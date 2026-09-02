Segons el fisioterapeuta Xevi Verdaguer: la longitud del cuarto dedo indica más masculinidad y aptitud deportiva

¿Alguna vez te has fijado en tu mano? Parece un mapa complejo, lleno de líneas y lleno de secretos. Pero, ¿qué pasaría si un simple dedo pudiera revelar rasgos de tu personalidad?

Hoy, una nueva teoría sacude los cimientos de la biología y la conducta. Un experto desafía nuestra percepción sobre lo que nos hace ser quienes somos. La clave quizá la tengamos literalmente en nuestras manos.

El fisioterapeuta Xevi Verdaguer ha lanzado una revelación impactante. Según él, la longitud del cuarto dedo, en comparación con el segundo, es un indicador crucial. Podría determinar tu masculinidad e, incluso, tu aptitud deportiva.

Nos lo hemos preguntado todos. ¿Un simple dedo puede contener tanta información sobre nosotros mismos?

Esta idea no es nueva del todo, pero Verdaguer la ha llevado al podcast de ‘The Nomad Reporter’. Ha puesto el foco en una circunstancia que pocos se atreven a abordar. Habla de cómo la biología se manifiesta en el comportamiento femenino, especialmente en el deporte.

Las mujeres con el cuarto dedo más largo que el segundo, indica Verdaguer, tienen características distintivas. Se consideran más «masculinas». Esto se traduce en una piel más grasa y más vello corporal.

También, paradójicamente, tienen menos vello en la zona central de la cabeza. Esto, como si fueran hombres. El vello en las piernas es más abundante, incluso enquistado, lo que lleva a más depilaciones láser. Su piel es más grasa, requiere más limpiezas faciales. Su olor corporal también tiende a ser más fuerte.

Pero la cosa no queda aquí. Estas mujeres muestran una personalidad orientada al riesgo. Van siempre en busca de retos y de cosas nuevas. A menudo, tienen más libido, más fuerza y más resistencia.

Estas cualidades las hacen destacar en los deportes de fuerza. ¿Por qué? Sencillo: tienen más hormonas masculinas. Esta es la clave que conecta la fisiología con el rendimiento de alto nivel.

La conexión inesperada entre los dedos y el rendimiento

Pensemos en el fútbol femenino. Una jugadora que se lanza al sprint, se tira al suelo y golpea la pelota con un efecto preciso. Esta jugada compleja, que termina con la pelota detrás del lateral y en el punto justo para que la atacante la recoja. Esto requiere una orientación espacial y una fuerza excepcionales.

Verdaguer subraya que una mujer «no masculina» no podría tener esta combinación de orientación espacial y fuerza. Pero una mujer con hormonas masculinas sí. Ellos también, obviamente. Y esto tiene implicaciones incluso en la vida cotidiana, como la habilidad para aparcar bien el coche. (Sí, nosotros también hemos revisado nuestros dedos).

Esto está, según Verdaguer, «demostrado científicamente». Los deportes de fuerza, de hecho, son más propios de hombres o mujeres con un nivel más alto de hormonas masculinas. Los deportes más «intelectuales», en cambio, suelen asociarse a tener el segundo dedo más largo que el cuarto. Una observación curiosa que abre un nuevo debate.

¿Es un mapa genético escrito en nuestras manos? Nos advierte de una realidad innegable. A pesar de la sorpresa, debemos reconocer que estas observaciones vienen de un experto. Hay que tenerlas en cuenta, sin dejar que nos superen.

El secreto de tu cuerpo al descubierto

La ciencia moderna, sin embargo, siempre avanza. La propia fuente de la noticia añade un matiz importante . A pesar de la existencia de estudios sobre las afirmaciones de Verdaguer, los resultados son a menudo inconsistentes. Esto significa que no podemos tomarlo como un marcador fiable del todo.

No obstante, esta mirada atrevida nos hace reflexionar. Nos hace observar nuestro cuerpo con nuevos ojos. Es una invitación a cuestionar todo lo que damos por hecho. Una verdad que podría estar latente en un simple dedo.

La próxima vez que mires tus manos, te preguntarás. ¿Qué secretos más esconde tu cuerpo? ¿Realmente eres como pensabas?