción ya está aquí, invisible para muchos, pero con efectos devastadores para la vida marina. Y lo más alarmante es que estos dos enemigos no actúan por separado. Se están uniendo en una alianza mortal con una frecuencia que nos ha dejado a todos sin aliento. (Sí, nosotros también alucinamos).

La revelación que lo cambia todo

Un estudio reciente, liderado por expertos del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich), acaba de destapar la verdad. Publicado en la prestigiosa revista AGU Advances, este trabajo ha analizado 43 años de datos cruciales. Desde 1982 hasta 2024, se ha rastreado la temperatura superficial del mar y la acidificación oceánica global.

El resultado es una sacudida para el mundo científico y para nuestro futuro. Las olas de calor marinas y la acidificación extrema no son incidentes aislados. Coinciden con una regularidad inquietante, amplificando los daños mucho más allá de lo que cada fenómeno causaría por separado. Es la tormenta perfecta que nadie esperaba.

Cuando el calor devora la vida marina

Los investigadores han descubierto que estos eventos combinados de calor y acidificación ocurren a nivel global aproximadamente dos veces y media más de lo que se esperaría. Si no tuvieran relación, la cifra sería mucho menor. Pero atención: en las latitudes bajas y medias del planeta, esta proporción se dispara a entre tres y cuatro veces más.

¿Por qué esta diferencia? La razón es física e impactante. En estas regiones tropicales y subtropicales, el océano tiene una «estratificación permanente». El agua se divide en capas que no se mezclan. Cuando una ola de calor calienta la superficie, el balance químico se rompe. El agua libera más iones de hidrógeno, haciéndola rápidamente más ácida. Es un círculo vicioso.

Esta amenaza silenciosa, la unión de calor y acidificación, destruye los fundamentos de la vida marina. Estamos viéndolo pasar.

Curiosamente, hay una excepción notable. En el Pacífico tropical oriental y en las regiones polares, el mecanismo es inverso. El agua fría y rica en dióxido de carbono, que es más ácida, sube de las profundidades. Una ola de calor en la superficie actúa como una tapa, bloqueando esta subida. Esto hace que, en estas zonas, sea raro que calor extremo y acidificación extrema coincidan.

Pero la mayoría de los eventos registrados entre 1982 y 2024 eran pequeños y breves. El 73% cubría menos de 500.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de España. ¿La duración media? Un mes. Esto ya es un dato que debería hacernos reflexionar.

Los titanes de la destrucción submarina

No obstante, el estudio también ha identificado episodios de una escala excepcional. El evento individual más grande en extensión fue el famoso «the Blob«, en el Pacífico nororiental en 2015. Cubrió una impresionante área de 12,6 millones de kilómetros cuadrados.

Pero 2023 batió todos los récords de superficie combinada. Dos eventos simultáneos en el Atlántico Norte y Central sumaron juntos unos impactantes 19,3 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de dimensiones que superan la imaginación.

El evento más «intenso», con los valores más extremos de calor y acidificación, se registró frente a las costas del oeste de Australia en 2011. Estos son los puntos calientes donde la vida marina ha sufrido más. (Y nuestro plato de pescado también).

La conexión con «the Blob» y el futuro

Los efectos de estos eventos compuestos van mucho más allá de una simple suma. Durante «the Blob», las pesquerías se tuvieron que cerrar, muchos mamíferos marinos quedaron varados y numerosas especies desaparecieron de sus hábitats. Los corales, esenciales para el ecosistema, son especialmente vulnerables. La combinación de calor y acidificación reduce drásticamente su supervivencia y crecimiento.

Lo que este nuevo estudio aporta es clave: aquella ola de calor de «the Blob» también generó un extremo de acidificación. Esto lo convierte en el evento compuesto más grande del registro histórico. El mecanismo es siempre el mismo: el aumento de la temperatura eleva la acidez. Y si la producción biológica, que consume carbono, se debilita, la acidez se dispara sin freno.

En 2023, la ola de calor en el Atlántico Norte persistió casi un año entero. Este catálogo de datos históricos es una herramienta imprescindible. Nos permitirá atribuir cambios ecológicos pasados a esta doble amenaza, algo que antes era casi imposible por falta de información.

No lo olvidemos. La definición de un evento «extremo» aquí es clara: un mes en el que la temperatura o la acidez superan el valor que, en 43 años, solo se alcanzó en el 5% de los casos. Esto nos da una idea de la gravedad.

Esta información es un toque de alerta para todos nosotros. Nuestros océanos están cambiando rápidamente. La destrucción silenciosa avanza. Debemos estar preparados para entender y actuar ante esta amenaza definitiva que ya es una realidad tangible.