¿Qué volcán es 25 veces más alto que el Everest y tiene 600 km de diámetro? El coloso de Marte

Creemos conocer nuestro planeta, sus cimas más altas, sus abismos más profundos. Nuestra Tierra nos ofrece maravillas, sí. Pero, ¿qué pasaría si lo más colosal, aquello que realmente nos haría cuestionar todo lo que sabíamos, estuviera fuera de nuestra atmósfera?

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Nuestra escala mental de la grandeza está a punto de colapsar. Estamos a punto de revelar una estructura que redefine completamente los límites de lo que es posible en nuestro sistema solar. Un secreto escondido durante milenios.

Imagina una montaña tan inmensa que no solo desafía al Everest, sino que lo convierte en un pequeño montículo. Una silueta que se puede vislumbrar con claridad desde el espacio, incluso con los telescopios más potentes. Hablamos de una escala que rompe esquemas.

Esta presencia monumental no es un simple récord geológico. Es una ventana abierta a fuerzas primigenias, a una geología planetaria que va más allá de nuestra imaginación terrestre. Sus dimensiones revelan secretos ocultos fundamentales para entender cómo se forman y evolucionan los planetas.

El coloso que te hará repensar el universo

No estamos hablando de ningún lugar remoto en la Tierra. Estamos viajando a Marte, nuestro vecino rojo, para descubrir el volcán más grande de todo el sistema solar. Una auténtica icono de la geología extraterrestre.

Su nombre es el Monte Olimpo. Un gigante que se eleva hasta unos sorprendentes 22 kilómetros de altura. Sí, lo has leído bien: es ni más ni menos que 25 veces más alto que la majestuosa cima del Everest, que apenas supera los 8.000 metros.

¿Y su diámetro? Una circunferencia escalofriante de 600 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, su base podría cubrir prácticamente toda la península Ibérica. (Nosotros también alucinamos con estas cifras inalcanzables).

Un gigante con miles de millones de años de historia

Este titán marciano tiene la increíble cifra de 3.000 millones de años activo, con los últimos flujos de lava datados hace “solo” dos millones de años. Una antigüedad que nos hace reflexionar sobre la escala del tiempo cósmico y la resiliencia geológica.

Su existencia, y muchos de sus detalles fascinantes, fueron confirmados y estudiados de cerca por la Agencia Espacial Europea (ESA) con su sonda Mars Express. Fue el 21 de enero de 2004, durante la órbita 37, cuando se obtuvo la primera fotografía clara de esta maravilla.

La imagen, capturada desde una altura de 273 km por la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC), permitió contemplar su inmensidad y el tamaño de su caldera. Un hito visual para la ciencia planetaria.

La caldera del Monte Olimpo es otra de sus características impactantes. Esta depresión central alcanza los 3 kilómetros de profundidad y se extiende hasta 25 kilómetros de diámetro. Es un fenómeno geológico sin parangón en todo nuestro sistema planetario.

Esta cavidad gigantesca se creó cuando la producción de lava cesó y la cámara magmática se vació completamente. La superficie, sin soporte, colapsó, generando las fracturas extensionales que hoy podemos observar.

Imaginar la vista desde la cima del Monte Olimpo es casi imposible para la mente humana. Desde allí, la curvatura de Marte sería claramente visible a simple vista, ya que la montaña se eleva por encima del 95% de la atmósfera del planeta. Es una perspectiva que nos pone la piel de gallina y nos hace sentir insignificantes.

Este volcán es una prueba viviente de que Marte, a pesar de ser seis veces más pequeño que la Tierra y tener una masa diez veces inferior (con una gravedad 2,5 veces más baja), puede generar estructuras de una escala que ni nosotros podemos concebir en nuestro propio planeta.

La clave de su misterio: una litosfera rígida

El Monte Olimpo no es una entidad aislada. Forma parte de un complejo volcánico gigantesco, junto con los tres Montes de Tharsis, todos ubicados en el gran abultamiento de Tharsis en Marte. Este conjunto de cuatro volcanes ha sido objeto de intensos estudios a principios del siglo XXI.

Los científicos de la NASA han trazado los orígenes de los motores térmicos de este coloso hace unos 3.500 millones de años. Lo más sorprendente es que aún se detectan temblores en la zona circundante, lo que sugiere que las placas tectónicas podrían estar en movimiento bajo una capa de lava espesa.

La verdadera clave de su grandeza inaudita y la razón por la cual no se ha hundido como otros volcanes reside en la geología de Marte. «La ausencia de una raíz de alta densidad bajo el Monte Olimpo indica que se formó sobre una litosfera más rígida«, explicó Veronique Dehant, coautora de un estudio que profundizó en los datos de la sonda Mars Express de la ESA.

Esta particularidad evitó que se hundiera parcialmente, a diferencia de sus vecinos. Este dato revela un secreto: el flujo de calor procedente del manto no era uniforme en la región cuando se formaron estos cuatro gigantes volcánicos, un detalle imprescindible para la comprensión de la dinámica interna de Marte.

La investigación continúa: secretos y sorpresas en Marte

La investigación sobre el Monte Olimpo y la región de Tharsis sigue siendo una prioridad. Cada nuevo dato que obtenemos abre un nuevo secreto sobre la historia geológica de nuestro sistema solar, sobre la formación planetaria e, incluso, sobre la posibilidad de vida en otros planetas. La ciencia avanza a pasos de gigante, y quizás pronto descubramos más tesoros ocultos en el planeta rojo.

Los misterios de Marte están lejos de estar resueltos, y el Monte Olimpo es su declaración más grande y más evidente. Aún hay mucho por entender de este gigante dormido (o no tan dormido), que constantemente nos recuerda nuestra pequeña posición en el vasto cosmos.

Después de todo, nuestra comprensión del universo se expande constantemente, y con ella, nuestra capacidad de maravillarnos. Ha quedado claro que esta información imprescindible no podía esperar, era una alerta vital para nuestra curiosidad.

¿Quién habría dicho que el planeta rojo guardaba un secreto tan viral y colosal, capaz de hacernos repensar la grandeza?