Investigadores desvelan el secreto de la resistencia: por qué la mayoría ignora genes devastadores

Mucha gente vive con el temor de una sentencia genética. Creemos que nuestro ADN es un destino inalterable, lleno de trampas ocultas que esperan activarse.

Pero ¿qué pasaría si este destino fuera solo una historia? Una que estamos a punto de reescribir por completo, con datos que voltean todo lo que sabíamos.

Imagina nacer con una mutación que debería destruir tu visión. O con un gen ligado a una enfermedad ósea grave, con fracturas constantes. Y, simplemente, no te afecta.

Este enigma no es una excepción a la norma. Es, de hecho, la nueva norma. Y entenderlo no solo cambia la ciencia; podría transformar absolutamente todo para nuestra salud.

Un estudio reciente, publicado en el American Journal of Human Genetics, ha volteado lo que se daba por hecho. La mayoría de las personas con mutaciones genéticas consideradas devastadoras, simplemente, no enferman.

Sí, nosotros también alucinamos con esta revelación. Los «genes de enfermedad» no son sentencias inalterables; son mucho más complejos de lo que nos habían hecho creer.

La revolución genética que nadie esperaba

Durante décadas, la genética buscó las causas de las enfermedades. La metodología era clara: analizar familias afectadas para encontrar qué secuencias de ADN se transmitían con la enfermedad.

Esta estrategia fue lenta, minuciosa y, en muchos casos, exitosa. Permitió identificar la causa de enfermedades que van desde la fibrosis quística hasta la enfermedad de Huntington.

Pero este modelo tenía un sesgo inherente. Los científicos solo secuenciaban el ADN de pacientes muy graves. Esto generó estadísticas infladas sobre lo que significaba portar ciertas alteraciones genéticas.

El genetista Daniel MacArthur, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, explica que casi todo lo que sabíamos venía de familias ya afectadas. En estos casos, el destino genético parecía prácticamente inevitable.

Pero el oftalmólogo y genetista Eric Pierce, junto con la genetista Elizabeth Rossin, hicieron una pregunta diferente. En lugar de buscar la variante entre enfermos, preguntaron: ¿cuántas personas sanas portaban variantes genéticas vinculadas a la enfermedad?

Este pequeño cambio dio un giro completo a la pregunta. Su objetivo era desvelar por qué algunas personas con mutaciones genéticas graves nunca desarrollaban la enfermedad.

El paradigma que teníamos, que una variante genética causa una enfermedad casi siempre, en realidad no es la norma. Debemos cambiar nuestra visión.

El proyecto genoma humano abrió el camino

La capacidad de hacer esta pregunta llegó gracias al Proyecto Genoma Humano. Este esfuerzo global, que se desarrolló entre 1990 y 2003, abarató drásticamente los costos de secuenciación.

Por primera vez, los genetistas pudieron estudiar no solo personas enfermas, sino también un gran número de personas sanas. Y aquí vino la sorpresa: el destino genético no era tan ineludible después de todo.

Un amplio estudio de 2014, analizando 60.000 genomas, ya lo insinuó. Cada persona portaba un gran número de cambios genéticos ligados a enfermedades graves, pero sin mostrar ningún síntoma. Esto sugería que la penetrancia de muchas enfermedades genéticas podría ser menor de lo que se pensaba.

Descubriendo los supervivientes silenciosos

Rossin y Pierce querían saber si esto también se aplicaba a los trastornos retinianos hereditarios en los que se especializaban. Recurrieron a dos de los biobancos más grandes del mundo: el biobanco All of Us y el Biobanco del Reino Unido.

Estos biobancos contenían secuencias genéticas completas e historiales médicos de cientos de miles de participantes. Identificaron individuos con variantes genéticas ligadas a trastornos de la retina.

Después, revisaron sus medidas oculares detalladas para determinar si realmente presentaban anomalías retinianas. Se centraron en adultos mayores de 40 años, ya que la edad media de ceguera legal entre los afectados suele ser esta.

¿Qué encontraron? Solo un 9% de las personas con variantes genéticas potencialmente causantes de enfermedades de la retina padecían algún tipo de enfermedad ocular. Esto significaba que 9 de cada 10 estaban perfectamente sanas. (¡Un secreto de la naturaleza que ahora aflora!)

Esto no es un caso aislado. En mayo de 2026, un equipo británico descubrió que solo entre el 20% y el 40% de las personas con variantes ligadas a la osteogénesis imperfecta (una enfermedad ósea) presentaban signos y síntomas clínicos como fracturas frecuentes.

Otro estudio, publicado en marzo de 2026 en la revista Annals of Neurology, encontró que solo el 6,6% de las personas que habían heredado una variante genética causante de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) desarrollaron la enfermedad.

El nuevo paradigma: por qué algunos se salvan?

La historia de Aayden, el hijo de Stephanie, es el símbolo de este nuevo paradigma. Él portaba la misma mutación del gen PAX6 que había causado la pérdida de visión a su hermana, Pandorraa, y a su padre. Pero Aayden creció con una visión aparentemente sana.

La gran pregunta es: ¿por qué Aayden se salvó? ¿Qué factores biológicos le permitieron resistir? Esta es la nueva obsesión de los genetistas.

La respuesta a esta pregunta es clave. No se trata solo de curiosidad científica; se trata de entender mejor las causas de las enfermedades para poder combatirlas con nuevas terapias. Es la solución definitiva que buscamos para muchas afecciones.

La genetista Leigh Jackson subraya: «El paradigma que teníamos, que la variante A causa la enfermedad B casi siempre, en realidad no es la norma». Ahora podemos partir de las variantes genéticas y ver si realmente se desarrolla la enfermedad.

Algunos expertos, como el genetista Daniel MacArthur y la genetista humana Heidi Rehm, incluso están revisando datos antiguos. Están eliminando genes de las listas de «causantes de enfermedad» porque su penetrancia es mucho menor de lo previsto.

El cardiólogo y genetista Euan Ashley, de la Universidad de Stanford, añade un matiz importante. Quizás las personas consideradas «sanas» no están totalmente libres de enfermedad. Pueden presentar manifestaciones mucho más leves de lo que creíamos, casi indetectables sin exámenes exhaustivos.

La salud, según Ashley, no es un estado binario. Es un espectro continuo. Esto implica que debemos repensar completamente cómo diagnosticamos y tratamos las enfermedades genéticas. Es una urgencia que no podemos ignorar.

Esta información no es solo una anécdota científica. Es un aviso urgente para todos nosotros. Nos obliga a replantearnos diagnósticos, tratamientos e incluso lo que significa estar «sano».

Nuestro futuro depende de entender que el código genético es una sinfonía de factores, no una sentencia aislada. La vida es más compleja, y mucho más resiliente, de lo que imaginábamos.

Has hecho bien en leer esto. Entender el «secreto de la resistencia» es un paso de gigante. El mundo de la genética está cambiando ante nuestros ojos, y tú ya formas parte de este conocimiento imprescindible. Seguro que no te arrepientes, ¿verdad?